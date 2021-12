Roteiro de filme da série 24 Horas é rejeitado pela Fox

A Fox rejeitou um roteiro da adaptação da série 24 horas para o cinema. Segundo o site Entertainment Weekly, o projeto de continuar a saga de Jack Bauer nas telonas não foi cancelado, apenas adiado.



O roteiro que não agradou aos executivos do estúdio foi escrito por Billy Ray (Intrigas do Estado, 2009).



"Pelo que sei, o projeto está suspenso", comentou o produtor executivo da série, Howard Gordon, que deve produzir o longa. Segundo ele, o diretor Tony Scott está em contato com o ator Kiefer Sutherland sobre o projeto.



Quando a série chegou ao fim em maio de 2010, após oito temporadas, Sutherland havia comentado a possibilidade de um filme que desse um final definitivo à história de Jack Bauer.

