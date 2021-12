ROTEIRO DE TEATRO

>> Gostou de algum espetáculo? Conte para nós

7 Conto - Direção: Ingrid Guimarães. O ator baiano Luís Miranda é o criador e protagonista da comédia que aponta as diferenças do Brasil por meio de sete personagens muito peculiares. O público poderá matar a saudade de Queixada, o guardador de carros dublê de filósofo; de Dona Editi, a líder comunitária sem papas na língua; de Carolaine, a garotinha negra sem ícones na TV; do rapper ricaço MC Dollar; do sensacionalista apresentador do programa Brasil Elite, Detona, além de se divertir com as viagens mundo afora da socialaite Sheila e com as trapalhadas da Vovó Arminda. Teatro Jorge Amado – Av. Manoel Dias da Silva, 2.177, Pituba (3525-9720 / 9708). R$ 40 e R$ 20. Sex e sáb, às 20h; dom, às 19h. Até 28 de fevereiro.





Os Enamorados - Eugênia está enamorada por Fulgêncio. O amor e o caráter dos dois são tão fortes que transformam paixão em sofrimento. Esse é o mote da comédia “Os Enamorados”, com direção de Antônio Fábio.Sala do Coro do Teatro Castro Alves – Pça. Dois de julho, s/n, Campo Grande (3117-4899). R$ 20. Sex, sáb e dom, às 20h. Até 27 de fevereiro.



Os Donos do riso - Stand-up comedy com Guga Walla, Miguel Vieira, Paulo Prazeres e Rafael Medrado. Considerados a grande surpresa do humor baiano, o quarteto de comediantes sobe ao palco, munidos apenas de um microfone, textos hilários e muita cara de pau. Eles parecem conhecer naturalmente a receita do riso: originalidade, surpresa, carisma e identificação do público.No monólogo, Maria José de Abreu também confidencia sua história de vida e, assim, expõe a força de superação, revelando a sua dolorosa luta com o próprio corpo e a sua face feminina.Gamboa Nova – Lg. dos Aflitos, 3, Gamboa (3329-2418). R$ 10 (inteira) R$ 5 (meia). Sáb, às 17h. 14 anos. Até 26 de fevereiro.



Os Cafajestes - Texto: Aninha Franco. Direção: Fernando Guerreiro. Comédia musical sobre o universo machista. E um clima de revolta debochada, brincadeira e muitas novidades no repertório de piadas, a premiada comédia musical Os Cafajestes volta a cartaz. Os machistas de carteirinha prometem matar as saudades do público, com uma nova temporada de boas risadas, com piadas sobre o atual cenário político nacional. Teatro Módulo – Av. Magalhães Neto, 11, Pituba. (3354-6654). R$ 40 e R$ 20 (sex) e R$ 50 e R$ 25 (sáb e dom). Sex e sáb, às 21h e dom, às 20h.



A Voz do Campeão - História do Esporte Clube Bahia contada pelo torcedor e ator Narcival Rubens, que protagoniza paixões vividas pela torcida tricolor. Teatro Sesc Casa do Comércio – Av. Tancredo Neves, 1109. Mais informações (71) 3273-8732 / (71) 8626-3956 / 3273-8543. R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Sáb e dom, às 20h. Em recesso. Volta: 17 de março e fica até 29 de abril.



Carnaverão 2011 - O humorista Renato Piaba faz graça com histórias ligadas ao Carnaval e às outras festas típicas do verão soteropolitano através de personagens como o Corno Folião, O Ciumento de Plantão e a Periguete. Teatro Jorge Amado – – Av. Manoel Dias da Silva, 2.177, Pituba (3525- -9720/ 3525- 9708). R$ 30 e R$ 15 (sex) e R$ 40 e R$ 20 (sáb e dom). Sex e Sáb, às 22h e dom, às 21h. 16 anos. Até 11 de março.



O Poeta no Circo - Espetáculo mescla a poesia de Vinícius de Moraes com a arte circence. Durante a peça acontecem apresentações de trapézio, lira, aranha, balé aéreo e chicote. Circo Picolino - Avenida Otávio Mangabeira, quase em frente à entrada do Parque de Pituaçu. Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Mais informações: (71) 3363-4069. Sex e sáb, às 20h. Até 25 de fevereiro. Saiba mais...



Quem matou Maria Helena? - Direção de Celso Jr e texto de Cláudio Simões. A comédia traz o ator Frank Menezes em atuação solo interpretando vários persinagens que contracenam entre si. A trama trata do suposto assassinato de Maria Helena, namorada do personagem Mário Augusto, que a encontra inerte em seu guarda-roupa. Teatro Sesc Casa do Comércio - Avenida Tancredo Neves, 1109 - Tels. (71) 8626-3956 / (71) 3273-8732. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Qui e sex, às 20h30. Até 25 março.



Siricotico, Uma Comédia do Balacobaco - Direção: Fernanda Paquelet. Cia. Baiana de Patifaria. Os atores Lelo Filho, Jarbas Oliver, Nilson Rocha e Alexandre Moreira vivem 21 personagens numa história que narra as aventuras da trupe teatral Os Tartufos, formada por atores mambembes. Teatro do Isba – Av. Oceânica, 2.717, Ondina (4009-3689). R$ 30 (sex e dom) e R$ 40 (sáb). Sex a dom, 20h. Até 27 de março.



Cartas Portuguesas - Dirigido e adaptado por Cristina Dantas, a peça apresenta, num tom confidencial, a superação de um amor nãocorrespondido, com o intuito de preencher o vazio da existência. A personagem se entrega a paixão, porém, depara-se com um mundo triste e fantasioso. No monólogo, Maria José de Abreu também confidencia sua história de vida e, assim, expõe a força de superação, revelando a sua dolorosa luta com o próprio corpo e a sua face feminina.Gamboa Nova – Lg. dos Aflitos, 3, Gamboa (3329-2418). R$ 10 (inteira) R$ 5 (meia). 14 anos. Sex e Sáb às 20h. De 11 a 26 de fevereiro.



Iauretê - Com o grupo de Teatro Palmares Iñaron. A peça é uma livre adaptação do conto Meu Tio O Iauaretê de Guimarães Rosa e do livro Maíra, de Darcy Ribeiro e cruza as histórias de dois personagens: Oxim um místico caboclo onceiro e Mehín, um Índio. O encontro revela a ancestralidade e os impactos da civilização no povo brasileiro. Espaço Cultural Oficina de Investigação Musical – Rua Portas do Carmo, 24, Pelourinho. R$ 10 e R$ 5. Qui, às 20h.



Toda Donzela Tem um Pai que é uma Fera - Uma atrapalhada história de amor e traição vivida pela virgem Dayse, o namorado Joãozinho, o pai da moça e os vizinhos Porfírio e Loló. Teatro Caballeros de Santiago – R. da Paciência, Rio Vermelho (3083-4600). R$ 30 e R$ 15. Sáb, às 21h e dom, às 20h.



Quadrilha - Texto: Jomar Magalhães, baseado no poema homônimo de Carlos Drummond de Andrade. Direção: Fábio Tavares e Fábio Marcelo. Com a Cia de Teatro Luzes de Narciso. Alternando entre a comédia romântica e tragicomédia, a peça narra a história de um menino, que não tem vocação para o sacerdócio, que adulto torna-se padre e causa uma série de situações atrapalhadas tentando contornar a história de três casais que desistem de se casar faltando apenas 20 dias para o casamento. Centro Cultural Ensaio – Av. Leovigildo Figueiras, 58, edf. Pêssego, Garcia (3018.7122/ 3328.3628). R$ 10 e R$ 5. Sáb e dom, às 20h. Até 27 de fevereiro.



Novas Diretrizes em Tempos de Paz - De Bosco Brasil. Direção: Ronaldo Magalhães. Com: Geraldo Cohen e Adriano Big. A peça que se passa durante a Era Vargas, no final da Segunda Guerra Mundial, narra a história de um polonês, que tenta entrar no Brasil e acaba interrogado por um agente alfandegário e ex-torturador da polícia política, na sala de imigração do porto do Rio de Janeiro em abril de 1945, gerando um grande embate ideológico que discute a condição humana, a arte, os horrores da guerra, a tortura e o preconceito. Museu do Forte São Marcelo – Terminal Náutico da Bahia, av. da França, Comércio. R$ 40 e R$ 20. Ter a sex, saída de escuna para o Forte às 17h. Até 25 de fevereiro.



É meu, é seu, é nosso! - O musical mostra a luta de um menino para vencer uma terrível doença. Na sua trajetória, ele conta com a força da família e dos amigos. Texto: Deolindo Checcucci. Direção: Heraldo Souza. Teatro Xisto Bahia - Rua General Labatut, 27 – Barris - (71) 3117-6155. Ingressos (inteira): R$ 20. De 12 a 27 de fevereiro, às 16h.

