ROTEIRO DE EXPOSIÇÃO

Mostra reúne registros fotográficos de comunidades quilombolas, no Palácio Rio Branco

|PROGRAMAÇÃO|

Auguste Rodin: Homem e Gênio - Após seis anos de contatos e investimentos, chega a Salvador a exposição que conta com 62 trabalhos do artista francês. O acervo permanece na Bahia, em regime de comodato, por três anos. Palacete das Artes - Rodin Bahia – R. da Graça, 284, Graça (3117-6982). Terça a domingo, das 10h às 18h. Entrada franca. Até 2012. Leia mais...

Tunga: À Luz de Dois Mundos - A mostra apresenta quatro peças inéditas inspiradas em La Lumiere, desenhos e estudos da época da produção deste trabalho, cartazes das mostras do Louvre e no PS1 do MOMA e um vídeo sobre estas duas exposições, além de uma apresentação audiovisual que o crítico Paulo Sérgio Duarte criou especialmente sobre a obra principal e que foi incorporada à exposição de Salvador. Palacete das Artes Rodin Bahia – R. da Graça, 284, Graça (3117-6982). Entrada franca. Terça a sexta, das 10h às 18h, sábados, domingos e feriados, das 13h às 17h. Até 31 de outubro.



Matéria Efêmera - A artista plástica Sarah Hallelujah faz mostra como resultado de pesquisa de mestrado na linha de processo criativo das artes visuais. Galeria Acbeu – Av. Sete de Setembro, 1883, Corredor da Vitória (3444-4411). Entrada franca. Segunda a sexta, das 14h às 20h. Sábado, das 16h às 20h. Até 31 de outubro.



Lage – 40 Anos de Humor - A exposição reúne o bom humor de traço leve e ágil e carregado de expressividade de Hélio Roberto Lage, o mais talentoso cartunista da Bahia. Caixa Cultural Salvador – R. Carlos Gomes, 57, Centro (3421-4200). Entrada franca. Terça a domingo, das 9h às 18h. Até 31 de outubro.



4x4 + 1 Força de Atração - Os artistas plásticos Israel Kislansky, Audrey Landell, Janete Kislansky e Júlio Alves se encontraram com o artista plástico e gravurista Ademir Bacelar em um a mostra de escultura, pintura, desenho e gravura. Espaço Cultural Bahvna – R. Alagoinhas, 362, Rio Vermelho. Entrada franca. Diariamente, das 9h às 17h. Até 31 de outubro.



Arquiteturas Populares de Portugal - Memórias do Tempo e do Patrimônio - exposição fotográfica do arquiteto e artista Antonio Menéres, documenta em caráter antropológico, o patrimônio material e imaterial do país, de norte a sul. A mostra compreende 86 imagens distribuídas em sete módulos: Velhas memórias, Ambientes, Habitação, Trabalho, Religião, O Saber dos Detalhes e Gentes. Foyer do Teatro Castro Alves – Pç. Dois de Julho, s/n, Campo Grande (3535- 0600). Entrada franca. Diariamente, antes dos espetáculos na Sala Principal. Até 2 de novembro.

Teus Heróis, Meus Heróis - O artista plástico alemão Martin Heinig expõe pela primeira vez suas pinturas em Salvador. São 26 telas a óleo que demonstram sua dedicação em captar a intensidade das cores. Museu de Arte da Bahia – Av. Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória (3117-6902). Entrada franca. Terça a sexta, das 14h às 19h, sábado, dom e feriados, das 14h30 às 18h30. Até 3 de novembro.



Firme & Forte - Exposição da dupla Izolag e Ananda Nahu mostra a técnica do estêncil em trabalhos com suportes variados como tela, couro e madeira. RV Cultura e Arte – R. Barro Vermelho, 32, Rio Vermelho (3347-4929). Entrada franca. Segunda a sexta, 10h às 19h; Sábado, das 9h às 15h. Até 6 de novembro. Leia mais...



Sant’Ana - Imagens Seculares e uma História com novos olhares e diferentes concepções da imagem de Nossa Senhora Sant’Ana formam a exposição, que reune trabalhos de 39 artistas baianos. O dinheiro arrecadado com a venda das peças será usado no restauro do acervo sacro da Igreja do Santíssimo Sacramento e Santana. Museu de Arte da Bahia - Avenida Sete de Setembro, 2340 – Corredor da Vitória (3117.6902/08). Entrada franca. Terça a sexta, das 14h às 19h. Sábado e domingo, das 14h30 às 18h30. Até 7 de novembro.



Opynion - Com o tema Arte e Política, apresenta obras contemporâneas que buscam o dialogo com a arte conceitual e de vanguarda. Exibe trabalho dos artistas Adriano Castro, Erivam Morais, Fábio Magalhães, Flávio Lopes, Henrique Dantas, Maurício Alfaya, Wiliam A. e Vinicius S.A. cGaleria do Conselho Estadual de Cultura da Bahia – Palácio da Aclamação, Campo Grande (31176193). Segunda a sexta, das 9h às 17h30. Entrada franca. Até 9 de novembro.

Equilíbrio de Corpos - O fotógrafo e produtor cultural Márcio Mascarenhas expõe imagens construídas a partir de corpos nus, com o objetivo de criar formas onde houvesse uma sustentação mútua entre os corpos fotografados. A curadoria é de Alice Ramos. Ciranda Café Cultura e Artes – R. Fonte do Boi, 131, Rio Vermelho (3012-3963). Entrada franca. Terça a domingo, das 11h30 às 23h30. Até 10 de novembro.



Fotojornalismo - Mostra apresenta 60 fotografias produzidas por repórteres fotográficos dos jornais A Tarde. Correio da Bahia e Tribuna da Bahia. Piso L1 do Shopping Paralela – Av Luiz Viana Filho (3555-6666). Entrada franca. Segunda a sábado, 9h às 22h; dom e feriados, 14h às 20h. Até 15 de novembro.

Visio - Serão expostos desenhos, pinturas, fotografias, instalação e vídeos dos artistas Iansã Negrão, Filipe Cartaxo, Danilo Bolota, Tutti Minervino, Flavia Bonfim, entre outros integrantes do projeto. Pizzicato Pizzaria – Alameda das Carolinas, 98 Caminho das Árvores (3358-0172). Entrada franca. Terça a domingo, das 18h30 às 23h. Até 20 de novembro.



Denissena Grafite Bahia - Apresenta trabalhos inéditos do grafiteiro Denis Sena, compostos por pinturas em spray e stencil sobre tela e toy art, realizados especialmente para esta mostra, que utiliza como suporte antigos anúncios feitos com garrafas pet recicladas. Caixa Cultural Salvador – Av. Carlos Gomes, 57, Centro. Entrada Franca. De terça à domingo, das 9h às 18h. Até 21 de novembro.



Gente de Quilombo: Força e Poesia - Mostra reúne registros fotográficos de Álvaro Villela, Márcio Lima e Rita Cliff nas comunidades quilombolas de de Barra e Bananal (Rio de Contas), Mangal Barro Vermelho (Sítio do Mato) e Rio das Rãs (Bom Jesus da Lapa). Palácio Rio Branco (Praça Tomé de Souza). A partir de 27 de outubro, de terça a sexta, das 10h às 18h e nos fins de semana de 13h às 18h. Visitação gratuita. Até a 21 de novembro. Leia mais...



Trajetos - A mostra de Vauluizo Bezerra é composta de uma série de dezoito desenhos em larga escala em grafite e aquarela; uma sequência de três relevos de parede em resina e fibra de vidro; a projeção referencial das versões da Batalha de São Romão de Paolo Uccello, manipuladas digitalmente; a projeção de um vídeo em looping de uma batalha do filme RAN de Akira Kurosawa; e uma escultura em aço e acrílico que faz referência à escada do MAM, obra de Lina Bo Bardi. Casarão do MAM – Av. Contorno, s/n, Solar do Unhão (3117-6139). Entrada franca. Terça a domingo, das 13h às 19h. Sábado, das 13h às 21h. Até 28 de novembro.



Zeladores de Voduns - Márcio Vasconcelos viajou ao Benin e visitou sete cidades, onde fotografou 20 sacerdotes com o objetivo de registrar as semelhanças e identidades comuns aos terreiros daqui e do Maranhão. Museu Casa do Benin – R. Padre Agostinho Gomes, 17, Pelourinho (3241-5679). Entrada franca. Terça a sexta, das 9h às 19h. Até 30 de novembro.



Festas Populares de Salvador - Apresenta obras realizadas por jovens da Oi! Kabum com a temática de resgate de manifestações populares de Salvador. Galeria Solar Ferrão – Rua Gregório de Mattos, 45, Pelourinho (3117-6357. De seg a sex, das 10h às 18h, sáb, dom e feriados, das 13h às 17h. Até o Dia 21 de novembro. Galeria Oi Kabum! – Terreiro de Jesus, 17, Pelourinho (3345-5657). De segunda a sexta, das 8h às 18h. Até 17 de dezembro.



Arquitetura Religiosa na Bahia - Mostra conta com 75 imagens de igrejas de Salvador e do Recôncavo baiano. Museu Tempostal – R. Gregório de Mattos, Pelourinho (3117- 6382). Segunda a sexta, das 10 às 18h; sábado e domingo, das 13 às 17h. Entrada franca. Até 31 de dezembro.

Bahia – Litoral e Sertão - Postais e fotos do início do Séc. XX retratam a relação econômica e social entre o litoral e o sertão baianos. Museu Tempostal – R. Gregório de Mattos, 33, Centro Histórico (3117-6382). Terça a sexta, das 10 às 18h; sábado e domingo, das 13 às 17h. Entrada franca. Até 31 de dezembro.

Fragmentos: Artefatos Populares, o Olhar de Lina Bo Bardi - Coleção de objetos representa cultura do Nordeste, com peças da Bahia, Pernambuco e Ceará. Centro Cultural Solar Ferrão – R. Gregório de Mattos, 45, Pelourinho (3117-6380). Terça a sexta, das 10h às 18h; sábado, domingos e feriados, das 13h às 17h. Entrada franca. Até 31 de dezembro.

Panáfrica - Reunião de 860 peças que apontam a riqueza estética e a diversidade da produção cultural africana do Século XX, expressada em objetos, máscaras, estatuetas e utensílios de uso cotidiano ou ritualístico. Centro Cultural Solar Ferrão – R. Gregório de Matos, 45, Pelourinho (3117- 6467). Terça a sexta, das 10h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 13h às 17h . Entrada franca. Até 31 de dezembro.

Pelos Caminhos de Salvador - Exposição sobre a urbanização, o crescimento e a modernização de Salvador. Museu Tempostal – R. Gregório de Mattos, 33, Pelourinho (3117- 6382). Terça a sexta, das 10h às 18h; sábado e domingo, das 13h às 17h. Entrada franca. Até 31 de dezembro.

Azulejos de Udo - Coleção do ceramista Udo Knoff, os mais de 300 azulejos que compõem a mostra apresentam um panorama da arquitetura de Salvador. Museu da Cerâmica Udo Knoff – R. Frei Vicente, 3, Pelourinho (3117-6388). Entrada franca. Terça a sexta, das 10h às 18h; sábado e domingo, das 13h às 17h. Até 31 de dezembro.



O Alquimista do Som – Coleção Walter Smetak - As “Plásticas Sonoras” – criadas por Walter Smetak (1913-1984) e consideradas obras de arte por críticos e pesquisadores - ganham sala especial para visitação pública. A mostra apresenta as peças do acervo da família do músico suíço que viveu na Bahia entre 1937 e 1984. Sala Walter Smetak – Centro Cultural Solar Ferrão - Rua Gregório de Mattos, 45, Pelourinho (3116-6467). Entrada franca. De terça a sexta, das 10h às 18h. Sábados, domingos e feriados, das 13h às 17h. Exposição de longa duração.





| PROGRAMAÇÃO PERMANENTE |

Acervo MAB – Coleções - O acervo de pinturas, artes decorativas dos séculos XVIII e XIX, porcelanas orientais e europeias, cristais e outros objetos de coleções como a do ex-governador da Bahia Francisco de Góes Calmon. Museu de Arte da Bahia – Av. Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória (3336- 5642). Entrada franca. Terça a sexta, das 14h às 19h; sábado e domingo, das 14h30 às 18h30. Exposição permanente.

Achados - Exposição com achados arqueológicas de cidades históricas nas quais a Embasa realizou obras. Museu Arqueológico da Embasa – Av. Saldanha Marinho, s/n, região do Queimadinho, Caixa d'Água. (3241-8135). Segunda a sexta, das 8h30 às 12h e 14h às 17h30. Entrada franca.



Parque das Esculturas - Reunião de obras de grandes nomes brasileiros, como Mestre Didi, Mário Cravo Júnior e Carybé. Museu de Arte Moderna da Bahia – Av. Contorno, s/n, Solar do Unhão (3117-6141). Terça a domingo, das 13h às 19h; sáb das 13h às 21h. Entrada franca.

Museu da Misericórdia - A exposição permanente conta com quatro núcleos: o primeiro aborda a arte religiosa; o segundo mostra o processo de educacional das crianças, desde a antiga roda dos expostos aos dias atuais; o terceiro retrata a história da Santa Casa no campo da saúde; o quarto traz uma releitura das 14 obras da Misericórdia em arte contemporânea, na visão de 14 artistas baianos. Ala Sul do Museu da Misericórdia – R. da Misericórdia, 6, Praça da Sé, Centro Histórico (2203- 9662). Segunda a sábado das 10h às 17h, e domingos e feriados, das 13h às 17h.



Coleção Emilia Biancardi - A mostra permanente é composta por diversos instrumentos musicais de países do Oriente Médio, África, Europa, América do Sul e América do Norte, além de instrumentos de índios brasileiros reunidos pela etnomusicóloga e pesquisadora da música folclórica brasileira Emilia Biancardi. Instrumentos Musicais Tradicionais – R. Gregório de Mattos, 31, Pelourinho. Segunda a sexta, das 10h às 17h, e sábado, das 10h às 12h.



Coletiva - Juarez Paraíso, Juracy Dórea e Maria Adair estão entre os artistas que integram a mostra permanente do Espaço Cultural Sofia Olszewski Filha, Apub – R. Padre Feijó, 49, Canela (3235-7433). Segunda a sexta, das 9h às 18h.



Memórias do Mar/ Memórias do Forte/ Memórias da Cidade - As três exposições permanentes retratam episódios históricos. Forte São Marcelo – Baía de Todos os Santos (a travessia é feita por um barco que parte do Mercado Modelo por R$ 2). Ingresso: R$ 10 e R$ 5. Todos os dias, das 9h às 18h.



Jorge Amado: Vida e Obra - A mostra permanente conta com painéis, fotografias, prêmios, condecorações, objetos pessoais e os livros do autor. Fundação Casa de Jorge Amado – Lg. do Pelourinho, s/n (3321-0070). Segunda a sexta, das 9h às 18h, e sáb, das 10h às 16h.



Orixás da Bahia - Catorze estátuas de orixás, em tamanho natural, ganham figurino novo, totalmente baseado nos preceitos ritualísticos da nação ketu do candomblé. Museu da Cidade – Lg. do Pelourinho, 3, Centro Histórico (3321-1967). Segunda a sexta, das 12h às 18h. Ingresso: R$ 1 (entrada franca às quintas).



Coleções - Um acervo que engloba coleções de pintura e artes decorativas dos séculos XVIII e XIX, a Escola Baiana de Pintura e mobiliário baiano dos sécs. XVIII e XIX encontram-se dispostos em ambientes que refletem os usos e costumes. Museu de Arte da Bahia – Av. Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória (3117-6903). Terça a sexta, das 14h às 19h; sábado, domingo e feriados, das 14h30 às 18h30 (às quintas a entrada é franca).



A Indústria do Petróleo no Brasil: Memória e Atualidade - A exposição traz detalhes históricos da descoberta do petróleo, trata do desenvolvimento da Petrobras e conta com equipamentos para prospecção usados pelos pioneiros na atividade. Museu Geológico da Bahia – Av. Sete de Setembro, 2.195, Corredor da Vitória (3336-6922). Terça a sexta, das 13h30 às 18h; sábado e domingo, das 13h às 17h.

Partículas Subatômicas - A mostra do artista plástico Artur Rios conta com 15 obras, nas categorias de desenho, pintura e escultura. O projeto contextualiza com o campo da Física, atribuindo assim um caráter mais existencial. Galeria Moacir Moreno do Theatro XVIII– R. Frei Vicente, 18, Pelourinho (3322-0018). Entrada franca. Diariamente, das 14h às 22h. Exceto às terças-feiras.

