ROTEIRO DE TEATRO

|EM CARTAZ|



MPB – Mulher Popular Brasileira - Direção: João Lima. Direção musical: Déco Simões. Comédia musical que homenageia a mulher brasileira por meio da música popular brasileira. Teatro Salesiano – Pç. Almeida Couto, 347, Nazaré (3327-0166). R$ 30 e R$ 15. Sáb e dom, 20h. 12 anos. Até setembro.



7 Conto – A Comédia - Ator baiano Luis Miranda fala sobre as diferenças do Brasil através da história de vida de sete personagens. Direção: Ingrid Guimarães. Texto: Luis Miranda. Teatro Jorge Amado - Avenida Manoel Dias da Silva, 2177, Pituba. (71) 3525-9720 ou 3525-9708. Ingresso: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). À venda: Bilheteria do teatro (Seg a sex. das 16h às 20h; sab. 14h às 20h). Às sextas e aos sábados, às 22 horas, e aos domingos, às 20 horas. De 10 de setembro até 21 de novembro. Leia mais ...



O Paciente do Dr. Piaba - Texto e direção: Renato Piaba. Com Renato Piaba. O humorista baiano faz piadas com os bastidores do atendimento médico no SUS, emergência e UTI do Hospital Geral, com todas as fobias das pessoas em relação às doenças, remédios e simpatias. Teatro Jorge Amado – Av. Manoel Dias da Silva, 2177, Pituba (8665-4218 o celular é provisório, informado em 17/08 , prestar atenção para tirar qndo pedirem 3525-9708). R$ 40 e R$ 20. Sex e sáb, 22h; dom, 20h30. Até 5 de setembro.



Os Cafajestes - Direção: Fernando Guerreiro. Texto: Aninha Franco. Os machistas de carteirinha Onório (Renato Fechine), Estevão (Rafael Medrado), Alencar (Marcelo Timbó) e Alfredinho (Daniel Rabelo) estão de volta. Na versão atual do espetáculo, criado em 1994, os números de canto e dança aparecem repaginados, mas o alvo das performances continua sendo as mulheres que cercam os protagonistas. Comédia musical sobre o universo machista. Teatro Módulo – Av. Magalhães Neto, 11, Pituba (3354-6654). R$ 50 e R$ 25 (sáb e dom) e R$ 40 e R$ 20 (sex). Sex e sáb, 21h, e dom, 20h. Até 29 de agosto.



Oxenti Mai Godi! - Texto e Direção: Adelaide Costa: Com: Adelaide Costa, Andrei Pimenta, Lindolpho Neto, Ricardo Pisani e Tony Abreu. Comédia que conta a história de uma prostituta que decide ser doméstica com o intuito de conquistar o patrão. Teatro da Barra – R. Marquês de caravelas n/50, Barra (3264-4163). R$ 10. Sáb, às 20h. Até 25 de setembro.



Siricotico, Uma Comédia do Balacobaco - Texto: Vinnicius Morais e Lelo Filho. Direção: Fernanda Paquelet. A peça mostra as confusões vividas por uma trupe de teatro na tentativa de montar um novo espetáculo e reconquistar o sucesso com o seu público. Teatro Isba – Av. Oceânica, 2.717, Ondina (4009-3689). R$ 30 e R$ 15 (sex e dom) e R$ 40 e R$ 20 (sáb). Sex a dom, 20h. 14 anos. Até 5 de setembro.



Um Caso de Língua - Texto: colagem. Direção: Carmem Paternostro. Com Urias Lima. O espetáculo faz um mosaico da formação do português brasileiro, a partir das influências de três matrizes linguísticas: africana, portuguesa e tupi. Teatro Sesi – R. Borges dos Reis, 9, Rio Vermelho (3334-4698). R$ 20 e R$ 10. Sáb e dom, 20h. Até 28 de agosto.



Divorciadas, Evangélicas e Vegetarianas - Texto: Gustavo Ott. Direção: Fábio Espírito Santo. Com Mariana Freire, Iara Colina e Vivianne Laert. O espetáculo retrata com bom humor as desventuras de três mulheres em crise. Teatro Jorge Amado – Av. Manoel Dias da Silva, 2.177, Pituba (3225-9720). R$ 30 e R$ 15. Sáb e dom, 20h. 16 anos. Até 29 de agosto.



Oficina Condensada - Encenado por Rita Assemany e dirigido por Fernando Guerreiro, espetáculo narra a história das mulheres através dos séculos. A partir de 17 de julho, aos sábados (19h) e domingos (18h). Teatro Módulo, Avenida Magalhães Neto, bairro da Pituba. Ingressos R$ 40 e R$ 20. Até 29 de agosto. Leia mais...



Aventuras do Maluco Beleza - Texto e direção: Edvard Passos. O espetáculo passeia pelo universo criado por Raul Seixas, abordando assuntos como a liberdade de expressão e a diversidade. Na peça, os irmãos Raulzito e Plininho tentam salvar o planeta com o cientista Mêlo, o que rende grandes peripécias. Sala do Coro do Teatro Castro Alves – Pç. Dois de Julho, s/n, Campo Grande (3117- 4889). R$ 20 e R$ 10. Sexta, sábado e domingo, 16h. Até 12 de setembro.





| ESPETÁCULOS INFANTIS |

Quem Conta Faz de Conta - Texto, direção: Heraldo Souza. Com Etiene Bouças, Elinaldo Nascimento, Heraldo Souza, Luiz Guimarães e Lucy Castro. A Trupe do Sol Nascente desperta pelo canto da ave da alvorada para recontar as velhas histórias guardadas na memória. Teatro SESI – Rua Borges dos Reis, 09, Rio Vermelho (3616 – 7061). R$ 8 e R$16. Sábados e Domingos, às 16h. Até 26 de setembro.

A Cigana e o Mar - Texto e direção: Gil Santana. Com Clarisse Falcão, Guilherme Guido Junior , Sandra Mattos, Gil Santana , Nina Nunes , Dhaniel Alves. A ciganinha Carmem Carmelita tem um sonho diferente, no qual ela descobre que há um mistério a resolver. Com a ajuda do vento, das cartas e de um marinheiro, ele conhece o mar, a maresia, o mar revolto, o mar sereno e até o mar morto. Teatro Gil Santana – R. Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho (3489-2917). R$ 18 e R$ 9. Sáb e dom, 16h. Até o final do mês.

O Gato de Botas - Adaptação e direção: Gil Santana. Com Gil santana , Guilherme Guido Junior, Sandra Mattos, Nina Nunes, Clarisse Falcão, Dhaniel Alves e Onã Rudá. Um velho moleiro, antes de morrer , resolve dividir tudo o que possui com seus filhos. O primeiro fica com um moinho, o segundo com um burro e o terceiro com um gato. Todos ficaram muito contentes, menos o Pedrinho, que ficou com o gato. Só que o gato, era um gato especial e diferente. Teatro Gil Santana – R. Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho (3489- 2917). R$ 20 e R$ 10. Sáb e dom, 17h. Até final do mês.

O Rato do Campo e o Rato da Cidade - Adaptação e direção: Gil Santana. Com Sandra Mattos, Guilherme Guido Junior e Dhaniel Alves. O espetáculo conta a estória de dois ratinhos que vivem em mundos diferentes. Um na cidade e outro no campo. Teatro Gil Santana – R. Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho (3489- 2917). R$ 20 e R$ 10. Sáb, dom e feriados, 18h. Até o final do mês.

