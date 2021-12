ROTEIRO DE TEATRO

>> Gostou de algum espetáculo? Conte para nós



Premiada comédia musical 'Os Cafajestes' segue em temporada no Teatro Módulo

Iauretê - Com o grupo de Teatro Palmares Iñaron. A peça é uma livre adaptação do conto Meu Tio O Iauaretê de Guimarães Rosa e do livro Maíra, de Darcy Ribeiro e cruza as histórias de dois personagens: Oxim um místico caboclo onceiro e Mehín, um Índio. O encontro revela a ancestralidade e os impactos da civilização no povo brasileiro. Espaço Cultural Oficina de Investigação Musical – R. Portas do Carmo, 24, Pelourinho 3322-2386. R$ 10 e R$ 5. Qui, às 20h. Até 31 de março.

Maldito Coração (Me Alegra Que Tu Sofras) - Com texto de Vera Karam, direção de Tânia Tôko e interpretação de Alice Lopes. A peça aborda o papel das mulheres no século XXI e todos os preconceitos e problemas enfrentados por elas. Teatro Gamboa Nova – R. Gamboa de Cima, 3, Aflitos (3329-2418). R$ 10 e R$ 5. Qui, às 20h. 12 anos. Única apresentação. Dia 31 de março.

O Poeta no Circo - Vinicius de Moraes à trajetória da artista circense Audrey Consiglio, que divide a cena com o músico Ignácio Azpeitia, no papel do Poetinha. A atriz se apropria da linguagem do circo para dar vida aos poemas de Vinícius e ao fascínio dele pelas mulheres. Circo Picolino – Av. Octávio Mangabeira, Pituaçu (3363-4069). R$ 10 e R$ 5. Sex, às 20h. Até 1º de abril.

R$ 1,99 - Direção de produção: Marlúcia Morais. Direção e atuação: Ricardo Castro. Em cena, o ator discute – com seu humor afiado – o valor da arte no Brasil, através do desabafo de um cidadão diante de assuntos como amor, sexo, amizade, política, justiça, família, dinheiro e poder. Teatro Castro Alves – Pç. Dois de Julho, s/n, Campo Grande (3535-0600). R$ 20 e R$ 10. Domingo, 03, às 20h. Até 3 de abril.

As Velhas / Teatro Nu - De Lourdes Ramalho e com direção de Luiz Marfuz, o espetáculo As Velhas conta a história de duas mulheres que lutam pela posse de terras, maridos e filhos, numa espiral de vingança e solidariedade, que termina por revelar a beleza trágica do sertão. Já Teatro Nu, com direção de Gil Vicente Tavares ampliará sua ação realizando o Teatro NU Teatro, ou seja, será apresentado um espetáculo de 30 min, como um curta-metragem. Teatro Castro Alves – Pç. Dois de Julho, s/n, C. Grande (3117-4899). R$ 1. Domingo, 03, às 10h. Até 3 de abril.

Alucinadas - Direção: Victor Garcia Peralta. Com Luciana Fregolente e Renata Castro Barbosa. Duas atrizes se revezam e se somam em diferentes situações hilariantes e possíveis para qualquer mulher. Com uma estética pop e um ritmo frenético, espetáculo conduz os espectadores pelo universo da mulher contemporânea sem relacioná-las com outras temáticas como homens, filhos, trabalho e TPM’s. Teatro Jorge Amado – Av. Manoel Dias da Silva, 2.177, Pituba (3525-9720). R$ 50. Sexta, sábado e domingo, às 20h. Até 3 de abril.

Bocket Show - Direção: Ricardo Castro. Com Caco Monteiro, Evelin Buchegger, Kátia Leal e Ricardo Luedy. A estrutura do espetáculo é inspirada nas radionovelas e conta a saga do herói Lucky in the Sky com esquetes sobre sexualidade, identidade nacional e outros temas. 30 Segundos Bar – R. Ilhéus, 21, Rio Vermelho (3334-8586). R$ 20 (preço único) Terça, às 21h. Até 5 de abril.



Nú Buzú - Com muito humor e celebração, o espetáculo retrata o cotidiano de pessoas que utilizam esse meio de transporte para ir e vir, com seus diversos comportamentos que chegam a nos remeter a um verdadeiro teatro, são os inúmeros atores anônimos que circulam na nossa cidade e ao redor de nós. Mariana Restaurante & Eventos – Rua Alagoinhas, Parque Cruz Aguiar, 56, Rio Vermelho (3334-4346). R$ 20 (preço único). Sex e sáb, às 20h. Até 18 de abril.



Luz Negra - Texto: Alvaro Menen Desleal (1931-2000). Direção: Rino Carvalho. Com Caica Alves, Evelin Buchegger e Leonardo Mineiro. Duas cabeças decepadas dos corpos, razão e emoção, gritam em praça pública a palavra “ amor” . Teatro Sesi Rio Vermelho – Rua Borges Reis, 9, Rio Vermelho (3616-7060). R$ 20 e R$ 10. Sáb e dom, às 20h. Até 24 de abril.

A Voz do Campeão - História do Esporte Clube Bahia contada pelo torcedor e ator Narcival Rubens, que protagoniza paixões vividas pela torcida tricolor. Teatro Sesc Casa do Comércio – Av. Tancredo Neves, 1.109 (3273-8732 / 8626-3956). R$ 40 e R$ 20. Qui e sex, às 20h30. Até 29 de abril.

Quem Matou Maria Helena? - Texto: Cláudio Simões. Direção: Celso Jr. Embora lance mão de ingredientes de extrema emotividade no decorrer de um enredo com várias peripécias, o espetáculo tem um tom paródico e faz rir justamente quando assume suas semelhanças com o dramalhão risível. As referências ao novelão mexicano estão em recursos melodramáticos, como falsas pistas, vinganças, amor não correspondido, adoções de órfãos, entre outros códigos do gênero dramatúrgico. Teatro Sesc Casa do Comércio – Av. Tancredo Neves, 1109 (3273- 8543). R$ 40 e R$ 20. Sábado e domingo, às 20h. Até 1° de maio.

Siricotico, Uma Comédiado Balacobaco - Direção: Fernanda Paquelet. Cia. Baiana de Patifaria. Os atores Lelo Filho, Jarbas Oliver, Nilson Rocha e Alexandre Moreira vivem 21 personagens numa história que narra as aventuras da trupe teatral Os Tartufos, formada por atores mambembes. Teatro do Isba – Av. Oceânica, 2.717, Ondina (4009-3689). R$ 30 (sex e dom) e R$ 40 (sáb). Sex a dom, às 20h. Até 15 de maio.

Se Acaso Você Chegasse - Direção: Antônio Marques e texto de Elísio Lopes Jr. A vida da artista Elza Soares contada nos palcos. O espetáculo mostra as diversas facetas que a cantora teve que assumir ao longo da sua trajetória e presta homenagem para a artista, considerada também grande intérprete da MPB. Teatro Xisto Bahia – Biblioteca Pública do Estado, R. General Labatut, 27, Barris (8846- -1928). R$ 20 e R$ 10. Sexta, sábado e domingo, às 20h. Até 15 de maio.

Os Cafajestes - Texto: Aninha Franco. Direção: Fernando Guerreiro. Comédia musical sobre o universo machista. E um clima de revolta debochada, brincadeira e muitas novidades no repertório de piadas, a premiada comédia musical Os Cafajestes volta a cartaz. Os machistas de carteirinha prometem matar as saudades do público, com uma nova temporada de boas risadas, com piadas sobre o atual cenário político nacional.Teatro Módulo – Av. Magalhães Neto, 11, Pituba. (3354-6654). R$ 40 e R$ 20 (sexta) e R$ 50 e R$ 25 (sábado e domingo). Sexta e sábado, às 21h e domingo, às 20h.

Namíbia, Não! - Direção: Lázaro Ramos. O espetáculo tem argumento provocador ao abordar com bom humor uma situação hipotética: o ano é 2016 e o governo brasileiro obrigou que todos os afrodescendentes regressem imediatamente à África, provocando, em pleno século XXI, o revés da diáspora vivida pelo povo africano do Brasil escravocrata. Sala d0 Coro do TCA – Pça. 2 de Julho, s/n, C. Grande (3117-4899). R$ 20 e R$ 10. Sex a dom, às 20h. Até 1º de maio.



Quem Matou Maria Helena? - Texto: Cláudio Simões. Direção: Celso Jr. Embora lance mão de ingredientes de extrema emotividade no decorrer de um enredo com várias peripécias, o espetáculo tem um tom paródico e faz rir justamente quando assume suas semelhanças com o dramalhão risível. As referências ao novelão mexicano estão em recursos melodramáticos, como falsas pistas, vinganças, amor não correspondido, adoções de órfãos, entre outros códigos do gênero dramatúrgico. Teatro Sesc Casa do Comércio – Av. Tancredo Neves, 1109 (3273- 8543). R$ 40 e R$ 20. Sáb e dom, às 20h. Até 1° de maio.

| INFANTIL |



O Peixinho Xexéu e a Gatinha Fifi - Direção: Gil Santana. O peixinho xexéu vive no mar com sua mãe, uma cantora de operas. O seu grande sonho é conhecer o mundo dos homens. Isso acontece, quando a sereia, rainha do mar, manda que ele encontre a caixinha que purifica as águas da poluição. Disposto a cumprir a sua missão, ele se deixa encantar com a gatinha Fifi, que está disposta a ajudá-lo. Teatro Caballeros de Santiago – R. da Paciência, Rio Vermelho. R$ 20 e R& 10. Sábado e domingo, às 17h.



Os Três Porquinhos - Adaptação e Direção: Gil Santana. Guilherme Guido Junior, Nina Nunes, Victor Fernandes, Tayná Costa, Ana Karla Rodrigues e Gil Santana. Os três porquinhos estão apavorados com a chegada do terrível Lobo Mau, que quer levá-los para a panela. Eles Resolvem, então, construir casas para se proteger do grande perigo. Um deles constrói uma casa de tijolos; o outro, de madeira; e o último, de palha. Teatro Caballeros de Santiago – R. da Paciência, Rio Vermelho. R$ 20 e R& 10. Sábado e domingo, às 15h.

Os Saltimbancos - Com o grupo Stripulia. A história de quatro animais revoltados com as obrigações impostas pelos seus patrões. Um jumento que não aguenta mais carregar peso nas costas e ser chamado de burro, um cachorro cansado de ser cão-de-guarda, uma galinha que não bota mais ovo e, arriscada a virar canja de galinha e que foge de sua patroa e uma gata de madame desejando liberdade para poder cantar com a gataria da rua e virar uma super star. Livraria Cultura Salvador Shopping – Av. Tancredo Neves, 2915, Caminho das Árvores. Entrada franca (necessário apresentar senhas que podem ser retiradas a partir das 13h, nos caixas da livraria). Sujeito à lotação do teatro. Sábado, às 15h.

O Casamento de Dona Baratinha - Adaptação e Direção: Gil Santana. Com Guilherme Guido Junior, Nina Nunes, Dhaniel Alves , Jaselma Oliveira, João Marcelo Dantas e Gil Santana. Dona Baratinha vivia sonhando em se casar, mas ninguém queria namorar ela. Um dia ela achou um baú cheio de moedas.A notícia logo se espalhou. Foi ai que começou a confusão. Todos agora queriam se casar com ela. Teatro Caballeros de Santiago – R. da Paciência, Rio Vermelho. R$ 20 e R& 10. Sábado e domingo, às 16h.



Divulgação: culturaonline@grupoatarde.com.br

adblock ativo