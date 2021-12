ROTEIRO DE MÚSICA

>> Gostou de algum show? Conte para nós

Vander Lee realiza show em Salvador no dia 2 de abril



Vander Lee - O cantor realiza show em Salvador no dia 2 de abril. O artista faz um retrato poético do cotidiano de forma atual e harmoniosa. Suas composições passeiam por sambas espirituosos, baladas românticas e rocks moderado. Madrre ¿ Av. Octávio Mangabeira, 2.471, Pituba (3346- 0012). R$ 55 (pista) e R$ 75 (mezanino). Vendas na Ticketmix. Dia 2 de abril, às 22h.





Roberta Sá - A cantora Roberta Sá é a atração do Projeto MPB Petrobras, no mês de abril. A artista será acompanhada pelo Trio Madeira Brasil no show do CD ¿Quando o Canto é Reza¿,que leva aos palcos composições do sambista baiano Roque Ferreira. Teatro Castro Alves ¿ Praça Dois de Julho, s/n, Campo Grande (3535-0600). R$ 20 e R$ 10. Vendas na bilheteria do Teatro Castro Alves e nos SACs dos Shoppings Barra e Iguatemi. Dia 2 de abril, às 20 horas.



Forró Evalada - O evento mistura o axé das bandas Eva e Timbalada com o forró da Estakazero e o sertanejo do grupo Seu Maxixe. Wet¿n Wild ¿ Paralela.R$ 100 e R$ 50 (pista), R$ 160 e R$ 80 (camarote fem), R$ 200 e R$ 100 (camarote mas), R$ 120 (camarote fem open bar) e R$ 150 (camarote mas open bar). Vendas no ticketmix. Dia 2, às 16 horas.



Maria Gadú - A cantora e compositora apresenta o recém-lançado DVD Multishow Ao Vivo Maria Gadú. Concha Acústica do Teatro Castro Alves ¿ Praça Dois de Julho, s/n, Campo Grande (3117-4899). R$ 60 e R$ 30. Vendas na bilheteria do teatro e no SACs dos Shoppings Barra e Iguatemi. Dia 8 de abril, 19h.

Parangolé - A banda baiana de pagode grava seu segundo DVD com as participações de Sorriso Maroto, Revelação, Rapina, Shake Stylle, Caldeirão, Os Barões e Saiddy Bamba Wet¿n Wild ¿ Paralela. R$ 60 e R$ 30 (pista), R$ 120 e R$ 60 (camarote), R$ 50 (pista-casadinha) e R$ 100 (camarote-casadinha). Vendas na Ticketmix. Dia 17 de abril, às 12 horas.

Benito Di Paula e Jorge Aragão - Os músicos são as atrações da festa Ressaca do Samba. O evento ainda conta com s Repique de Korte, Partido & Cia e Fora da Mídia. Cais Dourado ¿ Avenida Jequitaia, 102, Comércio (8726- -8366). R$ 40 (pista) e R$ 80 (camarote). Dia 17 de abril, 14h.

Forró do Reino - A banda Asa de Águia comanda o evento que traz, também, os shows do Aviões do forró e do Forró do Muído. Parque de Exposições de Salvador ¿ Paralela. R$ 120 e R$ 60 (pista), R$ 240 e R$ 120 (camarote fem), R$ 300 e R$ 150 (camarote mas). Vendas na Ticketmix. Dia 30 de abril, às 15 horas.







| PROGRAMAÇÃO |



* Clube do Samba - Rodas de samba diárias. A cada dia um grupo diferente. Bar Fundo do Cravinho ¿ Pç. Cabo Martim, Largo Terreiro de Jesus, Pelourinho (9233-5438). R$ 3. Diariamente, às 19h.



* Jam Sesi - Os músicos Arthur de Aguiar, Arturzinho Filho e Nelson Aguiar realizam jam session com convidados para tocar música instrumental brasileira e internacional nos mais variados ritmos de jazz, bossa nova, chorinho, samba, baião e outros. Sesi Rio Vermelho ¿ Rua Borges dos Reis, 9, Rio Vermelho (3334- -4698). R$ 10. Toda terça, às 21h.

Adelmário Coelho - O forrozeiro faz festa de lançamento do seu novo CD Basta Acreditar. Atlântico Hall ¿ Rua Antonio Teixeira, s/n, Lauro de Freitas (3346-0014). R$ 60 (camarote) e R$ 30 (pista). Sexta-feira, 1º, às 22h.

Ana Paula Barreiro Jazz Quinteto - A cantora apresenta, junto com o seu quinteto de jazz, um repertório de consagrados de compositores como George Gershwin e Cole Porter. Balthazar Grill&Bar ¿ Shopping Cidade, Av. Antônio Carlos Magalhães, Itaigara (3017-4343). R$ 10 (salão) R$ 15 (camarote). Quinta-feira, 31, às 21h.



Armandinho e Moraes Moreira - O cantor, instrumentista e compositor Moraes Moreira será o último convidado do mês do projeto Armandinho Convida. Largo Pedro Archanjo ¿ Pelourinho, Centro Histórico. R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia + 1kg de alimento não perecível). Quinta-feira, 31, às 21h.



Chita Fina e Mametto - O grupo de samba Chita Fina dá início a sua temporada de shows recebendo como convidada a banda Mametto. Largo Quincas Berro D'àgua ¿ Pelourinho, Centro Histórico. R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Quinta-feira, 31, às 20h. Todas as quintas de abril.

20 Xotear - Em clima de forró, a pista de dança abre espaço para o grupo mostrar as novidades deste ano. Na noite também se apresenta a banda Boa Nova. Armazém Vilas ¿ Av. Luís Tarquínio, Shopping Vila Norte, Vilas do Atlântico (3379- -5360). R$ 20 (mas) e R$ 10 (feminino). Quinta-feira, 31, às, 22h.



Caprycho do Forró - A banda apresenta-se dentro do projeto Forró Caprychado de Vilas. A festa ainda terá o samba-rock-percussivo da banda Bitgaboott. Let¿s GO Music Bar ¿ Vilas do Atlântico. R$ 20. Quinta-feira, 31, às 22h. Toda quinta-feira.



George Luna - O cantor realiza mais uma edição do seu show Híbrido, onde mistura música com artes plásticas e poesia. A cantora Marilda Santana e o ator Zé Carlos Júnior são os convidados da noite. Teatro Sesi Rio Vermelho ¿ Rua Borges Reis, 9, Rio Vermelho (3616-7060). R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia). Quinta-feira, 31, às 20h.



Josy Lélis - A cantora apresenta-se em um show intimista e acústico, com repertório de canções próprias e sucessos de grande compositores como Caetano Veloso, Luiz Melodia, Cazuza e Paulinho Moska. Hotel Santeria ¿ Av. Sete de Setembro, 2.914, Ladeira da Barra (3012-7030). R$ 10. Quinta-feira, 31, às 19h.



Marina Assis e Faustão & Os Mongas - A cantora, que transita entre o erudito e o popular, e o grupo, que toca clássicos dos anos 80, animam a noite do Twist Pub ¿ Rua João Gomes, 95, ao lado de Free Shop, Rio Vermelho (3334-1520). R$ 25 (fem) e R$ 35 (mas). Quinta-feira, 31, às 22h.



Na Varanda - O grupo e convidados participam do evento beneficente SOS Câncer, em apoio ao Nacci, Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil. Concha Acústica do Teatro Castro Alves ¿ Praça Dois de Julho, s/n, Campo Grande. R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira). Quinta-feira, 31, às 18h30.



Samba D¿Ju - A banda agita com muito samba a noite do São Jorge Botequim ¿ R. João Gomes, Rio Vermelho (3334- -8181). R$ 18. Quinta-feira, 31, às 21h.

Feira Mística e Artesanal - A feira é composta de tendas onde o público pode consultar os búzios, runas, tarô e baralho cigano, além de comprar diversos tipos de artesanato, e do Espaço Zen, onde são realizadas massagens de até 30 minutos. L1, Salvador Norte Shopping, Rodovia BA 526, São Cristóvão. De segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo das 12h Às 21h. Até 6 de abril.



* - Programação mensal



Divulgação: culturaonline@grupoatarde.com.br





adblock ativo