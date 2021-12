ROTEIRO DE MÚSICA

>> Gostou de algum show? Conte para nós

Ivan Lins, Naná Vasconcelos e Orquestra Rumpilezz são as atrações do 2º Festival de Jazz do Capão



| DESTAQUES |





Otto - Cantor se apresenta com o "Bloco Me Beija que eu Sou Cineasta" no dia da Festa de Yemanjá. Casa da Mãe - Rio Vermelho. Ingressos: R$ 50 (camisa + feijoada + 2 latas de cerveja + 1 picolé capelinha). Mais informações: (71) 3017-9041 / (71) 8816-4560 - Luzia Moraes. Dia 2 de fevereiro, às 11h. Saiba mais...

Motumbá - Alexandre Gueges, vocalista da banda, apresenta um projeto acústico, na Festa do dia 2 de fevereiro. Restaurante Dona Mariquita, Rua do Meio, 178, Rio Vermelho. Ingressos: R$ 100,00 com direito a petiscos. Mais informações: (71) 3334 6947 / (71) 3334 6988. Dia 2 de fevereiro, às 12h.



Festival de Verão Salvador - Maior evento de música do Brasil com frequência anual, o festival chega à sua 13ª edição, apostando na fórmula que mistura ritmos, tribos e tendências. Ao todo, cerca de 120 atrações se apresentarão no evento. Parque de Exposições de Salvador – Av. Luiz Viana Filho (3375-6169). R$ 90 (pista, inteira), R$ 45 (pista, meia), R$ 200 (camarote Pepsi), R$ 100 (camarote Giro Tam). Ingressos à venda nos balcões da Ticketmix ou pelo site: www.ingressorapido.com.br. De 2 a 5 de fevereiro.



Dr. Sin - Considerada um dos mais importantes nomes do hard rock nacional, A banda encerra em Salvador a turnê do álbum Bravo. O grupo Confiteor fica responsável pelo show de abertura. Via Bahia Show – Praia do Corsário, Rua Marquês de Queluz, 47, Pituaçu (3371-5502). R$ 25 (pista meia, R$ 50 (pista inteira) e R$ 40 (área VIP). Dia 6 de fevereiro, às 17h.



2º Festival de Jazz do Capão - Evento reúne nomes como Naná Vasconcelos, Ivan Lins, Jaques Morelenbaum e Orkestra Rumpilezz em dois dias de festival no Vale do Capão, na Chapada Diamantina. Mais informações: www.festivaldejazzdocapao.com. Dias 11 e 12 de fevereiro. Saiba mais...

Ivete Sangalo - A cantora se apresenta no trio elétrico durante a festa Cerveja e Cia Folia, em Praia do Forte. Também se apresentam os baianos Tomate e Psirico, além da dupla sertaneja Jorge e Matheus. Espaço Praia do Forte – Praia do Forte. R$ 100 (pista). Ingressos à venda na Axé Mix e pela internet. Dia 19 de fevereiro, às 15h.



Ensaio Geral - O Chiclete com Banana comanda a festa de aquecimento para a folia do Carnaval de 2011. Também se apresentam as bandas Timbalada e 5%. Espaço Praia do Forte - Praia do Forte (BA). Ingresso: 3º Lote - R$ 90 (pista meia), R$ 180 (pista inteira) e R$ 190 (camarote). Forma de Pagamento: Espécie, MasterCard em até 4x sem juros ou demais cartões em até 2x. À venda: Lojas da Central do Carnaval. 16 anos. Dia 26 de fevereiro de 2011 (sábado), a partir das 15h.



Ziggy Marley - O filho de Bob Marley cumpre turnê no Brasil e se apresenta na Bahia no Kartódromo Ayrton Senna, em Lauro de Freitas. Valor dos ingressos ainda não foi informado. Dia 12 de março. Saiba mais...







| ENSAIOS DE VERÃO |



* Cortejo Afro - O grupo faz temporada de ensaios no Centro Histórico com repertório que mistura a percussão com afoxé. Pç. Tereza Batista – Pelourinho (3117-6456). R$ 40 e R$ 20. Toda segunda-feira, às 20h.



* Harmonia do Samba - Sob o comando de Xanddy e sempre co a presena de participações especiais, o público é convidado a dançar ao ritmo da banda em seus ensaios semanais de verão. Wet´n Wild – Av. Luiz Viana Filho. R$ 25 (pista) e R$ 50 (camarote). Toda segunda-feira, às 22h.



* Olodum - A banda realiza a Terça da Benção e traz a cada semana homenagens a diferentes ritmos musicais sob o tema "Festa da música Brasileira". Praça Tereza Batista - Pelourinho. Ingressos: R$ 80. Vendas: Sede do Oludum - Pelourinho. Toda terça, a partir das 21 horas. Até 1º de março.



* Parangolé - A banda, comandada por Léo Santana, prepara-se para o carnaval com ensaios semanais durante todo o mês. Bahia Café Hall – Av. Luiz Viana Filho (3232-0491). R$ 25 (pista) e R$ 50 (camarote). Toda quarta-feira, às 23h.



* Psirico - Márcio Victor e banda apresentam seus grandes sucessos no ensaio semanal da banda, que acontece todas as quintas no Bahia Café Hall – Av. Luiz Viana Filho (3232-0491). R$ 25 (pista fem), R$ 30 (pista mas) e R$ 65 (camarote). Toda quinta-feira, às 20h.



* Guig Ghetto - A banda faz seus ensaios de verão levando no repertório músicas como “Comandante”, “Balacuxê” e sucessos memoráveis da carreira, a exemplo de “Bateu na Lata” e “Pressão”. Trindade Music Bar, Rua Piaui, nº 140, Pituba. Ingressos: R$ 30 (Homem) e R$ 20 (Mulher) e com o nome na lista fica pela metade do valor

Mais informações: (71) 3240-3984 / 3249-0229 ou www.trindademusicbar.com.br. Toda quinta-feira, às 21. Saiba mais...



* Márcia Freire - A cantora comanda o Baile Preto e Branco com pariticipações especias a cada noite de festa. San Sebastian Salvador, Rua da Paciência, 307 - Rio Vermellho. Ingressos: R$ 35. Toda quinta-feira, às 23h. Saiba mais...



* Reinaldo Nascimento - O ex-vocalista do Terra Samba se apresenta com seu novo projeto em carreira solo: o Samba Axé, uma Mistura de axé, samba, samba reggae e afoxé, entre outros ritmos genuinamente brasileiros. Bar Bohemia, Barra. Ingressos: R$ 15 (mulher) e R$ 20 (homem). Toda quinta-feira, às 21h.



* Mametto - Projeto Tudo Vira Som - Misturar ritmos, raças e harmonias. Essa é a proposta da banda que traz a vocalista Ana Mametto em show no Pelourinho. No repertório, canções autorais como "Tudo Vira Som", "Estrela Cintilante" e "Cachoeira", além de composições de Roberto Mendes, Saul Barbosa, Bule-Bule e Mateus Aleluia (Tincoãs). Largo Tereza Batista, Pelourinho. Ingressos: R$ 10 + 1kg de alimento. Toda quinta-feira, às 21h.



* Mosiah - A banda de reggae faz seus ensaios de verão durante todo o mês de janeiro, com convidados especiais a cada noite. Tom do Sabor – Rua João Gomes, 249, Rio Vermelho. Ingressos: R$ 15. Toda sexta-feira, às 22h. Até dia 28 de janeiro. Saiba mais...



* Motumbá - A banda realiza o encontro Motumbá Pra Você. Conduzida por Alexandre Guedes, a banda tem um repertório que mistura MPB, merengue, samba-de-roda, frevo, percussão e raízes baianas. Largo Tereza Batista, Pelourinho - Centro Histórico. Ingressos: R$ 15 e R$ 20. Toda sexta-feira, às 18h. Até dia 28 de janeiro.



* LevaNóiz - A banda continua com seus ensaios de verão, apresentando hits como Liga da Justiça, Pancadinha e Pranchinha. Como novidade, o projeto Noite dos Super Amigos, que trará durante o show participações especiais de artistas amigos do grupo. Black Style é o convidado da semana. A Abertura fica por conta da banda Jheremias. Madrre Club – Av. Octavio Mangabeira, 2.471, Jd. dos Namorados, Pituba. (3346-0012). R$ 20 (pista) e R$ 40 (camarote). Toda sexta-feira, às 22h.



* Negra Cor - Comandado por Adelmo Casé, o grupo inicia sua temporada de ensaios e promete animar o público ao som do axé misturado com música eletrônica e hip hop. O evento terá participação de convidados. Atlântico Hall – Estrada do Coco km 7, Quadra B, Lotes 10 e 11, Vilas do Atlântico (3346-0014). R$ 30 (pista) e R$ 40 (camarote). Toda sexta, às 22h.



* Filhos de Jorge - O grupo de axé percussivo realiza primeiro ensaio do ano, dando continuidade à temporada de verão que segue até o carnaval, sempre com convidados especiais. Mercado Modelo – Praça Visconde de Cairu, Comércio. R$ 40 (masculino) e R$ 30 (feminino). Toda sexta-feira, às 22h.



* Caldeirão - A banda inicia sua temporada de ensaios semanais e promete agitar a noite com muita suingueira. A abertura fica por conta do grupo convidado Os Barões Alto do Andú - Av. Luis Viana Filho, próximo à entrada do CAB. R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Toda sexta-feira, às 22h.



* Saiddy Bamba - A banda continua seus ensaios durante todo o verão e prometem animar o público com um repertório com os maiores sucessos da banda, incluindo a nova música de trabalho "Chore na Minha". The Best Beach – Praia da Ribeira, Cidade Baixa (3494-7226). R$ 20 (pista) e R$ 40 (camarote). Toda sexta-feira, às 21h.

* Batifun e Nata do Samba - As bandas realizam seus ensaios semanais no Bali Beach Club – Av. Otávio Mangabeira, 1198. Ingressos: R$ 35 (mas) e R$ 25 (fem). Mais informações (71) 3367-1234. Toda sexta, às 22h.



* Preta Gil - A cantora começa os ensaios de verão divulgando o seu mais recente trabalho "Noite Preta". Madrre, Pituba. Ingressos: não informado. Quinzenalmente aos sábados, 22h. Saiba mais...



* Jau - O cantor faz ensaios todos os domingos, a partir das 17h, na Área Verde do Othon, em Ondina, até o Carnaval. Ingressos a R$ 35 (meia) e camarote R$ 60 (meia). Os bilhetes estão à venda na Ticket Mix, Central do Carnaval e Balcão de Ingressos. Todo domingo, a partir das 17h. Saiba mais...



* Sarau du Brown - Comandado por Carlinhos Brown, há quatro anos, o evento reúne diversas manifestações artísticas como música, moda, artes plásticas e poesia. Museu do Ritmo – Antigo Mercado do Ouro, Av. Jequitaia, 01, Comércio. Mais informações: (71) 3354-2747. Ingressos: R$ 40 (pista) e R$ 100 (camarote). Dom, dias 30/01, 13/02, 27/02 e 12/03, às 18h.



* É o Tchan - Beto Jamaica, Cumpadre Washinton e suas dançarinas continuam lotando a casa aos domingos, ao som de músicas novas e antigos sucessos da carreira. Armazém Vilas – Av. Luís Tarquínio, Shopping Vila Norte, Vilas do Atlântico. Mais informações: (71) 3379-5360. Ingressos: R$ 40. Todo domingo, às 18h.



* Encontro da Percussão do Olodum - O bloco Olodum se reúne para os ensaios pré Carnaval. Largo Pedro Archanjo, Pelourinho - Centro Histórico. Ingressos: R$ 30. Todo domingo até dia 30 de janeiro, às 18h.



* Domingos Instrumentais - O projeto, comandado pelo músico Fred Menendez e convidados, apresenta ao público um repertório de música instrumental eclético, composto por pérolas do cancioneiro popular brasileiro. Ponta de Humaitá. Todo domingo, às 17h. Até 27 de março.





| PROGRAMAÇÃO |



* Clube do Samba - Rodas de samba diárias. A cada dia um grupo diferente. Bar Fundo do Cravinho – Pç. Cabo Martim, Largo Terreiro de Jesus, Pelourinho (9233-5438). R$ 3. Diariamente, às 19h.



* Comidinha de Panela - O evento acontece todas as terças e promove o encontro de diversos artistas. Casa da Mãe - Rua Guedes Cabral, 81, Rio Vermelho. Entrada gratuita. Mais informações: (71) 3017-6090. Toda terça-feira, às 20h.



* Quintas do Rio Vermelho - A banda Rio Vermelho se apresenta todas as quintas num show que mescla axé e rock. Bar Maria João - Rua São Paulo, 600, Pituba. Valor: R$ 25 (homem) e R$ 15 (mulher). Mais informações: (71) 9978-6006.Toda quinta-feira, 22h.

* Encontro de Compositores - Evento reúne compositores baianos numa mistura de música e bate-papo no Cabaré dos Novos, no Teatro Vila Velha (Passeio Público - Campo Grande). Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Toda quinta-feira, às 20h.



* Jam no MAM - Os músicos Ivan Bastos, Paulo Mutti, André Magalhães e André Becker se encontram para uma jam session, tocando músicas de jazz e blues, além de improvisações. Museu de Arte Moderna – Av. Contorno, Comércio. Ingressos: R$ 5 e R$ 2,50. Todo sábado, às 18h.



* Juliana Ribeiro - Cantando com os novos Compositores - A cantora se apresenta com a nova geração de compositores e intérpretes baianos. Varanda do Teatro do SESI - Jequitibar - Rio Vermelho. Entrada: R$ 15. Todo sábado, às 22h. Até dia 29 de janeiro. Saiba mais...



* Luciano Prado - Cantor se apresenta todo final de semana com repertório voltado para MPB. Shopping Itaigara, Itaigara. Entrada gratuita. Sáb e dom, às 12h.



