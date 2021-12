ROTEIRO DE EXPOSIÇÃO

>> Achou alguma exposição interessante? Conte para nós.



O "O fantástico corpo humano" mostra detalhes de esqueletos, músculos e aparelhos de corpos humanos preservados pelo processo de plastinação

|PROGRAMAÇÃO|

O Fantástico Corpo Humano - o espectador encontrará corpos humanos reais, como os utilizados em universidades e hospitais, preservados para fins educativos por um processo chamado de plastinação. O trabalho ajuda a ver e compreender as doenças, enfatiza problemas de saúde e ilustra danos ou lesões a órgãos, como os causados por tabagismo e obesidade. Segundo piso do Salvador Shopping. Segunda a sábado: 10 às 21h; Domingo: 12 às 20h. Ingressos: De segunda a sexta-feira R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia entrada) / Sábado, domingo e feriados: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia entrada). Leia mais.

Life Style - Exposição do artista israelense, David Gerstein, considerado um dos melhores pintores e escultores contemporâneos de seu País, mostra pinturas que se expandem para o espaço, feitas principalmente de metal cortado a laser e pintado à mão com cores fortes e vibrantes, constituindo espécies de “esculturas de parede”. Museu de Arte da Bahia – Av. Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória (3117- -6903). Entrada franca. De terça a sexta, das 14h às 19h; sábado e domingo, das 14h30 às 18h30. Até 19 de junho.

Parque das Esculturas - Reunião de obras de grandes nomes brasileiros, como Mestre Didi, Mário Cravo Júnior e Carybé. Museu de Arte Moderna da Bahia - Av. Contorno, s/n, Solar do Unhão (3117-6141). Terça a domingo, das 13h às 19h; sábado das 13h às 21h. Entrada franca.

Maria Leontina – Desenho em Risco - A mostra traz desenhos, estudos preparativos e cadernos inéditos da artista já falecida, considerada como uma das mais importantes referências na pintura moderna brasileira. A exposiçãotem curadoria de Sérgio Pizzolli Caixa Cultural Salvador – R. Carlos Gomes, 57, Centro (3421-4200). Entrada franca. De terça a domingo, das 10h às 18h. Até 19 de junho.

Do Berço ao Golgota, Maquinetas ou Oratórios em Papel de Ouro - A mostra apresenta o diálogo da linguagem plástica entre os oratórios construídos em papel de ouro do século XIX, que fazem parte do acervo do Museu Henriqueta Catharino da Fundação Instituto da Bahia, e a reinterpretação pelas mãos do artista plástico Ilber Ascis. Despertado pela sofisticada arquitetura das Maquinetas, Ilber Ascis explorou a reinterpretação dessa técnica que foi uma verdadeira tradição conventual, para elaborar, com materiais comuns contemporâneos, a criação de novas peças. Museu Henriqueta Martins Catharino – Rua Monsenhor Flaviano, 2, Politeama (3329-5520). Até 15 de julho.

O Alquimista do Som - Coleção Walter Smetak - As Plásticas Sonoras, criadas por Walter Smetak (1913-1984) e consideradas obras de arte por críticos e pesquisadores, ganham sala especial para visitação pública. A mostra apresenta as peças do acervo da família do músico suíço que viveu na Bahia entre 1937 e 1984. Sala Walter Smetak, Centro Cultural Solar Ferrão - Rua Gregório de Mattos, 45, Pelourinho (3116-6467). Entrada franca. De terça a sexta, das 10h às 18h. Sábados, domingos e feriados, das 13h às 17h. Exposição de longa duração.

As Imagens da Fé: Coleção Museu Abelardo Rodrigues - Uma das maiores coleções de arte sacra do Brasil, reúne cerca de 800 peças de arte sacra que expressam a religiosidade do povo brasileiro e, em particular, do nordestino. Museu Abelardo Rodrigues - Centro Cultural Solar Ferrão ¿ R. Gregório de Mattos, 45, Pelourinho (3117-6357). Entrada franca. Terça a sexta, das 10h às 18h; sábado, domingo e feriado, das 13h às 17h. Exposição de longa duração.

Auguste Rodin: Homem e Gênio - Com 62 trabalhos do artista francês, o acervo permanece na Bahia, em regime de comodato, por três anos. Palacete das Artes Rodin Bahia, R. da Graça, 284, Graça (3117-6982). Entrada franca. Terça a domingo, das 10h às 18h. Até 2012.





| PROGRAMAÇÃO PERMANENTE |

Acervo MAB - Coleções - O acervo de pinturas, artes decorativas dos séculos XVIII e XIX, porcelanas orientais e europeias, cristais e outros objetos de coleções como a do ex-governador da Bahia Francisco de Góes Calmon. Museu de Arte da Bahia ¿ Av. Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória (3336- 5642). Entrada franca. Terça a sexta, das 14h às 19h; sábado e domingo, das 14h30 às 18h30. Exposição permanente.



Museu Nacional de Enfermagem Anna Nery - Espaço apresenta a história da enfermagem no Brasil e no mundo, destacando as contribuições de personalidades como Anna Nery e o legado indígena, europeu e africano. Rua Maciel de Cima, Centro Histórico (3321-3819). R$ 4 e R$ 2. Segunda a sexta, 9h30 às 17h30. Exposição permanente.



Achados - Exposição com achados arqueológicas de cidades históricas nas quais a Embasa realizou obras. Museu Arqueológico da Embasa, Av. Saldanha Marinho, s/n, região do Queimadinho, Caixa dÁgua. (3241-8135). Segunda a sexta, das 8h30 às 12h e 14h às 17h30. Entrada franca.



Museu da Misericórdia - A exposição permanente conta com quatro núcleos: o primeiro aborda a arte religiosa; o segundo mostra o processo de educacional das crianças, desde a antiga roda dos expostos aos dias atuais; o terceiro retrata a história da Santa Casa no campo da saúde; o quarto traz uma releitura das 14 obras da Misericórdia em arte contemporânea, na visão de 14 artistas baianos. Ala Sul do Museu da Misericórdia, R. da Misericórdia, 6, Praça da Sé, Centro Histórico (2203- 9662). Segunda a sábado das 10h às 17h, e domingos e feriados, das 13h às 17h.



Coleção Emilia Biancardi - A mostra permanente é composta por diversos instrumentos musicais de países do Oriente Médio, África, Europa, América do Sul e América do Norte, além de instrumentos de índios brasileiros reunidos pela etnomusicóloga e pesquisadora da música folclórica brasileira Emilia Biancardi. Instrumentos Musicais Tradicionais, R. Gregório de Mattos, 31, Pelourinho. Segunda a sexta, das 10h às 17h, e sábado, das 10h às 12h.



Coletiva - Juarez Paraíso, Juracy Dórea e Maria Adair estão entre os artistas que integram a mostra permanente do Espaço Cultural Sofia Olszewski Filha, Apub, R. Padre Feijó, 49, Canela (3235-7433). Segunda a sexta, das 9h às 18h.



Memórias do Mar/ Memórias do Forte/ Memórias da Cidade - As três exposições permanentes retratam episódios históricos. Forte São Marcelo, Baía de Todos os Santos (a travessia é feita por um barco que parte do Mercado Modelo por R$ 2). Ingresso: R$ 10 e R$ 5. Todos os dias, das 9h às 18h.



Jorge Amado: Vida e Obra - A mostra permanente conta com painéis, fotografias, prêmios, condecorações, objetos pessoais e os livros do autor. Fundação Casa de Jorge Amado - Lg. do Pelourinho, s/n (3321-0070). Segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábado, das 10h às 16h.



Orixás da Bahia - Catorze estátuas de orixás, em tamanho natural, ganham figurino novo, totalmente baseado nos preceitos ritualísticos da nação ketu do candomblé. Museu da Cidade, Lg. do Pelourinho, 3, Centro Histórico (3321-1967). Segunda a sexta, das 12h às 18h. Ingresso: R$ 1 (entrada franca às quintas).



Coleções - Um acervo que engloba coleções de pintura e artes decorativas dos séculos XVIII e XIX, a Escola Baiana de Pintura e mobiliário baiano dos sécs. XVIII e XIX encontram-se dispostos em ambientes que refletem os usos e costumes. Museu de Arte da Bahia, Av. Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória (3117-6903). Terça a sexta, das 14h às 19h; sábado, domingo e feriados, das 14h30 às 18h30 (às quintas a entrada é franca).



A Indústria do Petróleo no Brasil: Memória e Atualidade - A exposição traz detalhes históricos da descoberta do petróleo, trata do desenvolvimento da Petrobras e conta com equipamentos para prospecção usados pelos pioneiros na atividade. Museu Geológico da Bahia, Av. Sete de Setembro, 2.195, Corredor da Vitória (3336-6922). Terça a sexta, das 13h30 às 18h; sábado e domingo, das 13h às 17h.

Partículas Subatômicas - A mostra do artista plástico Artur Rios conta com 15 obras, nas categorias de desenho, pintura e escultura. O projeto contextualiza com o campo da Física, atribuindo assim um caráter mais existencial. Galeria Moacir Moreno do Theatro XVIII, R. Frei Vicente, 18, Pelourinho (3322-0018). Entrada franca. Diariamente, das 14h às 22h. Exceto às terças-feiras.

A Cultura Negra e Suas Cidades - Uma Homenagem a Makota Valdina - Exposição fotográfica reúne 60 imagens registradas em diversas locações como Salvador, Cuba e Paris, por diferentes fotógrafos e tem por finalidade celebrar a beleza da cultura negra e homenagear os 67 anos de Makota Valdina. Teatro Vila Velha, Av. Sete de Setembro, Campo Grande (71) 3083-4600. Terça a sexta, das 14h às 19h; sábado e domingo, das 14h30 às 18h30. Entrada franca.

