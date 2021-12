ROTEIRO DE TEATRO

>> Gostou de algum espetáculo? Conte para nós

Comédia musical '

MPB – Mulher Popular Brasileira' em cartaz no Teatro Salesiano

Siricotico, Uma Comédia do Balacobaco - Texto: Vinnicius Morais e Lelo Filho. Direção: Fernanda Paquelet. A peça mostra as confusões vividas por uma trupe de teatro na tentativa de montar um novo espetáculo e reconquistar o sucesso com o seu público. Teatro Isba – Av. Oceânica, 2.717, Ondina (4009-3689). R$ 30 e R$ 15 (sex e dom) e R$ 40 e R$ 20 (sáb). Sex a dom, 20h. 14 anos. Até 3 de outubro.

Honra - Texto e direção: Teresa Costalima. Com Daniela Onnis, Luiza Vianna, Tânia Abreu e Teresa Costalima. A peça apresenta quatro monólogos para contar a história de Pedro, rapaz que troca cartas com sua avó Emerenciana narrando uma vida gloriosa que não teve. A avó responde as cartas e revela apenas os aspectos positivos da vida da família, os “podres” começam a aparecer a partir da eminência de sua morte. Café Teatro Sitorne - R. Deputado Cunha Bueno, 55, Rio Vermelho (3347-7089). Qui a dom, 19, 20h. Até o dia 3 de outubro.



Ogum, Deus e Homem - Direção: Fernanda Júlia. Com Val Perré, Jussara Mathias, Marinho Gonçalves, Fernando Santana, Jefferson Oliveira, Luiz Guimarães, Clara Paixão e Deilton José. No ensaio aberto, os presentes serão convidados para um bate-papo com toda a equipe de Ogum. A peça narra a história da divindade yorubá Ogum, revelando a trajetória do senhor da tecnologia. Tem como ponto de partida seis Itans (lendas) do orixá, apresentando o seu amor pela humanidade e por sua Oyá, além da sua força como grande engenheiro do universo. Sala 5 da Escola de Teatro da UFBA – Canela. Os ingressos devem ser retirados até 1 hora antes. Sexta, 20h. De 25 de setembro a 3 de outubro, exceto dia 27, uma segunda-feira. Até 3 de outubro.







A Coroa do Tempo - Texto e direção: Andrea Elia. Direção musical:

Ubiratan Marques. Com o grupo Karas & Koroas, da Associação de

Servidores Aposentados e Pensionistas da Previdência Federal da Bahia

(ASAP). Espetáculo musical que fala sobre o papel do idoso na sociedade e

o acesso aos bens culturais. Teatro Isba – Avenida Oceânica, 2717,

Ondina (4009-3689). Sáb e dom, 16h. Dias 18, 25 e 26 de Setembro e 3 de outubro.







Maldito Coração (Me Alegra Que Tu Sofras) - Com texto de Vera Karam, direção de Tânia Tôko e interpretação de Alice Lopes. A peça aborda o papel das mulheres no século XXI e todos os preconceitos e problemas enfrentados por elas. Espaço Cultural Raul Seixas – Sindicato dos Bancários, Av. Sete de Setembro. Sexta e sábado, 20h. R$ 10 mais um quilo de alimento não perecível. Até 9 de outubro.







Matilde, La Cambiadora de Cuerpos - Texto: Fábio Espírito Santos. Direção: Hebe Alves. Com a Cia. A4. A peça conta a história de uma paraguaia, que, de beijo em beijo, vai trocando de corpos e roubando histórias. De forma crítica e bem humorada, o espetáculo traz para a cena 29 personagens inspirados em âncoras de TVs, repórteres, apresentadores dos programas de auditório e personagens públicos. Teatro Vila Velha – Av. Sete de Setembro, s/n, Passeio Público, Campo Grande (3083- 4600). Sexta, sábado, domingo, 20h. R$ 20 e R$ 10. Até 17 de outubro.







Os Cafajestes - Direção: Fernando Guerreiro. Texto: Aninha

Franco. Comédia musical sobre o universo machista. Teatro Módulo – Av.

Magalhães Neto, 11, Pituba (3354-6654). R$ 50 e R$ 25 (sáb e dom) e R$

40 e R$ 20 (sex). Sex e sáb, 21h, e dom, 20h. Até 30 de outubro.





7 Conto – A Comédia - Ator baiano Luis Miranda fala sobre as diferenças do Brasil através da história de vida de sete personagens. Direção: Ingrid Guimarães. Texto: Luis Miranda. Teatro Jorge Amado - Avenida Manoel Dias da Silva, 2177, Pituba. (71) 3525-9720 ou 3525-9708. Ingresso: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). À venda: Bilheteria do teatro (Seg a sex. das 16h às 20h; sab. 14h às 20h). De sexta a domingo, às 20 horas. Até 21 de novembro. Leia mais ...





| ESPETÁCULOS INFANTIS |

Quem Conta Faz de Conta - Texto, direção e músicas: Heraldo Souza. Com: Etiene Bouças, Elinaldo Nascimento, Heraldo Souza, Luiz Guimarães e Lucy Castro. O espetáculo musical faz uma adaptação de contos populares, com uma estética que busca no universo da cultura popular os elementos para a sua estruturação, mostra a Trupe do Sol Nascente sendo despertada pela canto da ave da alvorada, que anuncia mais um dia. Logo todos preparam figurinos, cenário e instrumentos musicais para mais uma apresentação com música e dança, com gente e com bonecos, para contar as velhas histórias guardadas na memória. Teatro Sesi – R. Borges dos Reis, 9, Rio Vermelho (3616-7061). R$ 16 e R$ 8. Sáb e dom, 16g.

