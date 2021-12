ROTEIRO DE MÚSICA

>> Gostou de algum show? Conte para nós

Vanessa da Mata se apresenta com repertório romântico, em Sauípe





| DESTAQUES |

Vanessa da Mata e Mametto - A cantora e compositora faz show em homenagem ao Dia dos Namorados com repertório de músicas de essência romântica. A banda Mametto também se apresenta no local. Costa do Sauipe – Linha Verde, Litoral Norte (2203- -4244). R$ 120 (show avulso). Dia 11 de junho, 21h.



Adriana Calcanhotto - A cantora e compositora traz para a Bahia o show Trobar Nova, em que mostra suas canções e releituras de Caetano Veloso, Arnaldo Antunes, Vinicius de Moraes e Bob Dylan. No palco é acompanhada por Davi Morais, Alberto Continentino e Domenico Lancelote. Teatro Castro Alves – Pç. Dois de Julho, s/n, Campo Grande (3535- 0600). R$ 100 e R$ 50 (filas A a W), R$ 80 e R$ 40 (X a Z6) e R$ 50 e R$ 25 (Z7 a Z11). Ingressos nos SACs dos Shoppings Barra e Iguatemi e na bilheteria do TCA. Dia 3 de junho, às 21h.



Noite dos Namorados - A festa marca o lançamento do CD e DVD de 10 anos de carreira de Pablo e conta com shows de Pablo, Asas Livres, Nelsinho (ex-Grupo Arrocha) e Nira Guerreira. Cais Dourado – Avenida Jequitaia, 102, Comércio (8726-8366/3013-9041). 1º lote: R$ 40 (casadinha pista), R$ 25 (pista), R$ 40 (camarote). Dia 11 de junho, às 20h.

Vander Lee - O cantor realiza show romântico no dia dos namorados na The Best Beach. O show de abertura fica por conta de Ramon Lima The Best Beach – Av. Beira Mar, 449, Ribeira (3494-7226). R$ 60 (pista) e R$ 100 (casadinha de pista); R$ 80 (camarote) e R$ 150 (casadinha Camarote). Dia 11 de junho, às 21h.

Djavan - O cantor vem a Salvador apresentar um show com seus novos e antigos sucessos. Conha Acústica do Teatro Castro Alves – Pç. Dois de Julho, s/n, Campo Grande (3535-0600). R$ 60 (inteira). Dia 12 de junho, às 18h30.



Sharon Jones e The Dap - Kings - A cantora americana apontada pela crítica especializada como a grande voz do soul apresenta show do seu quarto álbum I Learned the Hard Way. Teatro Castro Alves – Pç. Dois de Julho, s/n, Campo Grande (3339- -8000). R$ 120 (filas A a P), R$ 100 (filas Q a Z)e R$ 80 (filas Z1 a Z 11). Dia 13 de junho, às 21h.



Marcelo Camelo - Cantor e compositor (ex-Los Hermanos) faz show de lançamento do CD Toque Nela, segundo álbum da carreira solo. Concha Acústica do Teatro Castro Alves – Praça Dois de Julho, s/n , Campo Grande (3535-0600). R$ 60 e R$ 30. Dia 19 de junho, às 18h30.

Zizi Possi - A cantora se apresenta em Salvador no Dia dos Namorados. Na ocasião, a cantora irá lançar os DVDs Cantos & Contos, Vol. 1 e 2, revisitando antigos sucessos do seu repertório ao longo da carreira. Sala Principal do Teatro Castro Alves – Pç. Dois de Julho, s/n, Campo Grande (3339- -8000). R$ 90 e R$ 45 (filas X a Z11) a R$ 120 e R$ 60 (filas A a W). Dia 12 de junho, domingo, às 21h.



Olodum - O bloco percussivo realiza temporada de ensaios no Lg. Pedro Archanjo – Pelourinho. R$ 40 e R$ 20. Todo domindo, às 17h.

Arraiá do Chico - O cantor Luan Santana e as bandas Cavaleiros do Forró e Chiclete com Banana são algumas das atrações da noite de São João do Arraiá do Chico 2011, que acontece em São Francisco do Conde. De 23 a 29 de junho.

| PROGRAMAÇÃO |



* Clube do Samba - Rodas de samba diárias com um grupo diferente a cada dia. Bar Fundo do Cravinho, Pç. Cabo Martim, Largo Terreiro de Jesus, Pelourinho (9233-5438). R$ 3. Diariamente, às 19h.



Noites Insanas - No som das pickups o DJ Rogern Roll mistura blues, samba, rock, acidjazz, soul e black music. Borracharia – Rua Cons. Pedro Luiz, 101 A, Rio Vermelho (9142-0456). R$ 20 (masc) e R$ 15 (fem). Sex, às 23h. toda semana.



Marcia Castro - A cantora apresenta-se dentro do projeto Domingos no TCA. Teatro Castro Alves – Pç. Dois de Julho, s/n, Campo Grande (3535- -0600). R$ 1. Dia 5 de junho, às 11h.

Arrocha - A banda de arrocha universitário Kart Love faz ensaio junto com o grupo Nata do Samba. Armazém Vilas – Av. Luíz Tarquinio, 2849, Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas. R$ 25. Todo sábado, às 21h.

Blues de Inverno - O grupo Água Suja apresenta um repertório clássicos do Blues, R&B, Country e da Soul Music. A noite também conta com uma Jam Session. Boteco Ali do Lado – Rua da Paciência, 233, Rio Vermelho (3334-2908). R$ 10. Sex, às 22h.

The Soul Riders - O projeto contempla todo o espectro da música negra norte-americana. Entre os músicos está Márcio Pereira, guitarrista que acaba de chegar de Nova Orleans. Balthazar Grill&Bar Av. ACM, Shopping Cidade, Itaigara. Livre na varanda, R$ 10 (salão) R$ 15 (camarote). Sex e sáb, às 22h.

* - Programação mensal

