ROTEIRO DE MÚSICA

>> Gostou de algum show? Conte para nós

| DESTAQUES |

Clube do Samba - Rodas de samba diárias. A cada dia um grupo diferente anima o público, formado por baianos e turistas. Bar Fundo do Cravinho – Lg. Terreiro de Jesus, Pelourinho. R$ 5. Diariamente, às 19h.



Salsabor - O grupo mostra sua diversidade musical, com destaque para a salsa e outros ritmos latinos. Rincon Latino – Vilas do Atlântico. R$ 10. Sexta, 29 de abril, às 22h.



Forró do Reino - A banda Asa de Águia comanda o evento que traz, também, os shows do Aviões do forró e do Forró do Muído. Parque de Exposições de Salvador ¿ Paralela. R$ 120 e R$ 60 (pista), R$ 240 e R$ 120 (camarote fem), R$ 300 e R$ 150 (camarote mas). Vendas na Ticketmix. Sábado, 30, às 15h. Leia mais.

Tills - com um repertório dedicado principalmente à banda irlandesa U2 e que inclui também The Police, Pink Floyd, Eric Clapton, Beatles, Foo Fighters, a banda Tills se apresenta no Farol Music Bar - R. Odilon Santos, 224, Rio Vermelho (esquina com a R. Fonte do Boi). Couvert a R$ 15 (homens) e R$ 12 (mulheres). Sábado, 30, às 22h. Leia mais.

Baile Esquema Novo - Os DJs Camilofróes e el Cabong convidam a DJ paraibana Carol Morena na festa que celebra a música brasileira. O evento marca o encerramento do Festival Vivadança. Cine-Teatro Solar Boa Vista – Pç. Marquês de Abrantes, s/n, Engenho Velho de Brotas (3116-2000). R$ 30 e R$ 15. Sábado, 30 de abril, às 23h.

Desired - Os DJs Long Set, Oliver Jack e André Ycing animam a pista da Off Club – R. Dias D’ávila, Barra. R$ 20 (até 1h), R$ 30 (após 1h) e R$ 40 (camarote). Sábado, 30 de abril, às 23h59.

Hit's The Night - O projeto traz Dj Nenga e convidados com o melhor da música Techno, mesclando no repertório sucessos que marcaram os anos 70 e 80. Club Dolce – Rua Anizio Teixeira, 161, Itaigara (7811-5247 ). R$ 30 (fem) e R$ 50 (mas). Sábado, 30 de abril, às 22h.

Aro 7 - O grupo vai da bossa nova ao samba, da chula ao forró pé de serra. Largo Quincas Berro D’Água – Pelourinho. Sábado, 30 de abril, às 21h.

Bruninho do Acordeon - O cantor toca e canta canções de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, Elba Ramalho, Trio Nordestino, Flávio José, Adelmário Coelho entre outros forrozeiros consagrados. Ô de Casa (antigo World Bar) – Rua Dias D'Ávila, 27, Barra. R$ 25 (masculino) e R$ 15 (feminino). Sábado, 30 de abril, às 22h.

Capitão Corisco e a Banda de Pífano - O grupo, criado pelo Capitão Corisco do Bando Virado no Mói de Coentro, que mostra a visão de Corisco depois de anos de sua vida, convivendo com a música nordestina. Restaurante Grande Sertão – R. Adelaide Fernandes, 122, Costa Azul (3271-1119). R$ 7. Sábado, 30 de abril, às 20h.

Flor Serena - A banda lança seu mais novo CD, Flor serena – na Casa do Chiclete, que traz uma releitura dos grandes forrós gravados pelo fenômeno do axé-music, Chiclete com Banana. Os convidados da noite são Estakazero e Colher de Pau. Coliseu do forró – Av. Octávio Mangabeira, Patamares. R$ 15 (fem) e R$ 20 (mas). sábado, 30 de abril, às 22h.

Sabadão Vip - As bandas Repique de Korte, Forrozão e Arrybahê animam a festa com pagode e forró. The Best Beach – Avenida Beira-mar, Ribeira (3494- -7226 ). R$ 15 (pista) e R$ 30 (camarote). Sábado, 30 de abril, às 21h.

Peu Meurray - O percussionista, cantor e compositor baiano e convidados animam a festa no Galpão Cheio de Assunto – Av. Djalma Dultra, Sete Portas (3322-3056). R$ 20. Sábado, 30 de abril, às 19h.

Raylema Rosas - O repertório conta com composições próprias, como Sou Eu e Só para te encontrar, mescladas com músicas conhecidas como Ashansú, de Carlinhos Brown e Rua 15, de Saulo Fernandes em parceria com Fábio Rocha. Os convidados para a apresentação do Pelourinho são Larissa Luz, do Araketu, e Fred Moura, da banda VoaDois. Restaurante Etrusco – Av. ACM, 846, Lj 42, Ala B, Max Center, Itaigara (3012-6396 /8226- -2778). R$ 10. Sex, às 21h / Largo Tereza Batista – Pelourinho. Entrada franca. Sábado, 30 de abril, às 21h.

Jam no MAM - Os músicos Ivan Bastos, Paulo Mutti, André Magalhães e André Becker recebem, todos os sábados, convidados que dão o tom de improviso às sessões. Museu de Arte Moderna – Solar do Unhão – Av. Contorno (3117-6130). R$ 5 e R$ 2,50. Sábados, às 18h.

Neojibá - O Quinteto de Sopros do Neojiba se apresenta no Teatro Molière com obras de Bach e Taffanel, dentre outros. Teatro Molière (Aliança Francesa) – Av. Sete de Setembro, 401, Ladeira da Barra (3336-7599). R$ 4 e R$ 2. Sábado, 30 de abril, às 20h.

Ciclo Pop - Dea Conde e os músicos Carlos Leal e Elton Prata misturam ritmos que variam entre músicas internacionais, instrumentais e samba. Djavan e Ana Carolina são presença certa em seu repertório. Shopping Piedade – 4º piso, L4, Praça de Alimentação (3444-1555). Sábado, 30 de abril, às 18h.

Serafim e a Vitrola Muderna - A Vitrola Muderna, novo projeto solo de Serafim, propõe um diálogo entre o repertório de Garotos Podres, Amado Batista, Roberto Carlos, Walter Franco, Odair José e Chico Science. Além de releituras de Vando, Fernando Mendes, Robertinho de Recife e Fabio Jr., Serafim mostra novas composições que transitam também nesse universo onde o rock, o punk, a mpb, o brega, o bolero, o funk e a música nordestina têm trânsito livre. Os convidados da noite são Ronei Jorge, Pedro Ponde, Mauricio Mão de Onça e Leprechal. Tatoo Music Bar – Rua João Gomes, Rio Vermelho (3248-3299). R$ 15. Sábado, 30 de abril, às 23h40.

Ticiana Chaves - A cantora apresenta repertório MPB acústico no Whiskritorio Bar – R. Odilon Dórea, 16, Brotas (3353-2480). R$ 4. Sábado, 30 de abril, às 21h.

Def Brothers - A banda faz um tributo ao Allman Brothers Band, representante maior do southern rock, típico do sul dos EUA, com muita influência de blues, jazz e country. Boteco Ali do Lado – Praia da Paciência, 233, Rio Vermelho (3334-2908). R$ 5. Sábado, 30 de abril, às 22h.

Alessandro Timbó - O cantor e banda animam o Twist Pub com sucessos do pop nacional e internacional. Twist Pub – Rua João Gomes, 95, Rio Vermelho (3334-1520). R$ 25 (fem) e R$ 39 (mas). Sábado, 30 de abril, às 22h.

Cavern Beatles - A banda mostra comanda a noite com repertório composto pelas músicas mais famosas dos Beatles e clássicos do rock'n roll, como Bob Dylan, Chuck Berry, Rolling Stones, Elvis Presley, Wings, Dire Straits, Raul Seixas e Roberto Carlos. Bohemia Music Bar – R. Augusto Frederico Schimidt, 177, Jd. Brasil, Barra (3270-6727). Lista: R$ 17 (fem) e R$ 25 (mas). Sábado, 30 de abril, às 21h.

Contato Imediato - Com repertório que passeia pelo pop e rock, a banda anima as noite soteropolitanas. No Twist, se apresenta em conjunto com a banda Os Romeros. Twist Pub – Rua João Gomes, 95, Rio Vermelho (3334-1520). R$ 25 (fem) e R$ 39 (masc). Sex, às 22h. / 30 Segundos Bar – R. Ilhéus, 21, Rio Vermelho (3334-8586). R$ 20 (fem) e R$ 30 (mas). Sábado, 30 de abril, às 22h.

Dão e a Caravana Black - Cantor e compositor Dão representa a essência da musicalidade negra baiana e brasileira. Com o foco na Black Music a vivência musical do artista ainda permeia o rock´n roll, soul funk, samba, reggae e blues. Jequitibar – Varanda do Teatro Sesi – Rua Borges dos Reis, 9, Rio Vermelho (3334- 4698). R$ 15. Sábado, 30 de abril, às 21h.

Desafio das Bandas - Na segunda seletiva, apresentam-se as bandas concorrentes Opus Incertum, Lunata e Amana Virtus. Em seguida show da banda Maglore e de Fábio Cascadura. Groove Bar – Rua Marques de Leão, 351, Barra (3267-5124). R$ 5 + 1 kg de alimento não perecível. Sábado, 30 de abril, às 15h.

Eric e Karina - A dupla apresenta repertório que mescla pop rock e MPB. Meu Chapa – Av. Octávio Mangabeira, 3.099, Costa Azul (3374-1410). R$ 3,50. Sábado, 30 de abril, às 20h30.

Foxyladies - Primeiro projeto de Live Pop feminino de Salvado, o Foxyladies é formado por cinco mulheres , que fazem música de entretenimento e dançante. Padaria Bar – R. João Gomes, 43, Rio Vermelho. R$ 15 (fem) e R$ 25 (mas). Sábado, 30 de abril, às 23h59.

Jorge Krunk - O músico toca o melhor do pop rock em show no Bar Lighthouse – Rua Afonso Celso, Barra (8190-0531). R$ 5. Sábado, 30 de abril, às 20h.

Scracho - Depois de cinco anos sem se apresentar na Capital baiana, a banda carioca faz show pop, trazendo no repertório a música Divina Comedia, hit de Malhação e Morena. Participam da festa também Dino Teixeira e Pepeu DelRey. Madrre – Av. Octávio Mangabeira, 2.471, Pituba (3346-0012). R$ 25 (pista) e R$ 45 (camarote). Sábado, 30 de abril, às 15h.

Séfora Fernanda e Mil Milhas - No palco, a ordem é mostrar o que a música já produziu de melhor no rock nacional e internacional. Zen - Dining & Music – Rua Conselheiro Pedro Luiz nº 311, Rio Vermelho (3335-3335). R$ 30 (mas) e R$ 20 (fem). Sábado, 30 abril, às 22h.

Tills - A banda faz um Tributo ao U2, privilegiando o repertório da banda irlandesa, além dos clássicos inesquecíveis do pop rock: Police, Pink Floyd, Clapton, Beatles, Foo Fighters, entre outros. Farol Music Bar – Rua Odilon Santos, 224, Rio Vermelho (3334-0170). R$ 15 (masc) e R$ 12 (fem). Sábado, 30 de abril, às 22h.

traVoltA toca Rock e Capitão Parafina & Os Haoles - As bandas fazem uma viagem pelo som e estilo que contagiaram os anos 1950s e 1960, na festa à fantasia Pretty Woman. Groove Bar – R. Marques de Leão, 351, Barra (3267-5124). R$ 30 (bilheteria, sem fantasia); R$ 25 (Bilheteria, com fantasia); e R$ 20 (Com fantasia e nome na lista). Sábado, 30 de abril, às 22h.

Caldeirão do Samba - O evento reúne os sambistas Sandra Simões e Edil Pacheco. Espaço Verde – Praça Calazanas Neto, Itapuã. R$ 5 . Sábado, 30 de abril, às 11h30.

Claudya Cos'tta - A cantora baiana apresenta um show diversificado que vai do samba clássico ao contemporâneo, passeando pelo xote, baião e MPB. Nesta apresentação, a cantora divide o palco com Clécia Queiroz. Botequim São Jorge – Rua Borges dos Reis, 24A, Rio Vermelho (3334- -8181). R$ 18. Sábado, 30 de abril, às 22h30.

Expresso 4 - A banda apresenta o melhor do samba e do partido alto. Meu Chapa – Av. Octávio Mangabeira, 3.099, Costa Azul (3374-1410). R$ 4,50. Sábado, 30 de abril, às 15h.

Mais Samba - Os grupos Sambarrier e Katuê apresentam o melhor do samba do Recôncavo baiano e cariocas. Botequim São Jorge – Rua Borges dos Reis, 24A, Rio Vermelho (3334-8181). R$ 18. Sábado, 30 de abril, a partir das 20h.

Pedro Morais e o Samba de Mãe - O cantor e o grupo se juntam em apresentação para mostrar o melhor do samba tradicional e do choro da música popular brasileira. Café Cognac – R. Fonte do Boi, 5, Rio Vermelho (3334- -0234). R$ 7. Sex, às 21h / Restaurante Grande Sertão – Rua Adelaide Fernandes 122, Costa Azul (3271-1119). R$ 7. Sábado, 30 de abril, às 13h.

Tatiana Aguiar - No show, Tatiana interpreta um misto de sambas nordestinos e cariocas, com arranjos versáteis e brindados de fino trato, fazendo um passeio pelos palcos boêmios da Lapa. Esta semana, a cantora recebe as participações especiais de Belpa e DJ Thais Biazi. Restaurante Etrusco – Av. ACM, 846, Lj 42, Ala B, Max Center, Itaigara (3012-6396 /8226-2778). R$ 10. Sábado, 30 de abril, às 21h.

Samba & Cozido - o Tradicional cozido (buffet livre), seguido da apresentação do cantor Wilson Carvalho, que apresenta um repertório de samba e MPB dos mais variados. Padaria Bar – Rua João Gomes, 43, Rio Vermelho. R$ 20 (Buffet até as 15h) e R$ 35 (Buffet+Couvert, a partir das 15h). Sábado, 30 de abril, às 12h.

Bus Latino Band - A banda faz show com o melhor da música latina na festa Tequila Limon Y Salsa. Antes e depois do show, o DJ Sensação anima o público com um set list especial para que os iniciantes participem de um aulão de salsa. Sunshine Bar – Rua Guedes Cabral, 20, Rio Vermelho (3334-1179). R$ 20. Sábado, 30 de abril, às 22h.

Salsalitro - A salsa vai tomar conta da noite, que conta ainda com o show de Geovan Rocha. Armazém Vilas – Av. Luiz Tarquínio, Shopping Vila Norte, Vilas do Atlântico (3379-5360). R$ 25. Sábado, 30 de abril, às 22h.

Adão Negro - A banda faz show de lançamento do CD Mais Forte, o sétimo da carreira. Madrre – Av. Octávio Mangabeira, 2.471, Pituba (3328-7823). R$ 25 (ingressos antecipados à venda nas lojas Mahalo). Domingo, 1º, às 20h. Leia mais.

República do Sambrasil - A festa acontece na com sete atrações: Disfarce, É o Tchan, Paparico, Bambeia, Movimento, Fora da Mídia e Filosofia de Quintal. Marina da Penha – Av. Beira Mar, fim de Linha da Ribeira, Ribeira (3328-5820). R$ 20 (pista), R$ 30 (casadinha) e R$ 40 (camarote). Domingo, 1º, às 14h.

Axé Mil - A banda grava DVD misturando o axé-music com influências do samba e pagode. Bohemia Music Bar – R. Augusto Frederico Schimidt, 177, Jd. Brasil, Barra (3270-6727). Lista: R$ 20 (fem) e R$ 25 (mas). Domingo, 1º de maio, às 20h.

20xotear - O grupo realiza seus ensaios para os festejos juninos todos os domingos no Boteco de Villas – Av. Praia de Itapuã, s/n, Villas do Atlântico. (3389-0843). R$ 10. Domingo, 1º de maio, às 18h.

Adelmário Coelho - Em comemoração ao Dia Mundial do Trabalho, o forrozeiro faz uma apresentação trazendo no repertório, além dos clássicos que consagraram a carreira, músicas no novo CD Basta Acreditar. Praça Castro Alves – Centro. Domingo, 1º de maio, às 14h.

Forró Banana Coral - Banana Coral e Seu Maxixi com participações de Norberto da Cangaia de Jegue e Leo do Estakazero. Área Verde do Othon – Othon Palace, Ondina. R$ 30 (fem) e R$ 40 (mas) ou R$ 80 (camarote fem) e R$ 100 (camarote mas). Domingo, 1º de maio, às 17h.

Jó Miranda e Convidados - O forrozeiro dá continuidade aos seus ensaios para a festa junina. No evento, ele apresenta um repertório composto com os maiores sucessos do ritmo e músicas de sua autoria. Whiskritorio Bar – R. Odilon Dórea, 16, Brotas (3353-2480). R$ 10. Domingo, 1º de maio, às 17h.

Camisa de Vênus - A banda participa do projeto Música no Parque e lança seu novo CD ao vivo Mais vivo do que nunca, com 15 sucessos da banda gravado na turnê pelo Brasil ano passado. No repertório sucessos como Joana D’Arc, Beth morreu, Simca Chambord, Só o fim, entre outras. Parque da Cidade – Itaigara. Domingo, 1º de maio, às 11h.

Orquestra Sinfônica Juvenil 2 de Julho - A primeira orquestra formada pelo Neojiba se apresenta trazendo no repertório, a Suite Pássaro de Fogo, de Igor Stravinsky, e Fontes de Roma, de Ottorino Respighi, dentre outras. Teatro Vila Velha – Passeio Público, s/n, Campo Grande (3083-4607 / 3083- 4610). R$ 10 e R$ 5. Domingo, 1º de maio, às 19h

Faustão Falando Sozinho - A banda Cobracity e o cantor Tiago Aziz lançam seus CDs em show que conta também com a participação de Irmão Carlos e o Catado. Espaço Cultural Dona Neuza – Conjunto Marback, setor 2, Boca do Rio. Domingo, 1º de maio, às 17h.

Nata do Samba - O grupo comanda mais um Domingo da Nata, uma noite de muito samba partido alto com participação de convidados. No repertório, sucessos do axé baiano das antigas e pagode das antigas, além de músicas que fazem parte do CD Destino. Clube Dolce – Rua Anizio Teixeira, 161, Itaigara (7811-5247 ). R$ 60 (masc) e R$ 40 (fem). Domingo, 1º de maio, às 21h.

Cama de Voz - Com seu estilo sofisticado e contemporâneo, o grupo apresenta releituras que encantam pela harmonia e criatividade. Café Primaz – Rua Leovigildo Filgueiras, Paróquia das Doroteias, Garcia (4009-6650). R$ 10. Sex, às 19h30 / Meu Chapa – Avenida Octávio Mangabeira, 3.099, Costa Azul (3374-1410). R$ 3,50. Sábado, 30 de abril, às 15h / Restaurante Grande Sertão – R. Adelaide Fernandes, 122, Costa Azul (3271-1119). R$ 7. Domingo, 1º de maio, às 13h.

República do Sambrasil - A festa acontece com sete atrações: Disfarce, É o Tchan, Paparico, Bambeia, Movimento, Fora da Mídia e Filosofia de Quintal. Marina da Penha – Av. Beira-mar, fim de linha da Ribeira, Ribeira (3328-5820). R$ 20 (pista), R$ 30 (casadinha) e R$ 40 (camarote). Domingo, 1º de maio, às 14h.

Samba de Botequim - O grupo toca o samba autêntico e repertório próprio no Teatro Gamboa Nova – Rua Gamboa de Cima, 3, Aflitos (3329- -2418). R$ 10 e R$ 5. Domingo, 1º de maio, às 17h.

Samba Maria - o grupo se apresenta todos os domingos de abril no Botequim São Jorge – Rua Borges dos Reis, 24A, Rio Vermelho (3334-8181). R$ 12. Domingo, 1º de maio, às 19h.

Cacau & Caetano - A dupla mostra talento com canções autorais e releituras de sucessos sertanejos que ainda continua na memória do público. Zen Dining & Music – Rua Conselheiro Pedro Luiz, 311, Rio Vermelho. R$ 20 (mas) e R$ 15 (fem). Domingo, 1º de maio, às 19h.

ENFantasy 2011 - Batifun, Negra Cor, Diamba e DJ Rafael Gouveia agitam o evento indoor que reúne formandos. Cais Dourado – Avenida Jequitaia, 102, Comércio. R$ 40 (pista) e R$ 80 (camarote). Quarta-feira, 6 de maio, às 21h.

Flávio Assis - o cantor e compositor baiano apresenta no seu mais novo show, "Canção é Mar", um mosaico rítmico afro-brasileiro e caribenho, que conta com rumba, funk, samba-reggae, ijexá, baião, semba de Angola e salsa. O evento contará com as participações de Roberto Mendes, Juliana Ribeiro e Lazzo Matumbi. Cine Teatro SESC Casa do Comércio - Av. Tancredo Neves, 1109. Ingressos a venda na bilheteria do teatro por R$30 (inteira) e R$15 (meia entrada). Quarta-feira, 6 de maio, às 21h. Leia mais.

Diogo Nogueira e Beth Carvalho - O Dia das Mães da Costa do Sauípe será comemorado com show de Diogo Nogueira, no dia 6 de maio, e da Madrinha do Samba, Beth Carvalho, no dia 7. Tenda (Vila Nova da Praia), Costa do Sauípe , Litoral Norte (3535-3900). R$ 100 por dia e R$ 150 preço promocional para os dois shows. Dias . www.diadasmaesemsauipe.com.br. Dias 6 e 7 de maio, às 22h.



MPB Petrobras: Ivan Lins - acompanhado do seu piano e do guitarrista uruguaio Leonardo Amuedo, o artista trará à capital baiana um show intimista, com um toque de jazz e com sucessos dos seus 40 anos de carreira. Show de abertura: Marcos Saback. Teatro Castro Alves - Praça Dois de Julho, s/n, Campo Grande. Ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada). Vendas: bilheteria do TCA e nos SACs dos Shoppings Barra e Iguatemi (a data de inicio de vendas ainda será divulgada). 14 e 15 de maio, sábado e domingo, às 20h. Leia mais.

Paula Fernandes - a cantora e compositora mineira apresentará suas canções de pop rural em Salvador - Concha Acústica do Teatro Castro Alves - Praça Dois de Julho, s/n, Campo Grande. Ingressos a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia entrada). Dia 20 de maio, sexta-feira, às 18h30. Leia mais.



| PROGRAMAÇÃO |



* Clube do Samba - Rodas de samba diárias. A cada dia um grupo diferente. Bar Fundo do Cravinho, Pç. Cabo Martim, Largo Terreiro de Jesus, Pelourinho (9233-5438). R$ 3. Diariamente, às 19h.

Segunda do Arrocha - A Segunda do Arrocha que tem o cantor e compositor Binho Marques como anfitrião recebe a turma dos seresteiros, Brasilian Boys. A noite será aberta pela revelação Cinho Silva. A Onda – Praia do Corsário, s/n, Corsário (3498-8812). R$ 10. Segunda-feira, 25, às 20h.

* Jam Sesi - Os músicos Arthur de Aguiar, Arturzinho Filho e Nelson Aguiar realizam jam session com convidados para tocar música instrumental brasileira e internacional nos mais variados ritmos de jazz, bossa nova, chorinho, samba, baião e outros. Sesi Rio Vermelho ¿ Rua Borges dos Reis, 9, Rio Vermelho (3334- -4698). R$ 10. Toda terça, às 21h.

* - Programação mensal



Divulgação: culturaonline@grupoatarde.com.br

adblock ativo