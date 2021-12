ROTEIRO DE TEATRO

>> Gostou de algum espetáculo? Conte para nós











"História de Uma Lágrima Furtiva de Cordel " em cartaz no Teatro Sesi Rio Vermelho

|EM CARTAZ|



Os Donos do Riso - Os comediantes Giga Walla, Miguel Vieira e Paulo Prazeres sobem ao palco com muita cara de pau, no estilo Stand-Up Comedy. Bar Eu Vi – Av. Miguel Navarro Y Canizares, 234 (3351- -2700). R$ 10. Qui, às 21h. Até o fim de novembro.



1835: Alufá Licutan Confessa – A Revolução Male - Direção: Fernanda Júlia. Leitura dramática do texto de Jaime Sodré. Integra o Festival A Cena Tá Preta. A peça aborda, de forma lúdica e histórica, a Revolução Malê, episódio importante da historiografia baiana, tendo como personagem central a figura de Alufá Likutan, um dos personagens históricos brasileiros mais esquecidos nas paginas da história. Teatro cabaré dos novos – Passeio Público, Campo Grande (3083- -4600). R$ 10 e R$ 5. Domingo, às 16h.



Amores no Meio-Fio - Direção: Gustavo Kurlat. Da Cia do Miolo, de São Paulo. Uma catadora de lixo vive em busca de restos que possam alimentar seu corpo e sua alma, embalada por uma trilha sonora marcada por muito samba. Praça da Cruz Caída – Pelourinho. Entrada franca. Segunda, 17h e terça, às 12h. Dias 29 e 30 de novembro.

Mete o Pau Nele! - Texto e direção: Adelaide Costa. Comédia que conta a história de Amélia, mulher que sofre com o marido, a enteada e a amante! Mais tarde, ela se passa por Ofélia com o intuito de se vingar de todos. Teatro da Barra – Rua Marquês de Caravelas, 50, Barra (3264-4163). R$ 10. Sábado, às 20h.



Ô Inho - Aborda as tragédias e comédias do universo feminino, valorizando a autoestima da mulher e denunciando práticas abusivas do machismo.. Centro Cultural Ensaio – R. Leovigildo Filgueiras, Garcia (3244-0337). R$ 10 e R$ 5. Sábado e domingo, 20h.



Se Acaso Você Chegasse - Texto: Elísio Lopes Jr. Direção: Antônio Marques. O musical é uma produção da Arte Sintonia Companhia de Teatro e conta a história de Elza Soares, apresentando as várias mulheres vividas pela cantora ao longo de sua vida. Integra o Festival A Cena Tá Preta. Teatro cabaré dos novos - Passeio Público, Campo Grande (3083-4600). R$ 10 e R$ 5. Sábado, às 18h.

Iauretê - Adaptação e Direção: Lia Spósito. Com Maria Janaina e Victor Kizza. A peça é uma livre adaptação do conto Meu Tio O Iauaretê de Guimarães Rosa e da obra literária Maíra de Darcy Ribeiro e cruza as histórias de dois personagens: Oxim um místico caboclo onceiro e Mehín Índio, que revela a ancestralidade e os impactos da civilização nos povos indígenas brasileiros. Teatro Sesi Rio Vermelho – R. Borges dos Reis, 9, Rio Vermelho (3334-4698). R$ 14 e R$ 7. Sexta, 20h. Até 3 de dezembro.



As Velhas - Texto: Lourdes Ramalho. Direção: Luiz Marfuz. Com

Anderson Dy Oliveira, Andréa Elia, Cláudia Di Moura, Fernando Santana,

Jefferson Oliveira e Jussara Mathias. O espetáculo conta a história de

duas mulheres que lutam pela posse de terra, maridos e filhos, numa

espiral de vingança e solidariedade, que termina por revelar a beleza

trágica do sertão. Teatro Sesc-Senac Pelourinho – Pç. José de Alencar,

Lg. do Pelourinho, Centro Histórico (3324-4520). R$ 20 e R$ 10. Quinta e

sábado, 20h. Até 4 de dezembro.





Mulheres Solteiras Procuram - Texto e direção: Pitty Webo. Com Pitty Webo e Daniel Del Sarto. A comédia mostra a procura pela felicidade de um grupo de mulheres solteiras que metem em situações hilárias e expõem pensamentos e anseios femininos. Teatro Sesc Casa do Comércio – Av. Tancredo Neves, 1109, Pituba (3273- 8543). R$ 40 (sex e dom) e R$ 50 (sáb). 14 anos. Às 21h (sexta, sábado) e às 20h (domingo). Até 5 de dezembro.

Típicos - Direção e texto: Teresa Costalima. Com: Diogo Baleeiro e Clara Napoli. História de um casal, começando desde o primeiro encontro, passando por todas as aventuras e desventuras até o desfecho. Café-teatro Sitorne – R. Dep. Cunha Bueno, 55, Rio Vermelho (3347-7089). R$ 20 e R$ 10. Sábado e domingo, 20h. Até 5 de dezembro.

Coração Brasileiro - Texto: Flávio Marinho. Direção: Andréa Elia. Conta 35 anos de história recente do Brasil através da amizade dos personagens Jonas, Tunico, Alice e Marta que passam todas as descobertas da infância, adolescência e fase adulta enquanto o país vai da ditadura militar até a eleição de FHC. Teatro Caballeros de Santiago - Rua da Paciência, 441, Rio Vermelho. R$ 15. Sábado e domingo, às 20h. Estreia domingo. Até 12 de dezembro.



Fernando + 55 - Texto: Maurício Amorim. Direção: Alejandro Velasquez. O espetáculo comemora os 55 anos de teatro, cinema e televisão do ator Fernando Neves, revivendo trechos de importantes trabalhados realizados pelo ator ao longo da carreira. Teatro Dias Gomes – Espaço Cultural dos Comerciários, R. Francisco Ferraro, 53, Nazaré. R$ 10 e R$ 5. Sábado e domingo, às 20h. Até 19 de dezembro.

História de Uma Lágrima Furtiva de Cordel - Texto e direção de Cristiane Barreto. Com Fernanda Beling, Ilona Wirth, Joedson Silva, Patrícia Rammos e Wanderley Meira. Inspirado em A hora da estrela de Clarice Lispector, a peça conta a história de Macabéa do ponto de vista do próprio escritor, que não consegue entender o caminho que sua obra tomou., assim como não consegue mudar o seu destino. Teatro Sesi Rio Vermelho – R. Borges dos Reis, 9, Rio Vermelho (3334-4698). R$ 20 e R$ 10. Sábado e domingo, às 20h. Até 19 de dezembro.

Acorda Marias, Clarices, Joanas... - Texto: Angel Marques. Direção: Fernanda Avelar. O espetáculo busca rRetratar o universo feminino, seus conflitos diante dos relacionamentos sentimentais e a importância do resgate de si mesma através do despertar interior. Teatro Gil Santana – Rua Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho. R$ 10 e R$ 5. Sextas e sábados, às 20h. Até 18 de dezembro.





| ESPETÁCULOS INFANTIS |





A Lenda do Dragão Encantado - Texto e direção de Joylson Nunes. Com a Cia. de Teatro O Ar da Caixola. São 29 bonecos, feitos de papietagem e espuma, que, inspirados em antigas lendas, dão vida a personagens como o dragão, a princesa, a feiticeira, o centauro e a cobra. Teatro SesiI Rio Vermelho – R. Borges dos Reis, 9, Rio Vermelho (3334-4698). R$ 16 e R$ 8. Sáb e dom, 16h. Até 28 de novembro.



A Bruxinha - Musical conta a história de uma bruxinha que se torna a melhor amiga das crianças. Biblioteca Infantil Monteiro Lobato – Pç. Conselheiro Almeida Couto, s/n, Nazaré (3117-1433). Entrada franca. Dom, às 14h.



O Circo de Um Homem Só - Espetáculo circense e de rua, composto de reprises autorais executado pelo palhaço Tiziu (João Lima), que decide realizar sozinho um espetáculo de circo completo. Ele mesmo arma o circo e faz o apresentador, o mágico, o malabarista, a bandinha. A peça integra a programação do É Vento de Todos. Teatro Sesc Senac Pelourinho – Largo do Pelourinho. Entrada franca. Sáb, 17h. Até 27 de novembro.



Chapeuzinho Vermelho - Direção: Gil Santana. Com Guilherme Guido Junior, Gil Santana , Nina Nunes , Dhaniel Alves , Jaselma Oliveira , João Marcelo Dantas. A vovozinha de Chapeuzinho está muito doente e sua mãe manda que ela lhe leve doces e mantimentos. Só que no caminho ela encontra o terrível Lobo Mau, que, se passando por bonzinho, lhe ensina o caminho mais longe para a casa de sua avó. Assim, o Lobo chega primeiro e come a vovozinha e fica esperando a chapeuzinho e os doces . Teatro Gil Santana – R. Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho (3489- 2917). R$ 20 e R$ 10. Sáb e dom, 18h.



O Casamento de Dona Baratinha - Adaptação e Direção: Gil Santana. Com Guilherme Guido Junior, Nina Nunes, Dhaniel Alves , Jaselma Oliveira, João Marcelo Dantas e Gil Santana. Dona Baratinha vivia sonhando em se casar, mas ninguém queria namorar com ela. Um dia ela achou um baú cheio de moedas. A notícia logo se espalhou. Foi ai que começou a confusão. Todos agora queriam se casar com ela. Teatro Gil Santana – R. Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho (3489- 2917). R$ 20 e R$ 10. Sáb e dom, 17h.



O Gato de Botas - Adaptação e Direção: Gil Santana. Com Guilherme Guido Junior, Jaselma Oliveira, João Marcelo Dantas , Gil Santana , Nina Nunes , Dhaniel Alves. Um velho moleiro, antes de morrer, resolve dividir tudo o que possui com os filhos dele. O primeiro ganha um moinho; o segundo, um burro; e o terceiro, um gato. Todos ficaram muito contentes, menos Pedrinho, que ficou com o felino. Só que era um gato especial e diferente. Teatro Gil Santana – R. Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho (3489- 2917). R$ 20 e R$ 10. Sáb e dom, 16h.



O Rato do Campo e o Rato da Cidade - Adaptação e direção: Gil Santana. Com Sandra Mattos, Guilherme Guido Junior e Dhaniel Alves. O espetáculo conta a história de dois ratinhos que vivem em mundos diferentes: um na cidade e outro no campo. Teatro Gil Santana – R. Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho (3489- 2917). R$ 20 e R$ 10. Sáb, dom e feriados, 18h. Até 26 de novembro.



Os Três Porquinhos - Adaptação e Direção: Gil Santana. Com Guilherme Guido Junior, Gil Santana, Nina Nunes, Jaselma Oliveira, Dhaniel Alves e João Marcelo Dantas. Os três porquinhos estão apavorados com a chegada do terrível Lobo Mau, que quer levá-los para a panela. Eles resolvem, então, construir casas para se proteger do grande perigo. Um deles constrói uma casa de tijolos; o outro, de madeira; e o último, de palha. Teatro Gil Santana – R. Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho (3489-2917). R$ 20 e R$ 10. Sáb, dom e feriados, 15h.





