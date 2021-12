ROTEIRO DE TEATRO

Comédia musical

'Os Cafajestes' segue em temporada no Teatro Módulo



>> Foi a algum espetáculo interessante? Dê sua dica

| EM CARTAZ |

Cândida - Texto: Bernard Shaw. Tradução e direção: Zé Henrique de Paula. Com Bia Seidl, Fernanda Maia, João Bourbonnais, Sergio Mastropasqua, Thiago Carreira, Thiago Ledier, Patricia Pichamone. Escrito em 1895 pelo dramaturgo irlandês Bernard Shaw, o texto ameaça colocar em cena um adultério a ser praticado por Cândida - a devotada esposa do reverendo Morell, um pastor anglicano de ideologia socialista. Senac Caso do Comércio – Av. Tancredo Neves. R$ 30 e R$ 15. Sex e sáb, 21h; dom, 20h. Até 4 de abril.



Absoluta! - Texto e direção: Ricardo Castro. Com: Márcia Andrade. Atriz vivendo um turbilhão de emoções em sua vida particular, ao mesmo tempo em que tenta encontrar equilíbrio para estrear seu novo espetáculo. I Edição da Mostra de Monólogos. Teatro Gamboa Nova – Lg. dos Aflitos, 3, Gamboa (3329-2418). R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Qua, 20h. 14 anos. Até 31 de março.



As Formigas - Texto: Boris Vian. Direção: Rogério Carvalho. Com Dulce Baptista e Meirinho Mendes. O espetáculo é uma experiência ao nível semântico e linguístico. Com a intenção de abordar o tema guerra numa perspectiva universal, os dois idiomas participam das mesmas situações, oferecendo conflitos e similaridades à construção do material dramático da peça, sem perder o diálogo com a realidade. Sesc/Senac Pelourinho – Praça José de Alencar, Largo do Pelourinho, 19, Centro Histórico (3324-4520). Entrada franca. Ter, 20h. Até 30 de março.



Fragmentos de Um Só - O Núcleo VAGAPARA apresenta sete solos independentes, realizados em agrupamentos diferenciados a cada sessão: Cartografia de um Relevo Interno, Corpo Cabide, Calçolas, Serenata, cAstigO de luz AcesA, EM GOLE, Isto não é uma mala. Casa Preta – R. Areal de Cima, 40, Dois de Julho. R$ 5. Ter, 12h (cAstigO de luz AcesA); Qua, 10h30 (Serenata ) Qui, 22h (Calçolas); Sex, 12h (Corpo Cabide, Serenata, cAstigO de luz AcesA), 20h (Cartografia de um Relevo Interno, Calçolas, EM GOLE, Isto Não é Uma Mala); Sáb, 10h (Cartografia de um Relevo Interno, Calçolas, EM GOLE, Isto Não é Uma Mala); Sáb, 10h (Cartografia de um Relevo Interno, Calçolas, EM GOLE, Isto Não é Uma Mala), 12h (Corpo Cabide, Serenata, cAstigO de luz AcesA); Dom, 19h (Coletivo). R$ 5. Até 4 de abril.



Ninguendade Brasileira - Direção: Taiane Assis. Com o Grupo Jovens em Senna. Conta a história de um povo que luta uma luta de corpos, de gênero, de sexo, de idéias e ideais, trazendo a figura de Caramuru como alguém que contribui para formação desse povo que hoje vos fala. O amor entre dois jovens culturalmente diferentes, mas, apaixonadamente iguais costura essa trama. Teatro Sesi – R. Borges dos Reis, 9, Rio Vermelho (3535- 3020). R$ 10 e R$ 5. Ter, 20h. Até 30 de março.



O Homem da Tarja Preta - Texto: Contardo Calligaris. Direção: Bete Coelho. Ator: Ricardo Bittencourt. O monólogo disseca a alma masculina. Trata dos dilemas de um homem casado com fantasias sexuais que costuma exorcizar em salas de bate-papo. Cine Teatro Sesc Casa do Comércio – Av. Tancredo Neves, 1.109, Pituba (3273- 8732). R$ 40 e R$ 20. Qui, 21h. 16 anos. Até 1º de abril.



Os Cafajestes - Direção: Fernando Guerreiro. Texto adaptado: Aninha Franco. Com Renato Fechine (Onório – o marido traído), Marcelo Timbó (Alencar – o bom moço sedutor), Rafael Medrado (Estevão – o barra pesada e machista radical) e Daniel Rabelo (Alfredinho – o malandro bom de papo). Comédia musical sobre o universo machista. Teatro Módulo – Av. Magalhães Neto, 1177, Pituba (2102-1392). R$ 40 e R$ 20 (sex); R$ 50 e R$ 25 (sáb e dom). Sex, 21h; sáb e dom, 20h. Até 30 de abril.



Siricotico, Uma Comédia do Balacobaco - Direção: Fernanda Paquelet. Cia. Baiana de Patifaria. Os atores Lelo Filho, Jarbas Oliver, Nilson Rocha e Alexandre Moreira vivem 21 personagens numa história que narra as aventuras da trupe teatral Os Tartufos, formada por atores mambembes. Teatro do Isba / Av. Oceânica, 2.717, Ondina (4009-3689). R$ 30 (sex e dom) e R$ 40 (sáb). Sex a dom, 20h. Até 25 de abril.



Uma Vez Nada Mais - Direção: Hebe Alves. Com: Aicha Marques e Maria Menezes. Com linguagem do cinema mudo, o espetáculo explora o romantismo feminino. Duas mulheres apaixonadas vivem uma história de amor, mas não sem doses de mistério, suspense, comédia e tragédia. Sala do Coro do Teatro Castro Alves – Pç do Campo Grande, s/n, Campo Grande (3535-0600). R$ 30 e R$ 15. Sex, sáb e dom, 20h. Até 2 de maio.



Vassoura Atrás da Porta ou Quarto Número Nada - Texto e direção: Tássio Ferreira. Com Edivânia Lima, Fernando Campos, Lucas Bertolucci e Mabelle Magalhães. O espetáculo retrata o cotidiano de dois pacientes, dentro de uma enfermaria de um hospital público. Bastante humorados: vezes brigam, vezes lamentam seu estado moribundo, reclamam o atendimento hospitalar. Teatro Raul Seixas – Av. Sete de Setembro, 1001, Mercês (3329-2333). R$ 10 e R$ 5. Sáb, 20h. Até 24 de abril.

Circo Picolino 25 anos - Direção: Fulanas Cia de Circo. Com Carol Guedes (Kerozene), Luana Serrat, Nana Porto, Bia Simões, Binho, Wellington, Bimbinho e convidados. A palhaça Kerozene é a condutora da série de espetáculos em comemoração dos 25 anos do Circo Picolino traz, que também conta com números de malabares, trapézio e acrobacia. Neste sábado, os convidados especiais são o Bando do Teatro Olodum e os clowns Demian Reis (Tezo) e Felícia de Castro (Bafuda). Circo armado na Av. Otávio Mangabeira, próximo à entrada do Parque de Pituaçu (3363-4069). R$ 20 e R$ 10. Sáb, 20h. Até o final de março.

Os Nossos Saltimbancos - Adaptação e direção: Gil Santana. Com Gil Santana, Geruza Doria, Rosa Bonfim e Guilherme Guido Junior. O espetáculo conta a história de quatro atores saltimbancos, que fazem teatro de rua. Quando chegam a um teatro, eles resolvem contar para todos várias histórias, e entre elas as dos Os Saltimbancos, Os 4 Amigos e vários outros espetáculos. Teatro Gil Santana – R. Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho (3489- 2917). R$ 20 e R$ 10. Sáb, dom e feriados, 16h. Até o final de março.

Palharia, Palhaço, Palhaçaria - Direção: Alexandre Luis Casali. Com Alexandre Luis Casali, Geovane Nascimento, Marconi Araponga e Rose Boareto. O espetáculo mostra várias formas de improviso, com situações que vão sendo construídas por jogos que envolvem os atores e a plateia numa grande brincadeira. Teatro Sesc-Senac – Lg. do Pelourinho, 19, Centro Histórico (3324-4520). Sáb, 16h. Até 3 de abril.

Divorciadas, evangélicas e vegetarianas – Comédia da Cia de Teatro dos Novos trata de uma forma bem-humorada dos problemas de três mulheres. Iara Colina, Mariana Freire e Vivianne Laert, que atuaram na produção em 2005, se mantêm na montagem atual. Teatro Jorge Amado – UEC-Pituba, Avenida Manoel Dias da Silva, 2177. R$30 e R$15 Sextas e sábados, 22h. Até 10 de abril. Leia mais...



| PROGRAMAÇÃO INFANTIL |

Alice no Sertão das Maravilhas - Texto: Adaptação do texto de Lewis Carroll. Dir: Andréa Elia. Com: Cia. Os Bumburistas. Entediada com as fórmulas de sala de aula, Alice questiona a ausência de figuras nos livros e defende o estímulo à imaginação. Sala do Coro do TCA – Pç. Dois de Julho Campo Grande (3339- 8000). R$ 20 e R$ 10. Sáb e dom, 16h. Até 9 de maio.



Cinderela - Adaptação e direção: Gil Santana. Com Clarisse Falcão, Guilherme Guido Junior e outros. O espetáculo conta a história de Cinderela, filha de um comerciante rico, que falece quando ela ainda era muito jovem. Ela foi é criada por sua madrasta malvada que a transformou em uma serviçal. Teatro Gil Santana – R. Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho (3489-2917). R$ 20 e R$ 10. Sáb, dom e feriados, 18h. Até final do mês.



Hora de Ouvir Histórias - As contadoras Rita Telles, Flávia Morenna e Edna Melo narram histórias sobre floresta, escola e discriminação racial. Biblioteca Pública do Estado da Bahia – R. General Labatut, 27, Barris (3117-6000). Seg e Qua, 10h e 15h. Entrada franca. Até 31 de março.



Momento da Poesia - Coordenado por Maria Olympia Figueiredo, as crianças irão escolher, ler e declamar poesias. Biblioteca Pública do Estado da Bahia – R. General Labatut, 27, Barris (3117-6000). Seg a sex, 15h. Entrada franca. Até 31 de março.



Passatempo Cultural - Para resolver passatempos, os jovens terão de consultar livros na biblioteca. Os assuntos serão datas comemorativas do mês. Biblioteca Pública Thales de Azevedo – R. Adelaide Fernandes da Costa, s/n, Costa Azul (3116-5891). Seg a sex, 10h e 15h. Entrada franca. Até 31 de março.



O Casamento de Dona Baratinha - Adaptação e direção: Gil Santana. Com Gerusa Doria, Guilherme Guido Junior, Nina Nunes e outros. O espetáculo conta a história de Dona Baratinha, que tem o sonho de se casar. Só que ela nunca conseguia um pretendente. Até que um certo dia, ela achou um baú cheio de moedas e todos queriam, agora, com ela casar. Teatro Gil Santana – R. Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho (3489-2917). R$ 20 e R$ 10. Sáb e dom, 17h. Até final do mês.



O Cavalinho Que Só Canta na Chuva - Texto e direção: Gil Santana. Com: Gil Santana, Guilherme Guido Júnior, Déia Sampaio, Sayonara Daniel, dentre outros. O cavalinho Cazuza adora cantar, só que, como nunca chove no sertão, ele, então, mas faz uma promessa mas promete só voltar a cantar quando chover no sertão. Teatro Gil Santana – R. Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho (3489-2917). R$ 18 e R$ 9. Sáb e dom, 15h. Até final do mês.



O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá - Texto: Jorge Amado. Direção: Joylson Nunes. Com: Aline Brune, Cássia Lorena, Débora Souza, Diego Alcântara e outros. A adaptação do livro de Jorge Amado traz a história de um gato e uma alegre andorinha que estão apaixonados. A aproximação dos dois divide opiniões e provoca estranheza entre os outros animais do bosque. Teatro Sesi Rio Vermelho – R. Borges dos Reis, 9, Rio Vermelho (3535-3020). R$ 16 e R$ 8. Sáb e dom, 16h. Até o final de abril.



Os Nossos Saltimbancos - Adaptação e direção: Gil Santana. Com Gil Santana, Geruza Doria, Rosa Bonfim e Guilherme Guido Junior. O espetáculo conta a história de Quatro atores saltimbancos, que fazem teatro de rua. Quando chegam a um teatro, eles resolvem contar para todos várias histórias, e entre elas as dos Os Saltimbancos, Os 4 Amigos e vários outros espetáculos. Teatro Gil Santana – R. Almerinda Dutra, 67, Rio Vermelho (3489- 2917). R$ 20 e R$ 10. Sáb, dom e feriados, 16h. Até 4 de abril.





Divulgação: culturaonline@grupoatarde.com.br

adblock ativo