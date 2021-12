ROTEIRO DE TEATRO

>> Foi a algum espetáculo interessante? Dê sua dica

Cócegas - Dir.: Aloísio de Abreu, Sura berditchevsky, Luiz Carlos Tourinho, Marcelo Saback e Régis Faria. Com: Ingrid Guimarães e Heloísa Perissé. A dupla apresenta nove esquetes de humor nas quais interepretam diferentes mulheres. Teatro Sesc Casa do Comércio – Av. Tancredo Neves, 1.109, Caminho das Árvores (3332-0614). R$ 60 (qui); R$ 70 (sex); R$ 80 (sáb e dom). Qui a sáb, às 21h, e dom, às 20h. De 3 a 6 de junho. Leia mais...

No Ceará É Assim - Cinco comediantes do Ceará se reúnem para este espetáculo de humor. Zé Modesto, Raimundinha, Lailtinho Brega, Augusto Bonequeiro e Virgínia Del Fuego. Teatro Sesc Casa do Comercio – Av. Tancredo Neves, 1.109, Caminho das Árvores (3332-0614). R$50 eR $25. Às 20h, 21h e 22h. Dias 10, 11, 12 e 13 de junho.

Improvável - Criada, produzida e encenada pela Cia Barbixas de Humor, a montagem tem com base o improviso, com a plateia participando da criação das cenas. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada), Teatro Jorge Amado, Avenida Manoel Dias da Silva nº 2177, no UEC-Pituba. Dias 11, 12 e 13 de junho. Até 13 de junho. Leia mais...

O Melhor do Homem - Premiada pelo edital de montagem teatral Myriam Muniz do Fundo Nacional das Artes (Funarte), peça aborda a relação marginal e sexual entre dois homens ex-presidiários. Teatro Martim Gonçalves, Rua Araújo Pinho, Canela. Ingresso: 20. De quinta a domingo, às 20h. Até 13 de junho.



Desafinado - Direção: Ísis Barreto Com: Jorge Arthur Nunes e Anna Landgraf. Conta a virada de jogo de uma mulher que se anulara em função da carreira do marido músico. Ela resolve retomar o posto de advogada elaborando um contrato de casamento moderno. A peça tem dois finais e se o ele aceita ou não a exigência dela cabe ao público decidir. Ciranda Café, Cultura e Artes – R. Fonte do Boi, Rio Vermelho (3012- 3964). R$ 30 e R$ 15. Qui e dom, 20h. Até 20 de junho.



Sem Paz Não Há Sonho - Texto e direção: Adelaide Costa. A comédia conta a história de um casal que possui sonhos e visões opostas: um alcóolatra e uma atriz não realizada profissionalmente. Teatro da Barra – R. Marques de Caravelas, 50, Barra. R$ 10. Sáb, 20h. Até 29 de junho.





Alice no Sertão das Maravilhas - Texto: Adaptação do texto de Lewis Carroll. Dir: Andréa Elia. Com: Cia. Os Bumburistas. Entediada com as fórmulas de sala de aula, Alice questiona a ausência de figuras nos livros e defende o estímulo à imaginação. Sala do Coro do TCA – Pç. Dois de Julho Campo Grande (3117-4899). R$ 20 e R$ 10. Sáb e dom, 16h. Até 30 de maio.



Camila e o Espelho - Direção: Jorge Alencar. Com Lia Lordelo. Pré-adolescente que, ao se dar conta que seu corpo está mudando, tem o espelho como melhor cúmplice e pior inimigo. Baseado no livro homônimo de Lília Gramacho. Teatro Martim Gonçalves – Av. Araújo Pinho, 292, Canela (3283-7862). R$ 20 e R$ 10. Sáb e dom, 16h. Até 30 de maio.



Cinderela - Adaptação e direção: Gil Santana. Com Clarisse Falcão, Guilherme Guido Junior e outros. Conta a história de Cinderela, filha de um comerciante rico que faleceu quando ela ainda era muito jovem. Ela foi é criada por sua madrasta malvada que a transformou em uma serviçal. Teatro Gil Santana – R. Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho (3489-2917). R$ 20 e R$ 10. Sáb, dom e feriados, 15h. Até final do mês.



H2Ópera - Texto: Luís Sérgio Ramos. Direção: Antônio Marques. Com: Denise Correia, Gilson Garcia, Jôsi Varjão, Leonardo Freitas e Lívia França. Três crianças se aventuram em uma pesquisa ecológica, e entram em contato com elementos da natureza. Teatro Xisto Bahia – Rua General Labatut, 27, Barris (3117-6155). Ingresso: R$ 10 e R$ 5. Sáb e dom, 16h. Até 30 de maio.



Larissa e Seus Amigos Mágicos - Direção: Jeferson Albuquerque. Com Gabriela Lima, Ive-Anne Stanchi, Jones Mota e outros.História de Larissa, que brincava com seus brinquedos e outras crianças até ser hipnotizada pela Dona TV. Cine Teatro Solar Boa Vista – Pça Marquês de Abrantes, s/ n, Engenho velho de Brotas (3116-2000). R$ 6 e R$ 3. Dom, 16h. Até 30 de maio.



O Casamento de Dona Baratinha - Adaptação e direção: Gil Santana. Com Gerusa Doria, Guilherme Guido Junior, Nina Nunes e outros. A história de Dona Baratinha, que tem o sonho de se casar. Só que ela nunca conseguia um pretendente. Até que um certo dia, ela achou um baú cheio de moedas e todos queriam, agora, com ela casar. Teatro Gil Santana – R. Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho (3489-2917). R$ 20 e R$ 10. Sáb e dom, 18h. Até final do mês.



O Cavalinho Que Só Canta na Chuva - Texto e direção: Gil Santana. Com: Gil Santana, Guilherme Guido Júnior, Déia Sampaio, Sayonara Daniel, dentre outros. O cavalinho Cazuza adora cantar, só que, como nunca chove no sertão, ele, então, mas promete só voltar a cantar quando chover no sertão. Teatro Gil Santana – R. Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho (3489- 2917). R$ 18 e R$ 9. Sáb e dom, 16h. Até o final do mês.



O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá - Texto: Jorge Amado. Direção: Joylson Nunes. Com: Aline Brune, Cássia Lorena, Débora Souza, Diego Alcântara e outros. A adaptação do livro de Jorge Amado traz a história de um gato e uma alegre andorinha que estão apaixonados. A aproximação dos dois divide opiniões e provoca estranheza entre os outros animais do bosque. Teatro Sesi Rio Vermelho – R. Borges dos Reis, 9, Rio Vermelho (3535-3020). R$ 16 e R$ 8. Sáb e dom, 16h. Até o final do mês.



Os Nossos Saltimbancos - Adaptação e direção: Gil Santana. Com Gil Santana, Geruza Doria, Rosa Bonfim e Guilherme Guido Junior. O espetáculo conta a história de Quatro atores saltimbancos, que fazem teatro de rua. Quando chegam a um teatro, eles resolvem contar para todos várias histórias, e entre elas as dos Os Saltimbancos, Os 4 Amigos e vários outros espetáculos. Teatro Gil Santana – R. Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho (3489- 2917). R$ 20 e R$ 10. Sáb, dom e feriados, 17h. Até o final do mês.

