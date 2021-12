ROTEIRO DE MÚSICA

>> Gostou de algum show? Conte para nós





Olodum - A banda inicia a Terça da Benção e traz a cada semana homenagens a diferentes ritmos musicais sob o tema "Festa da música Brasileira". Praça Tereza Batista - Pelourinho. Ingressos: R$ 80. Vendas: Sede do Oludum - Pelourinho. De 28 de dezembro até 1º de março.





Show da banda Rio Vermelho - O primeiro show do ano da Rio Vermelho no Leopoldina vai contar com a presença do vocalista da banda Eva, Saulo Fernandes. Bar Leopoldina, Avenida Princesa Leopoldina, 398 - Graça. Mais informações: (71) 9978-6006. Dia 6 de janeiro, às 21h.



Mart'nália - A cantora faz show de lançamento do CD e DVD “Mart'nália em África ao vivo”. Concha Acústica do TCA. Ingressos: R$ 50 (inteira). Mais informações: (71) 3117-4899. Dia 9 de janeiro, às 19h. Saiba mais...



Lazzo Matumbi - O músico baiano participa do projeto Domingo no TCA e apresenta canções inéditas e sucessos como "Alegria da Cidade", "Me Abraça e Me Beija" e "Do Jeito que seu Nego Gosta". Sala Principal do TCA. Ingressos: R$ 1 (inteira). Dia 9 de janeiro, às 11h. Saiba mais...



Bebel Gilberto - A cantora apresenta-se com show que tem como base o CD "All in one" e presta uma homenagem à Carmem Miranda. No palco, ela estará acompanhada por Pedro Baby e terá como convidado especial o músico Marcos Suzano. Sala Principal do Teatro Castro Alves – Largo do Campo Grande, 331, Centro (3339-8000). Ingressos: R$ 120 (A a W) R$ 80 (X a Z- 6 ) e R$ 50 (Z-7 a Z-11). Dia 14 de janeiro, às 21h. Ingressos à venda a partir do dia 3 de janeiro.



Lenine - O cantor se apresenta pelo projeto MPB Petrobras. No repertório canções como “Labiata”, “Paciência”, “Hoje Eu Quero Sair Só” e “Jack Soul Brasileiro”. Concha Acústica do TCA, Campo Grande. Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia). Dia 23 de janeiro, às 18h.



Cascadura - A banda realiza o projeto "Sanguinho Novo" e se apresenta com bandas Dubstereo, Vendo 147, Velotroz e Maglore. Largo Tereza Batista - Pelourinho. Entrada gratuita. Todos os domingos, às 17h. De 9 a 30 de janeiro.



Preta Gil - A cantora começa os ensaios de verão divulgando o seu mais recente trabalho "Noite Preta". Madrre, Pituba. Ingressos: não informado. Todo sábado, de 8 a 29 de janeiro, 22h. Saiba mais...



Enxaguada do Samba - Carlinhos Brown abre a temporada de eventos de verão com a tradicional Enxaguada do Bonfim. O evento terá participação do grupo Revelação e dos cantores Nelson Rufino, Edil Pacheco e Mariene de Castro. Museu do Ritmo. Ingressos: Pista R$ 50 (meia), Camarote R$ 120 (meia). Dia 13 de janeiro, às 14h.



Edu Lobo - O cantor apresenta o show do seu novo disco “Tantas Marés” no projeto "Acústico no TCA". Sala Principal do TCA - Praça Dois de Julho,s/n, Campo Grande. Ingressos (inteira): R$ 120 (filas de A a W), R$ 80 (filas de X a Z-6) e R$ 50 (filas de Z-7 a Z11). Dia 20 de janeiro, às 21h.



Adriana Calcanhotto - A cantora faz show de voz e violão para apresentação no projeto "Acústico no TCA". Sala Principal do TCA - Praça Dois de Julho,s/n, Campo Grande. Ingressos (inteira): R$ 120 (filas de A a W), R$ 80 (filas de X a Z-6) e R$ 50 (filas de Z-7 a Z11). Dia 27 de janeiro, às 21h. Saiba mais...



Zizi Possi - Cantora apresenta repertório do DVD "Cantos e Contos". Teatro Castro Alves - Praça Dois de Julho,s/n, Campo Grande. (71 3535-0600). Ingresso: valor não informado. Dia 28 de janeiro de 2011.



Festival de Verão Salvador - Maior evento de música do Brasil com frequência anual, o festival chega à sua 13ª edição, apostando na fórmula que mistura ritmos, tribos e tendências. Ao todo, cerca de 120 atrações se apresentarão no evento. Parque de Exposições de Salvador – Av. Luiz Viana Filho (3375-6169). R$ 80 (pista, inteira), R$ 40 (pista, meia), R$ 160 (camarote Pepsi), R$ 90 (camarote Giro Tam). Ingressos à venda nos balcões da Ticketmix ou pelo site: www.ingressorapido.com.br. De 2 a 5 de fevereiro.



Ensaio Geral - O Chiclete com Banana comanda a festa de aquecimento para a folia do Carnaval de 2011. Também se apresentam as bandas Timbalada e 5%. Espaço Praia do Forte - Praia do Forte (BA). Ingresso: 3º Lote - R$ 90 (pista meia), R$ 180 (pista inteira) e R$ 190 (camarote). Forma de Pagamento: Espécie, MasterCard em até 4x sem juros ou demais cartões em até 2x. À venda: Lojas da Central do Carnaval. 16 anos. Dia 26 de fevereiro de 2011 (sábado), a partir das 15h.





| PROGRAMAÇÃO |

Duas Medidas - A banda de axé baiana se apresenta em seu ensaio. A Nata do Samba também anima a noite. Madrre Club – Av. Octavio Mangabeira, 2.471, Jd. dos Namorados, Pituba. (3346-0012). R$ 30 (antecipado). Domingo, 02, 20h.

Ensaio do Harém - Alexandre Peixe recebe o cantor e compositor Beto Barbosa no primeiro ensaio do ano. Alto do Andu – Av. Luiz Viana Filho, próximo a entrada do CAB. R$ 40 (fem) e R$ 50 (mas). Domingo, 02, 18h.

Domingos Instrumentais - O projeto, comandado pelo músico Fred Menendez, apresenta ao público um repertório de música instrumental eclético, composto por pérolas do cancioneiro popular brasileiro. Ponta de Humaitá – Cidade Baixa. Domingo, 02, 17h.

É o Tchan - A banda segue com a temporada de ensaios. O cantor sertanejo Daniel Vieira é o responsável pela abertura do show. Armazém Vilas – Av. Luís Tarquínio, Shopping Vila Norte, Vilas do Atlântico (3379-5360). R$ 20. Domingo, 02, 22h.

Semente da Paz - A banda se apresenta com o grupo Nova Aliança na 3ª edição do Reggae no Espaço Cultural Ecologia – Parque Metropolitano de Pituaçú. 1 kg de alimento não perecível (até às 13h) e R$ 5 (após às 13h). Domingo, 02, 13h.

Cláudia Costa - A cantora e sua banda fazem show na feijoada do São Jorge Botequim – R. João Gomes, Rio Vermelho (3334-8181). R$ 6. Domingo, 02, às 12h.

Neto Bala - O cantor e compositor apresenta o melhor do samba, interpretando composições de Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Roberto Carlos. Lg. Quincas Berro D’Água – Pelourinho, Centro Histórico. Domingo, 02, 19h

Titilo Oliveira - O cantor e banda apresentam repertório de samba. São Jorge Botequim – R. Borges dos Reis, 24, Rio Vermelho. R$ 10. Domingo, 02, às 20h30.

Cacau & Caetano - A dupla apresenta o melhor do sertanejo no Zen Restaurant – R. Conselheiro Pedro Luis, 311, Rio Vermelho (3334-6556). R$ 40 (masculino) e R$ 25 (feminino). Domingo, 02, às 18h.





* Clube do Samba - Rodas de samba diárias. A cada dia um grupo diferente. Bar Fundo do Cravinho – Pç. Cabo Martim, Largo Terreiro de Jesus, Pelourinho (9233-5438). R$ 3. Diariamente, às 19h.



* Circuito do Samba - O projeto conta com a apresentação de grupos de rodas de samba, que irão compartilhar as suas histórias e os seus conhecimentos, através da música e da dança, mostrando os elementos que compõem o gênero. Largo Pedro Archanjo – Pelourinho, Centro Histórico. R$ 5 e R$ 2,50. Diariamente, às 20h.



* Cortejo Afro - O grupo inicia temporada de ensaios no Centro Histórico com repertório que mistura a percussão com afoxé. Pç. Tereza Batista – Pelourinho (3117-6456). R$ 40 e R$ 20. Toda segunda, às 20h.



* Quintas do Rio Vermelho - A banda Rio Vermelho se apresenta todas as quintas num show que mescla axé e rock. Bar Maria João - Rua São Paulo, 600, Pituba. Valor: R$ 25 (homem) e R$ 15 (mulher). Mais informações: (71) 9978-6006. Toda quinta-feira, 22h.



* Comidinha de Panela - O evento acontece todas as terças e promove o encontro de diversos artistas. Casa da Mãe - Rua Guedes Cabral, 81, Rio Vermelho. Entrada gratuita. Mais informações: (71) 3017-6090. Toda terça-feira, às 20h.



* Domingos Instrumentais - O projeto, comandado pelo músico Fred Menendez e convidados, apresenta ao público um repertório de música instrumental eclético, composto por pérolas do cancioneiro popular brasileiro. Ponta de Humaitá. Dom, a partir das 17h. Até 27 de março de 2011.





* - Programação mensal

