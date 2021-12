ROTEIRO DE TEATRO

>> Gostou de algum espetáculo? Conte para nós

“Improvável”, da Cia Barbixas de Humor, retoma apresentações no Teatro SESC



|EM CARTAZ|



O Defeito de Família - Texto: França Jr. Direção e adaptação: Marcos Oliveira. Com Bruno Roma, Juliana Andressa, Lindomar Pires, Marcela Luciano, Taric Marins e Vanessa Amado. A comédia de costumes narra as confusões causadas por uma noiva ao tentar resolver seu “defeito de família” antes do dia do casamento, em meio a desconfianças e surpresas causadas pelo seu segredo e pela visita de um homem misterioso a sua casa. Café Teatro Sitorne – R. Deputado Cunha Bueno, 55, Rio Vermelho (3347-7089). R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Sáb e dom, 20h. Até 31 de outubro.



Os Cafajestes - Direção: Fernando Guerreiro. Texto: Aninha Franco. Comédia musical. Os machistas de carteirinha Onório (Renato Fechine), Estevão (Rafael Medrado), Alencar (Marcelo Timbó) e Alfredinho (Daniel Rabelo) estão de volta. Na versão atual do espetáculo, criado em 1994, os números de canto e dança aparecem repaginados, mas o alvo das performances continua sendo as mulheres que cercam os protagonistas. Teatro Módulo – Av. Magalhães Neto, 11, Pituba (3354-6654). R$ 50 e R$ 25 (sáb e dom) e R$ 40 e R$ 20 (sex). Sexta e sábado, 21h, e dom, 20h. Até 31 de outubro.



A Quadrilha - Com a Cia. de Teatro Luzes de Narciso. Três casamentos estão prestes a acontecer, mas a comunidade da pacata Mirandela do Norte fica estarrecida com atitudes provocadas pelo padre. Centro Cultural Ensaio – Av. Leovigildo Filgueiras, Ed. Pêssego, 58, Garcia (3244- 0337). R$ 7 e R$ 3,50. Sábado e domingo, 20h. Até 31 de outubro.



Monstro - Para homenagear os 50 anos de carreira da atriz baiana Yumara Rodrigues, o Programa Mestres da Cena, iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult) realizado através da Fundação Cultural (Funceb) apresenta a montagem Monstro. Teatro Gamboa Nova. Em cartaz de sexta a domingo, 20h. Valor: R$ 10 (inteira) R$ 5 (meia). Até 31 de outubro. Veja as fotos da peça.



7 Conto – A Comédia - Ator baiano Luis Miranda fala sobre as diferenças do Brasil através da história de vida de sete personagens. Direção: Ingrid Guimarães. Texto: Luis Miranda. Teatro Jorge Amado - Avenida Manoel Dias da Silva, 2177, Pituba. (71) 3525-9720 ou 3525-9708. Ingresso: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). À venda: Bilheteria do teatro (Seg a sex. das 16h às 20h; sab. 14h às 20h). De sexta a domingo, às 20 horas. Até 21 de novembro. Leia mais ...



Mordendo os Lábios - De Hamilton Vaz Pereira. Com Lena Brito, Leonardo Migiorrini, Monique Afradique e Hamilton Vaz Pereira. Bibi é uma aeromoça aposentada e mãe de Felix. Ele namora Eleonora, uma garota descolada e filha de Samuel, um sedutor advogado. Os conflitos dessas relações são o mote da peça. Teatro Isba – Av. Oceânica, Ondina (4009-3689). R$ 20 (sex) e R$ 30 (sáb e dom). Sex e sáb, às 21h, e dom, às 20h. 14 anos. Até 31 de outubro.



Improvável - O improviso é a palavra chave da peça encenada pelos atores Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elídio Sanna. Os três compõem a Cia e têm se destacado no cenário humorístico brasileiro. Teatro SESC Casa do Comércio - Av. Tancredo Neves, 1109 . R$ 50,00 inteira / R$ 25,00 meia-entrada na bilheteria do teatro. Informações: (71) 3273-8543 (bilheteria) e 3273-8765. Dias12 ,13 e 14 de novembro. Sexta e sábado às 20h; domingo às 18h. Até 14 de novembro.

| ESPETÁCULOS INFANTIS |



Chapeuzinho Vermelho - Adaptação e Direção: Gil Santana. A vovozinha de Chapeuzinho está muito doente e sua mãe manda que ela lhe leve doces e mantimentos. Só que no caminho ela encontra o terrível Lobo Mau, que, se passando por bonzinho, lhe ensina o caminho mais longe para a casa de sua avó. Assim, o Lobo chega primeiro e come a vovozinha e fica esperando a chapeuzinho e os doces .Teatro Gil Santana – R. Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho (3489- 2917). R$ 20 e R$ 10. Sáb e dom, às 18h. Até o fim do mês.



A Lenda do Dragão Encantado - Texto e direção de Joylson Nunes. Com a Cia. de Teatro O Ar da Caixola. São 29 bonecos, feitos de papietagem e espuma, que, inspirados em antigas lendas, dão vida a personagens como o dragão, a princesa, a feiticeira, o centauro e a cobra. Teatro SESI Rio Vermelho – R. Borges dos Reis, 9, Rio Vermelho (3334-4698). R$ 12 e R$ 6. Sáb e dom, 16h. Até 28 de novembro.



Histórias do Arco da Velha - Peça da Cabriola Cia. de Teatro aborda histórias da cultura popular. Biblioteca Juracy Magalhães Júnior – Rua Borges Reis, Rio Vermelho (3116- 5369). Entrada Franca. Sáb, 11h, e dom às 11h e 16h. Até 31 de outubro.



Papagaio - Texto: Cacilda Povoas. Direção: Felipe de Assis. O musical conta a história de uma moça que recebia visitas de um príncipe encantado em forma de papagaio. Um dia, por inveja, colocam uma armadilha que obriga o príncipe-papagaio a fugir ferido para o seu reino. A moça sai, então, em uma peregrinação à procura desse reino e da cura do amado. O espetáculo mistura contos de fadas, jogos da infância, referências nordestinas e músicas inéditas de Chico César. Teatro Jorge Amado – Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Pituba (8665-4218). R$ 30 e R$ 15. Sáb e dom, às 17h. Até 31 de outubro.



O Casamento de Dona Baratinha - Adaptação e Direção: Gil Santana.Dona Baratinha vivia sonhando em se casar, mas ninguém queria namorar com ela. Um dia ela achou um baú cheio de moedas. A notícia logo se espalhou. Foi ai que começou a confusão. Todos agora queriam se casar com ela. Teatro Gil Santana – R. Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho (3489- 2917). R$ 20 e R$ 10. Sáb e dom, às 17h. Até o final do mês.



O Gato de Botas - Adaptação e Direção: Gil Santana. Um velho moleiro, antes de morrer, resolve dividir tudo o que possui com os filhos dele. O primeiro ganha um moinho; o segundo, um burro; e o terceiro, um gato. Todos ficaram muito contentes, menos Pedrinho, que ficou com o felino. Só que era um gato especial e diferente. Teatro Gil Santana – R. Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho (3489- 2917). R$ 20 e R$ 10. Sáb e dom, às 16h. Até o final do mês.



Os Três Porquinhos - Adaptação e Direção: Gil Santana. Com Guilherme Guido Junior, Gil Santana, Nina Nunes, Clarisse Falcão e Dhaniel Alves. Os três porquinhos estão apavorados com a chegada do terrível Lobo Mau, que quer levá-los para a panela. Eles resolvem, então, construir casas para se proteger do grande perigo. Um deles constrói uma casa de tijolos; o outro, de madeira; e o último, de palha. Teatro Gil Santana – R. Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho (3489-2917). R$ 20 e R$ 10. Sáb, dom e feriados, às 15h. Até o final do mês.



A Bruxinha - Musical conta a história de uma bruxinha que se torna a melhor amiga das crianças. Biblioteca Infantil Monteiro Lobato – Pç. Conselheiro Almeida Couto, s/n, Nazaré (3117- 1433). Entrada franca. Dom, às 14h. Dia 1º de novembro.



Brincando de Ler - Com texto e direção de Sérgio Mício, peça dá vida à Leiturândia, lugar onde todas as crianças gostam de ler. Biblioteca Infantil Monteiro Lobato – Pç. Conselheiro Almeida Couto, s/n, Nazaré (3117- 1433). Entrada franca. Sex, às 14h30. Dia 29 de outubro.



Donos da Terra - Direção: João Gonzaga. Com Grupo Pim. Espetáculo vencedor do Prêmio Braskem 2010. É um verdadeiro passeio pelas culturas do Nordeste a bordo de uma embarcação imaginária. As crianças se revezam nos tambores, nas coreografias e no texto, que é repleto de autores como Castro Alves, João Cabral de Mello Neto e Clarice Lispector. Teatro Vila Velha – Av. Sete de Setembro, s/n, Passeio Público, Campo Grande (3083- 4600). Ingressos trocados por um brinquedo novo. Sáb e dom, 16h. Dias 30 e 31 de outubro.



Fantoches - Espetáculo conta de forma lúdica um pouco da história de Monteiro Lobato e de Denise Tavares. Biblioteca Infantil Monteiro Lobato – Pç. Conselheiro Almeida Couto, s/n, Nazaré (3117- 1433). Entrada Franca. Sex e ter, 9h às 14h.



Leiturinhas Musicadas – O Doido da Garrafa - Atrizes da cena dramatizam leituras de histórias infantis. Neste sábado, participam da leitura de O Doido da Garrafa, de Adriana Falcão, as atrizes Aícha Marques e Morgana D’avila, além das crianças Ana Beatriz Souza e Tom Marques. Teatro Gamboa Nova – R. Gamboa de Cima, 3, Largo dos Aflitos, (3329-2418). R$ 10 e R$ 5. Sáb, 17h. Até 30 de outubro.



Meu Quintal - Espetáculo que conta a história de um grupo de crianças que se encontram num quintal e com um pouco de imaginação, alguns objetos e muita criatividade se divertem com as brincadeiras tradicionais do folclore infantil e muitas brincadeiras inventadas. Integra o projeto Cena Infantil no Pelô. Largo do Cruzeiro de São Francisco – Pelourinho. Sáb, às 15h30. Dia 30 de outubro.



O Mundo é Mágico - Espetáculo com direção de Vanusa Mel e produção de Alaor Lopes. Biblioteca Infantil Monteiro Lobato – Pç. Conselheiro Almeida Couto, s/n, Nazaré (3117- 1433). R4 4 e R$ 2. Sáb, 15h. Até 30 de outubro.



Os Três Porquinhos - Adaptação e Direção: Gil SantanaCom Guilherme Guido Junior, Gil Santana, Nina Nunes, Clarisse Falcão e Dhaniel Alves. Os três porquinhos estão apavorados com a chegada do terrível Lobo Mau, que quer levá-los para a panela. Eles resolvem, então, construir casas para se proteger do grande perigo. Um deles constrói uma casa de tijolos; o outro, de madeira; e o último, de palha. Teatro Gil Santana – R. Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho (3489-2917). R$ 20 e R$ 10. Sáb, dom e feriados, 15h. Até 31 de outubro.



Divulgação: culturaonline@grupoatarde.com.br

