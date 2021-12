ROTEIRO DE TEATRO

>> Gostou de algum espetáculo? Conte para nós



Espetáculo "As Velhas" cumpre temporada no Teatro Vila Velha, em janeiro

|EM CARTAZ|

7 Conto - Direção: Ingrid Guimarães. O ator baiano Luís Miranda é o criador e protagonista da comédia que aponta as diferenças do Brasil por meio de sete personagens muito peculiares. O público poderá matar a saudade de Queixada, o guardador de carros dublê de filósofo; de Dona Editi, a líder comunitária sem papas na língua; de Carolaine, a garotinha negra sem ícones na TV; do rapper ricaço MC Dollar; do sensacionalista apresentador do programa Brasil Elite, Detona, além de se divertir com as viagens mundo afora da socialaite Sheila e com as trapalhadas da Vovó Arminda. Teatro Jorge Amado – Av. Manoel Dias da Silva, 2.177, Pituba (3525-9720 / 9708). R$ 40 e R$ 20. Sex e sáb, às 20h; dom, às 19h. Até 28 de fevereiro.

Os Enamorados - Direção de Antônio Fábio. A comédia teatral é adaptada do texto do dramaturgo italiano Carlo Goldoni. A trama conta a história de Eugênia, que está enamorada por Fulgêncio. O amor e o caráter dos dois são tão fortes que transformam paixão em sofrimento. Teatro Vila Velha, Passeio Público. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), Dias 1º e 2 de fevereiro, às 20h. Sala do Coro do TCA, Campo Grande. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), sex, sáb e dom, às 20h. De de 4 a 27 de fevereiro. Saiba mais...



Os Cafajestes - Texto: Aninha Franco. Direção: Fernando Guerreiro. A comédia musical volta a cartaz em Salvador, após longas temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Os machistas de carteirinha Onório, Estevão, Alencar e Alfredinho cantam, dançam e contam piadas tendo sempre como alvo as mulheres que os cercam. Teatro Módulo, Magalhães Neto nº11, Pituba. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (sextas) e R$ 50 e R$ 25 (sábados e domingos). Sex e sáb, às 21h; Dom, às 20h. Saiba mais...



A Voz do Campeão - História do Esporte Clube Bahia contada pelo torcedor e ator Narcival Rubens, que protagoniza paixões vividas pela torcida tricolor. Teatro Sesc Casa do Comércio – Av. Tancredo Neves, 1109. Mais informações (71) 3273-8732 / (71) 8626-3956 / 3273-8543. R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Sáb e dom, às 20h. Até 27 de março. Saiba mais...

Como Passar em Concurso Público - Com a Companhia G7, de Brasília. Conta a história de José Brasil, um “concurseiro” e todas as etapas que passa em busca da aprovação, desde a pressão familiar, os momentos de dúvida, a devoção religiosa, e todos os obstáculos ultrapassados até alcançar a sua vaga. Teatro Sesc Casa do Comércio – Av. Tancredo Neves, 1109. R$ 60 e R$ 30. Sex e sáb, às 21h, e dom às 20h.



Dorotéia - Texto: Nelson Rodrigues. Direção: Hebe Alves. Uma casa só de salas, onde vivem viúvas que nunca dormem e velam para que a alma e a carne não sonhem. O antigo embate entre o carnal e o santo, no universo feminino, conduzindo a uma reflexão sobre corpo, sexo, desejos e repressões. Espaço Xisto Bahia – Rua General Labatut, Barris (3117-6156). R$ 20 e R$ 10. Sex a dom, às 20h. Até 30 de janeiro.

O Poeta no Circo - Espetáculo mescla a poesia de Vinícius de Moraes com a arte circence. Durante a peça acontecem apresentações de trapézio, lira, aranha, balé aéreo e chicote. Circo Picolino - Avenida Otávio Mangabeira, quase em frente à entrada do Parque de Pituaçu. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Mais informações: (71) 3363-4069. Sex e sáb, às 20h. De 4 a 25 de fevereiro. Saiba mais...



Fernando Pessoa - Direção, adaptação e interpretação: Marcos Machado. O espetáculo que tem o formato de café concerto traça um painel das tradições e da poética na literatura portuguesa, resgatando a obra de Fernando Pessoa. Na apresentação, Amadeu Alves toca músicas ao vivo. Gabinete Português de Leitura – Pç. da Piedade, s/n, Centro (3329-5758 / 3329-2733). R$ 20 e R$ 10. Qui, às 19h. Até 24 de fevereiro.



Pólvora e Poesia - Texto: Alcides Nogueira. Direção geral: Fernando Guerreiro. Retrata um período da vida de dois dos maiores poetas de todos os tempos: Arthur Rimbaud e Paul Verlaine, no qual, conectados pela arte e pela carne, se atraem e se afastam. Espaço Cultural Barroquinha – Praça Castro Alves, s/n, Barroquinha (3334-7350). Ingresso: R$ 20 e R$ 10 (sex) e R$ 30 e R$ 15 (sáb e dom). Sex e sáb, às 20h; dom, às 19h. Até 20 de fevereiro. Saiba mais...



Quem matou Maria Helena? - Direção de Celso Jr e texto de Cláudio Simões. A comédia traz o ator Frank Menezes em atuação solo interpretando vários persinagens que contracenam entre si. A trama trata do suposto assassinato de Maria Helena, namorada do personagem Mário Augusto, que a encontra inerte em seu guarda-roupa. Teatro Sesc Casa do Comércio - Avenida Tancredo Neves, 1109 - Tels. (71) 8626-3956 / (71) 3273-8732. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Qui e sex, às 20h30. Até 25 março.



Siricotico, Uma Comédia do Balacobaco - Direção: Fernanda Paquelet. Cia. Baiana de Patifaria. Os atores Lelo Filho, Jarbas Oliver, Nilson Rocha e Alexandre Moreira vivem 21 personagens numa história que narra as aventuras da trupe teatral Os Tartufos, formada por atores mambembes. Teatro do Isba – Av. Oceânica, 2.717, Ondina (4009-3689). R$ 30 (sex e dom) e R$ 40 (sáb). Sex a dom, 20h. Até 27 de março.



Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera - Cuma atrapalhada história de amor e traição vivida pela virgem Dayse, o namorado Joãozinho, o pai da moça e os vizinhos Porfírio e Loló. Teatro Caballeros de Santiago – R. da Paciência, Rio Vermelho (3083-4600). R$ 30 e R$ 15. Sáb, às 21h e dom às 20h. Até 30 de janeiro.



As Velhas - Direção de Luiz Marfuz e texto de Lourdes Ramalho. Conta a história de duas mulheres que lutam pela posse de terras, maridos e filhos, numa espiral de vingança e solidariedade, que termina por revelar a beleza trágica do sertão. Teatro Vila Velha, Passeio Público - Campo Grande. Ingresso: R$20 (inteira) e R$10 (meia). De sexta a domingo, às 20h. Até 30 de janeiro. Saiba mais...



Os Prequetés - Baseado na obra de Ana Maria Machado, 'Os Prequetés' narra a história de uma menina que pouco acredita nas regras impostas pelos adultos. O espetáculo, que associa a cultura popular com o teatro, a dança, a música e o circo, é encenado pela Cia Cabriola de Teatro. Largo Pedro Archanjo, Pelourinho, às 18h. Aos sábados. Entrada franca. Até 29 de janeiro. Leia mais...



Quem Conta, Faz-de-Conta! - O espetáculo mescla música e contação de histórias tradicionais do imaginário infantil da cultura nordestina. Texto, direção e músicas: Heraldo Souza. Teatro Xisto Bahia - Rua General Labatut, 27 – Barris (71) 3117-6155. Ingressos (inteira): R$ 20. Sáb e dom, às 16h. Até 6 de fevereiro.



É meu, é seu, é nosso! - O musical mostra a luta de um menino para vencer uma terrível doença. Na sua trajetória, ele conta com a força da família e dos amigos. Texto: Deolindo Checcucci. Direção: Heraldo Souza. Teatro Xisto Bahia - Rua General Labatut, 27 – Barris - (71) 3117-6155. Ingressos (inteira): R$ 20. De 12 a 27 de fevereiro, às 16h.

Divulgação: culturaonline@grupoatarde.com.br

