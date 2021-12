ROTEIRO DE MÚSICA

>> Gostou de algum show? Conte para nós

Gilberto Gil, Cheiro de Amor e Caetano Veloso são destaques na programação musical da cidade

Aflitos por Música - As bandas Samba Maria e Bruna Barreto e o Balaio são as atrações do projeto, no Bahia Café Aflitos. Os ingressos serão vendidos no local, com o valor de R$ 15,00 até às 23 horas. Dia 6 de novembro, às 21h

Ivan Lins - O músico se apresenta com repertório baseado nos seus principais sucessos, reunidos no CD Perfil – Ivan Lins (Som Livre), lançado em 2010. Os shows integram a programação comemorativa dos 64 anos do Sesc. Cine Teatro Sesc Casa do Comércio – Av. Tancredo Neves, 1.109, Pituba (3273-8543). R$ 80 e R$ 40. Dias 5 e 6 de novembro (sexta e sábado), às 21h; e dia 7 (domingo), às 20h.



Gilberto Gil e Bem Gil - Pai e filho se apresentam em voz e violão no projeto Show na Casa. Casa Cor Bahia – R. José Pancetti, 7, Morro do Ipiranga, Barra (3345-4360). R$ 120 (1º lote). Dia 7 de novembro, às 18h.



Maria Gadú e Caetano Veloso - Os músicos sobem aos palcos juntos para interpretar sucessos de suas carrerias. Concha Acústica do TCA – Pç. Dois de Julho, s/n, Campo Grande (3535-0600). R$ 60 e R$ 30. Dia 7 de novembro (domingo), a partir das 18h.



Arlindo Cruz - O cantor e compositor apresenta o show Arlindo Cruz - MTV Ao Vivo. A noite ainda conta com as bandas Fora da Mídia, Movimento, Nosso Ritmo e Rota do Samba. Cais Dourado – Av. Jequitaia, 102, Comércio (3332-0614). 1º Lote: R$ 50 (casadinha), R$ 30 (individual) e R$ 50 (camarote). 16 anos. Dia 7 de novembro (domingo), a partir das 14h.



Wanessa - Pela primeira vez em Salvador, a cantora apresenta a turnê Balada, com músicas de sua autoria e hits de artistas internacionais, como Beyoncé, Lady Gaga e Britney Spears. Completam a noite os Djs Grá Ferreira (da The Week/SP), Oliver Jack, Chiquinho, Johnny Life e Popup. Cais Dourado – Av Jequitáia, 102, Comércio (3242-2200). R$ 35,00 (pista, 1º lote) e R$ 100,00 (camarote open bar, 1º lote). Dia 20 de novembro, às 22h.



Pato Fu - Os mineiros fazem o show do mais recente CD Música de Brinquedo, em que a banda apresenta sucessos da música brasileira e internacional tocados com instrumentos de brinquedo. Concha Acústica do Teatro Castro Alves - Pç. Dois de Julho, s/n, Campo Grande (3535- 0600). R$ 40 e R$ 20. Dia 27 de novembro (sábado), às 18h30.



| PROGRAMAÇÃO |







* Clube do Samba - Rodas de samba diárias. A cada dia um grupo diferente. Bar Fundo do Cravinho – Pç. Cabo Martim, Largo Terreiro de Jesus, Pelourinho (9233-5438). R$ 3. Diariamente, às 19h.









Quarteto Radamés Gnattali - O grupo fundado há 16 anos que reúne músicos premiados em diversos concursos se apresenta pelo projeto Homenagem a Heitor Villa-Lobos – Bem Brasileiro, interpretando os quartetos cinco e seis, considerados os mais representativos do grande maestro e compositor. Centro Cultural Correios – Pç. Anchieta, 20, ao lado da Igreja de São Francisco, Centro Histórico. Senhas distribuídas uma hora antes, até a lotação do espaço (60 lugares). Ddom, 31, às 19h.



Gilson Cordeiro - Cantor faz voz e violão e segue a linha do MPB romântico, pop nacional e inclui também um pouco de samba. Pç. de Alimentação do Shopping Piedade – R. Junqueira Ayres, 08, Piedade (3444-1555). Seg, 1º, às 19h.



Barco do Arco-Íris - Dedicado ao público GLBTT, o barco sai de Salvador até Ilha de Maré ao som de DJs com repertório especial. Saída do Terminal Marítimo de Salvador (Comércio) (3245-8900 / 3015-9660 / 9157-4248). R$ 120 e R$ 200 (casadinha), com serviço all inclusive. Retorno às 16h. Dom, 31, às 11.



Desired HallowOff - A DJ Nina Lopes comanda a festa com novas roupagens de músicas que já fizeram sucesso, remixes originais e sucessos atuais, sempre transitando no electro house, house e tribal. O Dj residente André Ycing faz a abertura e encerramento da noite. Boate Off Club – R. Dias D’Ávila, 33, Barra. R$ 15 ( até 1h). Dom, 31, às 0h.



Warm Up - A festa apresenta a DJ baiana Chell e também é comandada pelo residente, DJ André Ycing. Boate Off Club – R. Dias D’Ávila, 33, Barra. R$ 10 (até 1h), R$ 15 (após 1h). Dom, 31, às 0h.



Bruna Barreto e o Balaio - O grupo apresenta o melhor do MPB e Pop rock no Ciranda Café Cultura & Artes – R. Fonte do Boi, Rio Vermelho. R$ 10. Dom, 31, às 19h.



Cama de Voz - O grupo apresenta melhor da MPB com convidados. Café Primaz – R. Leovigildo Filgueiras, 270, Garcia. R$ 10. Sex, às 19h30. / Aconchego da Zuzu – R. Quintino Bocayuva, 18, Garcia. R$ 6. Dom, 31, às 13h.



Os Multipétalos - O grupo cênico-musical passeia pelo universo tropicalista. Biblioteca Pública do Estado da Bahia – R. General Labatut, 27, Barris (3117- -6084). Dom, 31, às 10h e 16h.



A Bronkka - A banda de pagode anima o Espaço Castelo – Rua Catanduvas, 1, IAPI (ao lado do conjunto Bahia). R$ 5. Dom, 31, às 18h.



Bitgaboott - A banda de samba-rock liderada pelos irmãos Léo Bit Bit e Booghan Gaboott, grava DVD em apresentação gratuita, contanto com participações especiais na Pç. Tereza Batista – Centro Histórico, Pelourinho. Dom, 31, às 18h.



Samba de Mãe e Pedro Morais - A banda e o cantor se encontram numa típica roda de samba e choro, fazendo homenagem a Cartola e mestres do samba como Paulinho da Viola, Batatinha, Noel Rosa. Casa da Mãe – R. Guedes Cabral, 81, Rio Vermelho (3334-3041). R$ 7. Dom, 31, às 19h.



Só Filé/ Coração Zabumbeiro - As bandas fazem show com repertório pop nacional. As píck ups ficam por conta do DJ Augusto. Bohemia Music Bar – R. Belo Horizonte, 177, Barra (7812-5027/3332-5774/3331-8737). R$ 20 (masculino) e R$ 15 (feminino). Dom, 31, 19h. 18 anos.



Cláudia Costa - A cantora apresenta repertório de samba na feijoada do Botequim São Jorge – Rio Vermelho (3334-8181). R$ 6. Dom, 31, a partir das 13h.



Mamonas Cover - O grupo relembra os sucessos da banda paulista. A discotecagem do DJ Pinguim abre a noite do Groove Bar – R. Marques de Leão, 351, Barra. R$ 30 e R$ 20 (nome na lista). Seg, 1º, às 22h.



Patricia Costta - Com o show Jeitinho Carinhoso do Samba, a cantora e compositora interpreta sambas antigos e consagrados no Ciranda Café Cultura & Artes – R. Fonte do Boi, Rio Vermelho. R$ 10. Segunda, 1º, às 21h.



Banda Arapuka - Junto com convidados, a banda faz o show Raul Rock Seixas, em tributo ao Maluco Beleza. Boteco Ali do Lado – Praia da Paciência, 233, Rio Vermelho. R$ 10. Segunda, 1º, às 22h.

Diego Moraes - O cantor, finalista do programa Ídolos, esquenta a véspera de feriado na festa Só Não Vai Quem Já Morreu, que também terá participação do DJ Ricardo Akio. Club Dolce – Rua Anísio Teixeira, 161, Itaigara (3353-6320). R$ 15 (fem) e R$ 25 (mas) com nome na lista. R$ 30 e R$ 50 no local. Segunda, 1º, às 21h.

Hot Holiday - A noite é comandada pelos DJs residentes Chiquinho e André Ycing. Boate Off Club – R. Dias D’Ávila, 33, Barra. R$ 15 (até 1h), R$ 20 (após 1h). Segunda, 1º, às 0h.

Katulê - Banda faz show de samba no Botequim São Jorge – R. Borges dos Reis, 16, Rio Vermelho (3334-8181). R$ 12. Segunda, 1º, às 21h.

Som na Praça - O cantor Gilson Cordeiro, que se apresenta no Shopping Piedade há mais de quatro anos, apresenta um repertório de MPB romântica, pop nacional e samba.Praça de alimentação do Shopping Piedade - Rua Junqueira Ayres, 8, Centro (3444-1555). Segunda, 1º, às 19h.

Tony Sanches e Nayara Tavares - A dupla apresenta o show Puro Samba no Espaço Cultural Pedra da Sereia – Rua Pedra da Sereia, 66, Ondina (3336-0553). Segunda, 1º, às 19h30.

Warm-up Hell & Heaven Costa do Sauípe - Com o tema Luxúria, o festival de música eletrônica que toma conta do resort baiano traz a festa para Salvador. No comando, os DJs André Garça ( RJ), Bernardo Chez e Mathz. San Sebastian Salvador – Rua da Paciência, 227, Rio Vermelho. R$ 30. Segunda, 1º, às 23h59.







* - Programação mensal



Divulgação: culturaonline@grupoatarde.com.br

adblock ativo