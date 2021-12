ROTEIRO DE MÚSICA

>> Gostou de algum show? Conte para nós

Rapper

50 Cent faz show em Salvador. Adão Negro e Charlie Brown Jr. também estão no evento



Eva / Jammil e Uma Noites - Os dois grupos de axé realizam grande festa no Wet´n Wild – Av. Luiz Vianna Filho, s/n, Paralela. R$ 150 (masculino) e R$ 120 ( feminino), camarote open bar; R$ 50, pista. 16 anos (pista) e 18 anos (camarote). Dia 2 de julho, a partir das 15h.



Dia Municipal do Rock - A banda cover de Raul Seixas, Arapuka, faz show em comemoração à data, marcada pelo dia do aniversário do eterno Maluco Beleza, que completaria 65 anos se estivesse vivo. Anfiteatro do Parque da Cidade – Itaigara (9957-4663). Entrada franca. Domingo, 4 de julho, a partir das 11h.



Vânia Abreu - Cantora apresenta o show "Na volta que o mundo dá", dentro projeto Mais MPB. Teatro Castro Alves - Praça Dois de Julho,s/n , Campo Grande. (71 3535-0600). Ingressos (inteira): R$ 20. Dia 9 de julho (sexta-feira), às 21h.

50 Cent - O rapper e ator norte-americano faz show em Salvador em festa que reúne ainda Charlie Brown Jr e o grupo de reggae baiano Adão Negro no Wet'n Wild, Avenida Paralela. Ingressos: 600 e R$ 300 (camarote) e R$ 160 e R$ 100 (pista), na Ticketmix. Dia 9 de julho. Leia mais...

Salvador Fest 2010 - A festa conta com os shows de Exaltasamba, Sorriso Maroto, Revelação, Sampa Crew, Asa de Águia, Parangolé, Psirico, Harmonia do Samba e Shake Style no palco principal. No Palco Pagodão, se apresentam Black Style, A bronka, O troco, Caldeirão, Mega Hits, Silvano Salles, Na Varanda e Simples Assim. Parque de Exposições – AV. Luiz Vianna Filho, s/n, Paralela (3451- 4440). R$ 130 (camarote open bar), R$ 150 (camarote casadinha), R$ 80 (camarote individual), R$ 65 (pista casadinha) e R$ 35 (pista individual). Dia 18 de julho, a partir das 15h.



Super Chopada de Medicina - Evento completa dez anos de sucesso entre o público universitário com o cantor Jau e as bandas Psirico e Forrozão. Wet’n Wild – Av. Luiz Vianna Filho, s/n, Paralela. R$25 (pista), R$45 (camarote) e R$80 (camarote open bar). Dia 14 de agosto, a partir das 12h.



Hip Hop Resistência Festival - O evento vai reunir Racionais MC (com a formação completa), MV Bill e Facção Central. Wet’n Wild – Av. Luiz Vianna Filho, s/n, Paralela. R$ 30 (pista), R$ 40 (casadinha), R$ 45 (camarote). Dia 21 de agosto, às 21h.

Vila do Choro - Roda de choro com o grupo O Novato, formado pelos músicos Elisa Goritzki (flauta), Dudu Reis (cavaquinho), Victor Sales e Edson Santos (Violão de 7 cordas) e Cacau (pandeiro). Cabaré dos Novos do Teatro Vila Velha – Passeio Público (3083-4600). Segunda, 28, às 18h. R$ 10 e R$ 5.



Terças Musicais - O quarteto MicroTrio, formado por Ivan Huol (bateria e vocal), Cinho Damatta (voz e violão), Ivan Bastos (baixo e vocal) e Sérgio Albuquerque (guitarra baiana), faz show com clássicos de Luis Gonzaga, xote, baião, galope e forró. Cabaré dos Novos do Teatro Vila Velha – Passeio Público, Campo Grande (3083-4600). R$ 10. Terça, 29, a partir das 19h.



Beatles Social Club - A banda Beatles in Senna comanda mais uma edição do tradicional evento que homenageia o quarteto de Liverpool. O evento terá anda a participação das bandas Enio e a Maloca, The Futchers e Travolta Toca Rock. Companhia da Pizza – R. Itabuna, Rio vermelho (3335-6855). Entrada franca. Terça, 29, 21h.



Chris Duk & Os Imorais - Cantor e banda trazem no repertório pop, rock, black e reggae. Bar Bebedouro – R. da Paciência, 233, Rio Vermelho. R$ 10. Quarta, 30, 22h30.



Banda Maria Coisa - Espetáculo cênico-musical em homenagem a Marinês, a rainha do xaxado. Cabaré dos Novos do Teatro Vila Velha – Passeio Público, Campo Grande (3083-4600). R$ 16 e R$ 8. Quarta, 30, a partir das 20h.



Messias - O músico lança o álbum "Escrever-me, Envelhecer-me, Esquecer-me" em show no Espaço Cultural Barroquinha (ao lado do Cine Glauber) – Pç. Castro Alves, Centro Histórico (3334- 7350). R$ 15. Quarta, 30, 21h.





