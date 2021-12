ROTEIRO DE EXPOSIÇÃO

>> Achou alguma exposição interessante? Conte para nós

'Panáfrica' reúne peças que apontam a riqueza da produção cultural africana do Século XX

Auguste Rodin: Homem e Gênio - Após seis anos de contatos e investimentos, chega a Salvador a exposição que conta com 62 trabalhos do artista francês. O acervo permanece na Bahia, em regime de comodato, por três anos. Palacete das Artes - Rodin Bahia – R. da Graça, 284, Graça (3117-6982). Terça a domingo, das 10h às 18h. Entrada franca. Até 2012. Leia mais...



Freehand - O fotógrafo nova-iorquino Burt Sun apresenta sua primeira exposição no Brasil, em uma série de 25 fotografias em preto e branco que transpõe o convencionalismo ao combinar técnicas de pintura abstrata e caligrafia chinesa. RV Cultura e Arte – R. Barro Vermelho, 32, Rio Vermelho (3347-4929). Entrada franca. Seg a sex, das 9h às 19h; sáb, das 9h às 15h. Até 31 de julho.





Escritores Baianos - Exposição em homenagem aos escritores baianos que participaram do Projeto Encontro com o Escritor 2002 a 2009. Biblioteca Pública Thales de Azevedo – R. Adelaide Fernandes da Costa , s/n, Costa Azul (3116-5891). Entrada franca. Diariamente, das 8h às 17h. Até 31 de julho.

Heroínas da Independência da Bahia - Exposição biográfica sobre Maria Quitéria, Joana Angélica e Maria Filipa. Biblioteca Juracy Magalhães Júnior – R. Borges Reis, s/n, Rio Vermelho (3116- 5369). Segunda a sexta, das 8h às 17h. Entrada franca. Até 31 de julho.

Independência da Bahia – Nasce o Sol a Dois de Julho - A Subgerência de Periódicos, através de seu acervo raro e contemporâneo, expõe a força do 2 de julho, homenageando a Independência da Bahia. Biblioteca Pública do Estado da Bahia – R. General Labatut, s/n, Barris (3117-6000). Entrada franca. Diariamente, das 8h30 às 21h. Até 31 de julho.

Miguel Carvalho: Desenhos de Cena - A exposição valoriza o trabalho de um dos profissionais fundamentais numa criação artística, o figurinista. Estão expostos desenhos e estudos de figurinos elaborados pelo artista visual. Teatro Sesc Senac – Pç. José de Alencar, Lg. do Pelourinho, Centro Histórico (3324-4520). Entrada franca. Segunda a sábado, das 14h às 18h. Até 31 de julho.

Monteiro Lobato – O Personagem de Muitas Histórias e Estórias - Mostra sobre um dos maiores escritores do Brasil apresenta suas atividades profissionais e seus personagens marcantes. Biblioteca Pública do Estado da Bahia – R. General Labatut, s/n, Barris (3116-6918). Entrada franca. Diariamente, das 8h30 às 18h. Até 31 de julho.

Salvador 461 Anos - Fotos e documentos em homenagem à cidade no mês da independência da Bahia Biblioteca Juracy Magalhães Júnior – R. Borges Reis, s/n, Rio Vermelho (3116-5369). Segunda a sexta, das 8h às 17h. Entrada franca. Até 31 de julho.

Salve o Dois de Julho - Ilustrações, documentos e medalhas relativas a independência da Bahia. Museu Eugênio Teixeira Leal – R. do Açouguinho, 1, Pelourinho (3321-9551). Entrada franca. Diariamente, das 9h às 18h. Até 31 de julho.

Solte-se para Dentro - O artista plástico Zéu Borges traz personagens negras em movimento, como uma celebração do eu. São 15 quadros em alto relevo com cerâmica e quatro esculturas. Espaço Jayme Figura do Teatro Gamboa Nova – R. Gamboa de Cima, 3, Aflitos (3329-2418). Entrada franca. Quarta a domingo, a partir das 16h. Até 1º de agosto

Amazônia de Fato a Foto - Registros do fotógrafo Rodrigo Prado da exuberância que a região amazônica apresenta desde Belém do Pará até o alto do Rio Negro. A expedição dele cuminou com a escalada do ponto mais alto do Brasil, o Pico da Neblina. Biblioteca Pública do Estado da Bahia – R. General Labatut, s/n, Barris (3117-6000). Entrada franca. Diariamente, das 8h30 às 21h. Até 8 de agosto.

Formato de Rua – Intervenções Urbanas - A exposição é resultado da junção dos trabalhos da baiana Clara Domingas e do argentino Cabaio, dois artistas plásticos. A mostra não conta exatamente com um tema, porém, o projeto mostra um processo de afeto e partilha entre dois artistas de lugares distintos. Galeria Sobrado – Al. das Algarobas, 74, Caminho das Árvores (3419-2977). Entrada franca. Segunda a sexta, das 10h às 18h, e sábado, das 10h às 14h. Até 13 de agosto.

Paisagens, ETC - O ambiente é considera um elemento imprescindíveis à composição de uma obra de arte para o artista Waltercio Caldas. Palacete das Artes Rodin Bahia - Graça. (3117-6982). Entrada franca. De terça a domingo, das 10h às 18h. Até 15 de agosto. Leia mais...

Sobre a Praça e Seus Múltiplos - Mostra é composta por três criações que servem de veículo para questionamentos do artista Gaio Matos sobre a complexa equação que envolve arquitetura. Capela do MAM, na Av. Contorno, Solar do Unhão. De terça a domingo, das 13 às 19 horas. Aos sábados, das 13h às 21h. Entrada franca. Mais informações: (71) 3117-6139. Até 15 de agosto. Leia mais...

Ação-Formação em Imagens - Exposição da fotógrafa Alessandra Nohvais, reúne 60 registros de diversas atividades culturais realizadas pelo projeto Ação-Formação. Sitorne Estúdio de Artes Cênicas – R. Deputado Cunha Bueno, 55, Rio Vermelho (3347-7089). Entrada franca. Quinta, das 16h às 20h. Até 15 de agosto.



Ligia Aguiar Arte 4.0 - Artista multimídia, ela apresenta mais de 150 obras entre desenhos, pinturas, fotografias,vídeointalações, painéis de azulejo, de tecido e de gravura digital, objetos e um programa de computador. Centro Cultural Correios – Pç. Anchieta, 20, Pelourinho, Centro Histórico (3321- 6665). Entrada franca. Segunda a sexta, das 10h às 18h; sábado, das 8h às 12h. Até 18 de agosto. Leia mais...



Marc Riboud Photographe - Mostra reúne trabalhos da carreira de 50 anos do fotógrafo francês Marc Riboud. Abertura acontece em 17 de julho, na Aliança Francesa, na Ladeira da Barra. Visitação de segunda a sexta, das 8h às 21h, e sábado, das 8h30 às 17h. Até 17 de agosto. Leia mais...

Da República à Contemporaneidade - A mostra expõe uma coleção de peças do acervo do Museu Nacional de Belas Artes. Caixa Cultural – R. Carlos Gomes, 57, Centro (3322- 0228). Entrada franca. Terça à domingo, das 9h às 18h. Até 22 de agosto. Leia mais...

Espelho de Luz e Sombra – Irina Ionesco - Exposição da fotógrafa francesa reúne 30 imagens em preto e branco. Caixa Cultural, na Galeria Arcos, Rua Carlos Gomes. Abertura nesta quinta-feira, 22, às 19h, só para convidados. Visitação de terça a domingo, das 9 às 18h. Entrada franca. Informações: 3421-4200. Até 22 de agosto. Leia mais...

Reencontrar José Valladares – O Mestre A exposição focaliza a brilhante trajetória de José Valladares, enquanto historiador, crítico de arte, jornalista e diretor do Museu do Estado, do qual pode ser considerado o seu verdadeiro criador. Estão expostos os principais quadros da coleção Abbott. Museu de Arte da Bahia – Av. Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória (3336- 5642). Terça a sex, das 14h às 19h; sábado e domingo, das 14h30 às 18h30. Entrada franca. Até 29 de agosto.

Alquimia do Barro e das Formas - A exposição coletiva que traz obras dos artistas Ramiro Bernabó, Ediane do Monte e Naco Sales. Museu da Cerâmica Udo Knoff – R. Frei Vicente, 3, Pelourinho (3117-6388). Entrada franca. Terça a sexta, das 10h às 18h; sábado e domingo, das 13h às 17h. Até 30 de agosto.

A Gosto da Fotografia - Mostra chega ao sexto ano, com muitas atrações. A abertura acontece dia 29 de julho, às 19 horas, na sede da Oi Kabum! Escola de Arte e Tecnologia, Terreiro de Jesus. Informações: 3345-5657. Visitação gratuita. Até o final de agosto. Leia mais...

Caymmi na Lata - Mostra apresenta uma coletânea de trabalhos de jovens da Oi Kabum! Salvador em homenagem a Dorival Caymmi, mesclando a tecnologia do pinhole, com intervenções gráficas em ilustração, tipografia e design gráfico.Oi Kabum! Salvador, Terreiro de Jesus, 17, Pelourinho (3345 – 5657). Entrada franca. Seg a sex, 8h às 18h. Até 26 de setembro.

Olha Aí o Pelô - Na programação de Agosto da Fotografia, exposição é resultado de produção fotográfica realizada por jovens moradores do Centro Histórico, da primeira turma do projeto Pelourinho Digital.Oi Kabum! Salvador, Terreiro de Jesus, 17, Pelourinho (3345 – 5657). Entrada franca. Seg a sex, 8h às 18h. Até 26 de setembro.

Arquitetura Religiosa na Bahia - Mostra conta com 75 imagens de igrejas de Salvador e do Recôncavo baiano. Museu Tempostal – R. Gregório de Mattos, Pelourinho (3117- 6382). Segunda a sexta, das 10 às 18h; sábado e domingo, das 13 às 17h. Entrada franca. Até 31 de dezembro.

Azulejos de Udo - Coleção do ceramista Udo Knoff, os mais de 300 azulejos que compõem a mostra apresentam um panorama da arquitetura de Salvador. Museu da Cerâmica Udo Knoff – R. Frei Vicente, 3, Pelourinho (3117-6388). Entrada franca. Terça a sexta, das 10h às 18h; sábado e domingo, das 13h às 17h. Até 31 de dezembro.

Bahia – Litoral e Sertão - Postais e fotos do início do Séc. XX retratam a relação econômica e social entre o litoral e o sertão baianos. Museu Tempostal – R. Gregório de Mattos, 33, Centro Histórico (3117-6382). Terça a sexta, das 10 às 18h; sábado e domingo, das 13 às 17h. Entrada franca. Até 31 de dezembro.

Fragmentos: Artefatos Populares, o Olhar de Lina Bo Bardi - Coleção de objetos representa cultura do Nordeste, com peças da Bahia, Pernambuco e Ceará. Centro Cultural Solar Ferrão – R. Gregório de Mattos, 45, Pelourinho (3117-6380). Terça a sexta, das 10h às 18h; sábado, domingos e feriados, das 13h às 17h. Entrada franca. Até 31 de dezembro.

Panáfrica - Reunião de 860 peças que apontam a riqueza estética e a diversidade da produção cultural africana do Século XX, expressada em objetos, máscaras, estatuetas e utensílios de uso cotidiano ou ritualístico. Centro Cultural Solar Ferrão – R. Gregório de Matos, 45, Pelourinho (3117- 6467). Terça a sexta, das 10h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 13h às 17h . Entrada franca. Até 31 de dezembro.

Pelos Caminhos de Salvador - Exposição sobre a urbanização, o crescimento e a modernização de Salvador. Museu Tempostal – R. Gregório de Mattos, 33, Pelourinho (3117- 6382). Terça a sexta, das 10h às 18h; sábado e domingo, das 13h às 17h. Entrada franca. Até 31 de dezembro.

| PROGRAMAÇÃO PERMANENTE |

Acervo MAB – Coleções - O acervo de pinturas, artes decorativas dos séculos XVIII e XIX, porcelanas orientais e europeias, cristais e outros objetos de coleções como a do ex-governador da Bahia Francisco de Góes Calmon. Museu de Arte da Bahia – Av. Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória (3336- 5642). Entrada franca. Terça a sexta, das 14h às 19h; sábado e domingo, das 14h30 às 18h30. Exposição permanente.

Achados - Exposição com achados arqueológicas de cidades históricas nas quais a Embasa realizou obras. Museu Arqueológico da Embasa – Av. Saldanha Marinho, s/n, região do Queimadinho, Caixa d'Água. (3241-8135). Segunda a sexta, das 8h30 às 12h e 14h às 17h30. Entrada franca.



Parque das Esculturas - Reunião de obras de grandes nomes brasileiros, como Mestre Didi, Mário Cravo Júnior e Carybé. Museu de Arte Moderna da Bahia – Av. Contorno, s/n, Solar do Unhão (3117-6141). Terça a domingo, das 13h às 19h; sáb das 13h às 21h. Entrada franca.

Museu da Misericórdia - A exposição permanente conta com quatro núcleos: o primeiro aborda a arte religiosa; o segundo mostra o processo de educacional das crianças, desde a antiga roda dos expostos aos dias atuais; o terceiro retrata a história da Santa Casa no campo da saúde; o quarto traz uma releitura das 14 obras da Misericórdia em arte contemporânea, na visão de 14 artistas baianos. Ala Sul do Museu da Misericórdia – R. da Misericórdia, 6, Praça da Sé, Centro Histórico (2203- 9662). Segunda a sábado das 10h às 17h, e domingos e feriados, das 13h às 17h.



Coleção Emilia Biancardi - A mostra permanente é composta por diversos instrumentos musicais de países do Oriente Médio, África, Europa, América do Sul e América do Norte, além de instrumentos de índios brasileiros reunidos pela etnomusicóloga e pesquisadora da música folclórica brasileira Emilia Biancardi. Instrumentos Musicais Tradicionais – R. Gregório de Mattos, 31, Pelourinho. Segunda a sexta, das 10h às 17h, e sábado, das 10h às 12h.



Coletiva - Juarez Paraíso, Juracy Dórea e Maria Adair estão entre os artistas que integram a mostra permanente do Espaço Cultural Sofia Olszewski Filha, Apub – R. Padre Feijó, 49, Canela (3235-7433). Segunda a sexta, das 9h às 18h.



Memórias do Mar/ Memórias do Forte/ Memórias da Cidade - As três exposições permanentes retratam episódios históricos. Forte São Marcelo – Baía de Todos os Santos (a travessia é feita por um barco que parte do Mercado Modelo por R$ 2). Ingresso: R$ 10 e R$ 5. Todos os dias, das 9h às 18h.



Jorge Amado: Vida e Obra - A mostra permanente conta com painéis, fotografias, prêmios, condecorações, objetos pessoais e os livros do autor. Fundação Casa de Jorge Amado – Lg. do Pelourinho, s/n (3321-0070). Segunda a sexta, das 9h às 18h, e sáb, das 10h às 16h.



Orixás da Bahia - Catorze estátuas de orixás, em tamanho natural, ganham figurino novo, totalmente baseado nos preceitos ritualísticos da nação ketu do candomblé. Museu da Cidade – Lg. do Pelourinho, 3, Centro Histórico (3321-1967). Segunda a sexta, das 12h às 18h. Ingresso: R$ 1 (entrada franca às quintas).



Coleções - Um acervo que engloba coleções de pintura e artes decorativas dos séculos XVIII e XIX, a Escola Baiana de Pintura e mobiliário baiano dos sécs. XVIII e XIX encontram-se dispostos em ambientes que refletem os usos e costumes. Museu de Arte da Bahia – Av. Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória (3117-6903). Terça a sexta, das 14h às 19h; sábado, domingo e feriados, das 14h30 às 18h30 (às quintas a entrada é franca).



A Indústria do Petróleo no Brasil: Memória e Atualidade - A exposição traz detalhes históricos da descoberta do petróleo, trata do desenvolvimento da Petrobras e conta com equipamentos para prospecção usados pelos pioneiros na atividade. Museu Geológico da Bahia – Av. Sete de Setembro, 2.195, Corredor da Vitória (3336-6922). Terça a sexta, das 13h30 às 18h; sábado e domingo, das 13h às 17h.

Partículas Subatômicas - A mostra do artista plástico Artur Rios conta com 15 obras, nas categorias de desenho, pintura e escultura. O projeto contextualiza com o campo da Física, atribuindo assim um caráter mais existencial. Galeria Moacir Moreno do Theatro XVIII– R. Frei Vicente, 18, Pelourinho (3322-0018). Entrada franca. Diariamente, das 14h às 22h. Exceto às terças-feiras.

