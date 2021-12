ROTEIRO DE MÚSICA

Asa de Águia recebe os grupos Aviões do Forró e Forró do Muído no Forró do Reino

Sunrise - A festa será comandada pelos DJs Carlo Dall'Anese, Tom Keller, Enrico Massiero, Black & Decker e Miss Kelly Marie. Espaço Oásis – Praia do Forte. R$ 70 (masculino) e R$ 50 (feminino). Dia 2 de abril, a partir das 23h. 18 anos.







Revelação - O sexteto carioca faz o show de divulgação do CD/DVD Ao Vivo no Morro. Os shows de abertura ficam por conta dos grupos Paparico, Movimento, Fora da Mídia e Rota do Samba. Cais Dourado – Av. Jequitáia, Comércio (3332 -0614). R$ 60 (camarote) e R$ 30 (pista). 16 anos. Dia 4 de abril (domingo), a partir das 14h.





Mônica San Galo - A cantora estreia a turnê do CD e DVD Confissões de Madame. Teatro Castro Alves – Pç. Dois de Julho, s/n, Campo Grande (3117-4899). R$ 75 e R$ 32,50 (filas A a P), R$ 50 e R$ 25 (Q a Z11). Dia 9 de abril, 21h

Forró do Reino - O evento conta com os shows das bandas Asa de Águia, Aviões do Forró e Forró do Muído. Parque de Exposições – Final da Av. Paralela (3245-9166). R$ 140 (camarote masculino) e R$ 120 (camarote feminino); R$ 120 e R$ 60 (pista). Dia 1º de maio, a partir das 15h.





* Roda de Samba - O Clube do Samba da Bahia realiza rodas de Samba diárias. A iniciativa busca oferecer espaço para ampliar a visibilidade dos grupos de samba de Salvador. Bar Fundo do Cravinho – Pça Cabo Martim, Largo Terreiro de Jesus, Pelourinho (9233-5438). R$ 3. Diariamente, às 19h.



* Açúcar e Improviso Latino - O show de salsa brasileira conta com composições próprias e também canções de Noel Rosa Carlinhos Brown, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Daniela Mercury, Ivete Célia Cruz, Oscar D’Leon, Ruben Blades, Los Van Vans, Buena Vista Social Clube. Jequitiba'r Café – Rua Borges Reis, 09, Rio Vermelho (3334-4698). R$ 10. Toda segunda, às 21 horas, até 29 de março.



* Vila do Choro - Chorinho tradicional com Grupo Novato e instrumentistas convidados. Teatro Vila Velha – Av. Sete de Setmbro, s/n, Passeio Publico, Centro (3083-4600). R$ 10 e R$ 5. Toda segunda, às 18 horas, até 29 de março.



* Guto Gomes - O cantor apresenta uma mistura de funk, reggae, soul e pop no Bohemia Music Bar – R. Belo Horizonte, 177, Jardim Brasil (3332-5774). Entrada franca. Toda terça, às 21 horas, até 30 de março.



* Ana Carina - A cantora se apresenta na Moema Batataria & Lounge – R. Alagoinhas, 772, Pq. Cruz Aguiar, Rio Vermelho (3335-3335). R$ 3 e R$ 2 (Área Externa) e R$ 5 e R$ 4 (Área Interna Climatizada). Toda segunda, às 21 horas, até 29 de março.



* Dj André Bala - O DJ apresenta um set com flash back das últimas décadas. Twist Pub – Rua João Gomes, 95, Rio Vermelho (3334-1520). R$ 6. Toda terça, às 21 horas, até 30 de março.



* Tropikola - Banda passeia por diversos ritmos da América Latina, como a salsa bura, a cumbia, a guajira e o merengue. Sankofas – Rua Frei Vicente, 7. Pelourinho (3321-1616). R$ 10. Toda terça, às 23 horas, até 30 de março.



* Bandaokê - Música, arte e cultura no Bar e Restaurante Butkimbui – R. das Pedrinhas, Imbuí (atrás do Extra Paralela) (3362-9808). Grátis. Toda terça, às 20 horas, até 30 de março.



* Zero DB - A banda apresenta clássicos do rock nacional dos anos 80 e 90 em show no Bar 30 Segundos – R. Ilhéus, 21, Rio Vermelho (3334-8586). R$ 20 (masculino) e R$ 15 (feminino). Toda terça, partir das 21h, até 30 de março.



* Chorinho Cantado - A cantora Soraya Aboim apresenta chorinhos clássicos no Icba – Av. Sete de Setembro, 1809, Corredor da Vitória (3338-4700). R$ 10. Toda terça, às 20 horas, até 30 de março.



* Gerônimo - Acompanhado pela Banda Montserrat, o cantor apresenta uma mistura salsa e yjejá. Escadarias da Igreja do Paço – Ladeira do Paço, Pelourinho. Entrada franca. Toda terça, às 19 horas, até 24 de abril.



* Marcelo Timbó - Cantor faz show solo de MPB e pop. Moema Batataria e Lounge – Rua Alagoinhas, Pq. Cruz Aguiar, Rio Vermelho (3335-3335). R$ 4 (área climatizada) e R$ 2 (área externa). Toda terça, às 21 horas, até 30 de março.



* Paulinho Caldas - Com convidados especiais, cantor se apresenta no Armazém Villas – Av. Luiz Tarquínio, s/n, Shopping Vila Norte, Vilas do Atlântico (3379-5360). R$ 15. Toda terça, às 21 horas, até 30 de março.



* Ronco da Madrugada - Grupo realiza apresentações de música e poesia, com presença de convidados musicais e teatrais. Theatro XVIII – R. Frei Vicente, 18, Quarteirão Cultural do Pelourinho (3322-0775). R$ 5. Toda quarta, 20h, até 31 de março.



* Ramon Lima - Acompanhado pelo baterista Yuri, o cantor apresenta seu novo show, que mescla tendências da MPB e inclui canções autorais inéditas. Bar e Restaurante J&K – Pelourinho (9182- 2613). R$ 2. Toda quarta, às 17h, até 31 de março.







