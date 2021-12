ROTEIRO DE MÚSICA

>> Gostou de algum show? Conte para nós

Música Falada - A banda Jammil e Uma Noites é a atração do projeto Música Falada, que chega a seu quarto ano, propondo um contato mais íntimo entre o público e os artistas, através de perguntas. Teatro Castro Alves – Pç. do Campo Grande, s/n, Campo Grande (3117 4899 ). R$ 60 e R$ 30. Dia 31, a partir das 21h.







Diamba - A banda é anfitriã do projeto Sábado do Reggae, e recebe como convidados Adão Negro e Himanay The Best Beach – Praia da Ribeira, Cidade Baixa (3494-7226). R$ 25 (pista) e R$ 50 (camarote). 16 anos. Sábado, 4 de setembro, 21h.







Jau e Maria Gadú - O cantor e compositor baiano e a cantora paulistana se apresentam em Praia do Forte. Espaço Paraíso - Praia do Forte, Litoral Norte da Bahia (distante 60 km de Salvador). (71 2105-6523). Ingresso: Pista: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira) / Camarote: R$ 80 (meia) e R$ 160 (inteira). À venda: Balcão de Ingressos e Ticket Mix. Dia 6 de setembro (segunda), a partir das 22 horas.







Otto - O cantor, compositor e produtor apresenta o show do seu novo cd 'Certa manhã acordei de sonhos intranquilos', com a participação do guitarrista Catatau (Cidadão Instigado). A abertura fica por conta do Ministereo Público e Do Amor. Concha Acústica do Teatro Castro Alves – Pç. do Campo Grande, s/n, Campo Grande. R$30 (inteira) e R$15(meia). Dia 12 de setembro, 18h.







Lual Jammil e Uma Noites - Festa animada pela banda de axé e com a participação de convidados especiais, como a banda Seu Maxixe. Grand Hotel Stella Maris – Pç. Dois de Julho, s/n, Campo Grande (3402-2700). R$ 50 (Pista), R$ 70 (Vip Feminino) e R$ 90 (Vip Masculino). Ingressos à venda na Central do Carnaval e Ticket Mix. Dias 25 de setembro, 19h.







Clama Bahia 2010 - O evento terá um trio elétrico, cinema, e tenda eletrônica com DJ’s. Entre as atrações, Lázaro, Cassiane, Kleber Lucas e Apocalipse 16. Parque de Exposições – Paralela. R$ 14 (Pista Individual); R$ 26 (Pista Casadinha); R$ 20 (Área Vip) e R$ 40 (Camarote). Ingressos à venda na Bilhete Vip (pelo telefone 3535-3900 ou nos balcões do A TARDE dos Shoppings Paralela e Salvador e na Avenida Tancredo Neves). Sábado, 25 de setembro, a partir das 17h.







Restart - Sucesso entre os adolescentes de todo o país, a banda de rock se apresentará pela primeira vez em Salvador. O show de abertura fica por conta do grupo Só Na Paquera. Madrre – Av. Octávio Mangabeira, 2471, Jardim dos Namorados, Pituba (3346-0012). 1 º lote: R$ 40 (camarote) e R$ 25 (pista). Domingo, 3 de outubro, a partir das 14h.



Los Hermanos - A banda carioca, liderada por Marcelo Camelo e Rodrigo Amarante, fará apresentação única na Concha Acústica do Teatro Castro Alves – Pç. do Campo Grande, s/nº, Campo Grande. R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Dias 17 e 18 de outubro, 18h30.







* Clube do Samba - Grupos de samba se apresentam no fundo do tradicional bar Cravinho, no Centro Histórico. Pç. Cabo Martim – Largo Terreiro de Jesus, Pelourinho (9233-5438). Diariamente. R$ 3.



* Roda de Samba do Brasil Pandeiro - O Projeto Terças Musicais traz este mês os músicos João Jonga de Lima e Dú Marques, que dão início à roda-de-samba com um repertório de grandes clássicos do samba brasileiro, além de composições autorais. Cabaré dos Novos (Teatro Vila Velha) – Passeio Público, s/n, Campo Grande, (3083-4600). R$ 10. Todas as terças de agosto, às 20h.



* Máxima Light - Banda baile se apresenta com repertório diverso. DJ André Bala fecha a noite. Twist Pub – R. João Gomes, nº 95, Rio Vermelho (3334-1520). Open Bar: R$ 30 (mulher) e R$ 55 (homem). Couvert: R$ 5 (mulher) e R$ 10 (homem). Todas as quartas, às 21h.



* Os Barões - Em seu ensaio semanal, Os Barões recebem a banda Raghatoni, liderada por Toni Salles. Maddre, Av. Otávio Mangabeira, 2.471, Jardim dos Namorados, Pituba (3346-0012). R$ 50 e R$ 25 (masculino) e R$ 40 e R$ 20 (feminino). 18 anos. Todas as quarta, às 22h.



* Alessandro Timbó e Marcelo Timbó - Cantores apresentam repertório de pop-romântico, com músicas inéditas da dupla, além de sucessos de outros artistas. Twist Pub, Rua João Gomes, nº 95, Rio Vermelho (3334- 1520). R$ 25 (Feminino) e R$ 35 (Masculino). Todas as quintas, às 22h.



* Banda Caldeirão - Banda que mistura o funk melody ao pagode percussivo, recebe em seu ensaio de inverno o cantor Tatau. Madrre – Avenida Octávio Mangabeira, 2.471, Jardim dos Namorados (3346-0012). R$ 20 (feminino) e R$ 30 (masculino). 18 anos. Todas as quintas, 22h.



* Beto Nachi - O cantor apresenta show com clássicos da MPB e da música internacional. Pedra da Sereia – R. Pedra da Sereia, 66, Ondina (3336-0553). R$ 10. Todas as quintas, às 21h.



* Filhos de Jorge e Kina Rodrigues - Ensaio de inverno da banda baiana de axé e do cantor sertanejo Kina Rodriguesa. Armazém Vilas – Av. Luís Tarquínio, Shopping Vila Norte, Vilas do Atlântico (3379-5360). R$ 15. Todas as quintas, às 21h.



* Paparico e Movimento - As bandas animam a noite com muito samba. Cais Dourado – Av. Jequitaia, 102 – Água de Meninos (3242- 2200). R$ 15. Todas as quintas, 20h.



* Ministereopublico e Jimmy Luv - Banda baiana e cantor paulista apresentam repertório de música jamaicana na Quinta Dancehall. Zauber Multicultura, Ladeira da Misericórdia, 11, Pelourinho. R$ 10. Todas as quintas, às 22h.



* Os Andrades Trio MPB - O grupo apresenta show repleto de clássicos da MPB. Pedra da Sereia – R. Pedra da Sereia, 66, Ondina (3336-0553). R$ 10. Todos os domingo, 15h.

