ROTEIRO DE MÚSICA

>> Gostou de algum show? Conte para nós

Timbalada e Chiclete com Banana fazem a festa Circuito Voa-Voa

Jau - O cantor e compositor se apresenta pelo projeto Conexão Vivo em temporada na Área Verde do Othon – Av. Oceânica, 2.294, Ondina (2103- 7100). R$ 60 (camarote meia) e R$ 35 (pista meia). Domingo, 1º de agosto, 17h.



Ponto de Equilibrio - Banda de reggae faz show com repertório sobre sua trajetória e as novidades do seu mais novo CD, "Dia após dia lutando". Bahia Café Hall - Av Luiz Viana Filho, Paralela. Ingresso: R$ 30 (pista), R$ 50 (casadinha) e R$ 45 (camarote). À venda: Balcão de ingressos Pida (Iguatemi, Lapa e Piedade), ou pelo site (www.pida.com.br). Dia 7 de agosto, às 22 horas.

Preta Gil - Depois de três anos de sucesso em todo Brasil, Preta Gil vem à capital baiana para uma única apresentação do lançamento do DVD e how Noite Preta. Ingressos: Pista R$ 35,00 (1 Lote) e R$ 45,00 (2 Lote) e Camarote Open Bar R$ 100,00 (1º Lote) e R$ 120,00 (2º Lote). Cais Dourado. Dia 07 de agosto, às 22h.



João Bosco - Em turnê com o projeto MPB Petrobras, o artista faz dois espetáculos com banda. No show de abertura, a cantora Andréia Prado mostra seu trabalho. Teatro Castro Alves – Pç. Dois de Julho, s/n, Campo Grande (3117-4889). R$ 20 e R$ 10. Ingressos à venda na bilheteria do teatro e nos Sacs do shopping Barra e Iguatemi. Dias 7 e 8 de agosto, 20h.



Chiclete com Banana, Timbalada - As atrações se apresentam na festa Circuito Voa-Voa. Wet’n Wild - Av. Luiz Viana Filho, s/n, Paralela. (3535-3000). Ingresso: R$ 50 (pista) e R$ 110 (camarote). Dia 7 de agosto (sábado), a partir das 15 horas.



Super Chopada de Medicina - Evento completa dez anos de sucesso entre o público universitário com o cantor Jau e as bandas Psirico e Forrozão. Wet’n Wild – Av. Luiz Vianna Filho, s/n, Paralela. R$25 (pista), R$45 (camarote) e R$80 (camarote open bar). Dia 14 de agosto, a partir das 12h.



Calypso - Grupo traz o Show "Calypso 10 anos" com ar mais intimista em Salvador. Bahia Café Hall - Av Luiz Viana Filho, Paralela. Ingresso: ainda não informado. Dia 21 de agosto.



Hip Hop Resistência Festival - O evento vai reunir Racionais MC (com a formação completa), MV Bill e Facção Central. Wet’n Wild – Av. Luiz Vianna Filho, s/n, Paralela. R$ 30 (pista), R$ 40 (casadinha), R$ 45 (camarote). Dia 21 de agosto, às 21h

Capital Inicial e Negra Cor – Banda brasiliense apresenta turnê “Das Kapital”, homônima do novo álbum, e Negra Cor mostra repertório de sucessos na Área Verde do Othon, no bairro de Ondina. Ingressos: R$35 (pista) R$70 (camarote), à venda na Ticket Mix, Pida e Central do Carnaval. Dia 22 de agosto, a partir das 17h.

Clama Bahia 2010 - O evento terá um trio elétrico, cinema, e tenda eletrônica com DJ’s. Entre as atrações, Lázaro, Cassiane, Kleber Lucas e Apocalipse 16. Parque de Exposições – Paralela. R$ 14 (Pista Individual); R$ 26 (Pista Casadinha); R$ 20 (Área Vip) e R$ 40 (Camarote). Dia 25 de agosto, a partir das 17h.



| PROGRAMAÇÃO |

* Clube do Samba - Grupos de samba se apresentam no fundo do tradicional bar Cravinho, no Centro Histórico. Pç. Cabo Martim – Largo Terreiro de Jesus, Pelourinho (9233-5438). Diariamente. R$ 3.



* Pr. Cabo Martim – Largo Terreiro de Jesus. Pelourinho,(9233-5438). Diariamente. R$3.



* Máxima Light - Banda baile se apresenta com repertório diverso. DJ André Bala fecha a noite. Twist Pub – R. João Gomes, nº 95, Rio Vermelho (3334-1520). Open Bar: R$ 30 (mulher) e R$ 55 (homem). Couvert: R$ 5 (mulher) e R$ 10 (homem). Todas as quartas, às 21h.



* Os Barões - Em seu ensaio semanal, Os Barões recebem a banda Raghatoni, liderada por Toni Salles. Maddre, Av. Otávio Mangabeira, 2.471, Jardim dos Namorados, Pituba (3346-0012). R$ 50 e R$ 25 (masculino) e R$ 40 e R$ 20 (feminino). 18 anos. Todas as quarta, às 22h.



* Alessandro Timbó e Marcelo Timbó - Cantores apresentam repertório de pop-romântico, com músicas inéditas da dupla, além de sucessos de outros artistas. Twist Pub, Rua João Gomes, nº 95, Rio Vermelho (3334- 1520). R$ 25 (Feminino) e R$ 35 (Masculino). Todas as quintas, às 22h.



* Banda Caldeirão - Banda que mistura o funk melody ao pagode percussivo, recebe em seu ensaio de inverno o cantor Tatau. Madrre – Avenida Octávio Mangabeira, 2.471, Jardim dos Namorados (3346-0012). R$ 20 (feminino) e R$ 30 (masculino). 18 anos. Todas as quintas, 22h.



* Beto Nachi - O cantor apresenta show com clássicos da MPB e da música internacional. Pedra da Sereia – R. Pedra da Sereia, 66, Ondina (3336-0553). R$ 10. Todas as quintas, às 21h.



* Filhos de Jorge e Kina Rodrigues - Ensaio de inverno da banda baiana de axé e do cantor sertanejo Kina Rodriguesa. Armazém Vilas – Av. Luís Tarquínio, Shopping Vila Norte, Vilas do Atlântico (3379-5360). R$ 15. Todas as quintas, às 21h.



* Paparico e Movimento - As bandas animam a noite com muito samba. Cais Dourado – Av. Jequitaia, 102 – Água de Meninos (3242- 2200). R$ 15. Todas as quintas, 20h.



* Ministereopublico e Jimmy Luv - Banda baiana e cantor paulista apresentam repertório de música jamaicana na Quinta Dancehall. Zauber Multicultura, Ladeira da Misericórdia, 11, Pelourinho. R$ 10. Todas as quintas, às 22h.



* Os Andrades Trio MPB - O grupo apresenta show repleto de clássicos da MPB. Pedra da Sereia – R. Pedra da Sereia, 66, Ondina (3336-0553). R$ 10. Todos os domingo, 15h.

* - Atrações em temporada

Divulgação: culturaonline@grupoatarde.com.br

adblock ativo