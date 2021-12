ROTEIRO DE MÚSICA

>> Gostou de algum show? Conte para nós

Lulu Santos fará show da turnê “Acústico MTV II”, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA)



| DESTAQUES |

Nação Zumbi - A banda pernambucana fundadora do Manguebeat faz show de encerramento do projeto Conexão Vivo 2010. Dois outros grupos, dentre os 10 selecionados que vêm se apresentando desde julho na Sala do Coro, serão escolhidos por voto popular no portal www.conexaovivo.com.br. Concha Acústica do TCA – Pç. Dois de Julho, s/n, Campo Grande (3117 4899). R$ 30. Dia 4 de dezembro, às 18h.

Lulu Santos - Cantor desembarca em Salvador para apresentar o show da turnê “Acústico MTV II”. Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) - Praça Dois de Julho, Ladeira da Fonte, s/n, Campo Grande. Ingresso: primeiro lote - R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). À venda: bilheteria do TCA, balcões de venda das unidades dos SACs dos Shoppings Iguatemi e Barra. Dia 5 de dezembro, às 19h. Leia mais...



Reggae Power Festival - Reúne grandes nomes do reggae nacional, como Soja, Groundation, Max Romeo, Don Carlos, Geoffrey Chambers, Manospreto, Diamba, Leões de Israel, Vibrações, Mato Seco e Zimbabwe. Praia de Ipitanga - Lauro de Freitas. Preço: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) e R$ 50 (casadinha) / Camarote: R$ 50 . Dia 7 de dezembro, 17h.



Cheiro de Amor - A banda de axé se apresenta com o grupo de samba Jeito Moleque, na quarta edição do projeto Summer Time de 2010. A noite ainda conta com a banda de forró Garota Safada. Bahia Café Hall – Av. Luiz Viana Filho, s/n, Paralela. R$ 35 (pista 1º lote); R$ 70 (camarote open bar feminino 1º lote) e R$ 90 (camarote open bar masculino 1º lote). Dia 7 de dezembro, 21h.



Evanave - A banda Eva é a anfitriã da tradicional festa Evanave que conta ainda com o som do cantor Falcão, com o projeto Os Loucomotivos e a com o axé music da banda Chica Fé. Espaço Praia do Forte. R$ 60 (pista), R$ 100 (camarote feminino), R$ 120,00 (camarote masculino). Dia 11 de dezembro, a partir das 15h.



Djavan - O cantor apresenta show do seu trabalho mais recente, Ária, que inclui canções de Cartola, Chico Buarque, Bart Howard, Gilberto Gil, Caetano Veloso, além de clássicos de sua carreira como Seduzir e Eu Te Devoro. Sala Principal do TCA – Pç. Dois de Julho, s/n, Campo Grande (3117 4899). Ingressos (inteira): R$ 150 (A a W) e R$ 130 (X a Z11). Dias 11, às 21h, e 12 de dezembro, às 20h.



Dr.Sin - A banda paulista de hard/rock encerra turnê do álbum “Bravo” em Salvador. A banda soteropolitana abre o evento e lançam seu primeiro EP “More Than Their Lies”. Via Bahia Show - Praia do corsário.(71-8874-7900/9282-2890 ou www.rockfreeday.com.br) Ingresso: 1º Lote - R$ 25 (meia) e R$ 40 (área vip). À Venda: Smile Stamps, Ticketimix, Athelier PHNX. Censura: 15 anos. Dia 19 de dezembro (domingo), às 17 horas.





| PROGRAMAÇÃO |



* Clube do Samba - Rodas de samba diárias. A cada dia um grupo diferente. Bar Fundo do Cravinho – Pç. Cabo Martim, Largo Terreiro de Jesus, Pelourinho (9233-5438). R$ 3. Diariamente, às 19h.

Bloco Reduto do Samba - Com a participação das bandas Fundo de Quintal e Zikzira, o grupo faz ensaio no Padaria Bar – Rua João Gomes, 43, Rio Vermelho (3018-4413). Segunda-feira, 29, às 21h.



Gilson Cordeiro - O cantor um repertório que vai do MPB romântico ao pop nacional, passando ainda pelo samba. Praça de Alimentação do Shopping Piedade – Rua Junqueira Ayres, 08, Piedade (3444-1555). Segunda-feira, 29, às 19h.



Segunda do Músico - Numa mistura de bate-papo e música, o projeto recebe o cantor Adelmo Casé, que vai papear com o público presente. O show fica por conta do HV Quarteto, que terá como convidado o músico Ademir Junior. Pça. Quincas Berro D´Água – Pelourinho, Centro Histórico. R$ 10. Segunda-feira, 29, às 17h30.







* - Programação mensal



Divulgação: culturaonline@grupoatarde.com.br

adblock ativo