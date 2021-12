ROTEIRO DE MÚSICA

>> Gostou de algum show? Conte para nós



Bandas Jammil, Eva e Parangolé são algumas das opções do roteiro

Zeca Pagodinho - Cantor e compositor vem a Bahia animar o Dia dos Namorados. No evento, o artista apresenta o show "Uma prova de amor", na companhia da Estação Primeira de Mangueira. Complexo hoteleiro Costa do Sauípe (a 76 km de Salvador) - Rodovia Ba-099 - Km.75 - Linha Verde. Censura: 18 anos. (3535-3900). Ingresso: Pista (meia): R$ 280 / Pista (meia) + Transfer (Onibus Leito ida e volta): R$ 320 / Pista (inteira): R$ 560 / Pista (inteira) + Transfer (Onibus Leito ida e volta): R$ 600 / Promoção: Pista casal: R$ 500 / Pista (casal) + Transfer (Onibus Leito ida e volta): R$ 580 - Serviço Open Bar. À venda: no site BilheteViP (www.bilhetevip.com.br) ou nos balcões A TARDE: Espaço A TARDE Salvador Shopping; Espaço A TARDE Shopping Paralela; Sede da empresa A TARDE. Dia 12 de junho, às 20 horas.



Pagodão Elétrico - A festa conta com os shows dos grupos Psirico, Harmonia do Samba, Parangolé, Edcity, Black Style, Raghatoni, Saiddy Bamba, O Troco, Flavinho e os bBarões e Assombra. Wet'n Wild – Av. Luiz Vianna Filho, Paralela. R$ 60 (camarote), R$ 60 (pista casadinha) e R$ 35 (pista individual). Dia 13 de junho, a partir das 13h.



Eva / Jammil e Uma Noites - Os dois grupos de axé realizam grande festa no Wet´n Wild – Av. Luiz Vianna Filho, s/n, Paralela. R$ 150 (masculino) e R$ 120 (feminino), camarote open bar; R$ 50, pista. Dia 2 de julho, a partir das 15h. 16 anos (pista) e 18 anos (camarote).





* Clube do Samba - Grupos de samba de Salvador se apresentam no fundo do tradicional bar Cravinho, no Centro Histórico. Pr.Cabo Martim.Largo Terreiro de Jesus. Pelourinho, (9233-5438). Diariamente. R$3

* Roda de Samba - O Clube do Samba da Bahia realiza rodas de Samba diárias. A iniciativa busca oferecer espaço para ampliar a visibilidade dos grupos de samba de Salvador. Bar Fundo do Cravinho – Pça Cabo Martim, Largo Terreiro de Jesus, Pelourinho (9233-5438). R$ 3. Diariamente, às 19h.

Vila do Choro - Roda de choro com o grupo O Novato, formado pelos músicos Elisa Goritzki (flauta), Dudu Reis (cavaquinho), Victor Sales e Edson Santos (Violão de 7 cordas) e Cacau (pandeiro). Cabaré dos Novos do Teatro Vila Velha – Passeio Público (3083-4600). R$ 10 e R$ 5. Segunda, 31, às 18h.

Terças Musicais - O grupo Microtrio, com Ivan Huol (bateria e vocal), Cinho Damatta (voz e violão), Ivan Bastos (baixo e vocal) e Sérgio Albuquerque (guitarra baiana), promete "levantar o barro do chão" do Cabaré dos Novos do Teatro Vila Velha – Passeio Público, s/n, Campo Grande (3083-4607 / 3083- 4610). R$ 10. Terça, 1º, às 18h.

Conexão Vivo - Shows de Emerson Taquari, Paulinho Boca de Cantor, Zé Guiomar, Eddie (PE), Baianasystem, BNegão, Gerônimo, Chico Corrêa, Ilê Ayê, Som de BR, Beto Jamaica e Reinaldo. Praça Wilson Lins – antigo Clube Português, Pituba. Gratuito. Quarta, 2, a partir das 20h.

Osba - A Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta mais um Concerto Didático, desta vez com o tema Aberturas. Teatro Castro Alves – Praça Dois de Julho, Campo Grande (3117-4899). Entrada franca. Quarta, 2, às 16h.





