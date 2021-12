ROTEIRO DE EXPOSIÇÃO

>> Achou alguma exposição interessante? Conte para nós

Cesar Oliver expõe 'Raízes' no Castelo Garcia D´Ávila, com entrada gratuita

Auguste Rodin: Homem e Gênio - Após seis anos de contatos e investimentos, chega a Salvador a exposição que conta com 62 trabalhos do artista francês. O acervo permanece na Bahia, em regime de comodato, por três anos. Palacete das Artes - Rodin Bahia – R. da Graça, 284, Graça (3117-6982). Terça a domingo, das 10h às 18h. Entrada franca. Até 2012. Leia mais...

Paisagens, ETC - O ambiente é considera um elemento imprescindíveis à composição de uma obra de arte para o artista Waltercio Caldas. Palacete das Artes Rodin Bahia - Graça. (3117-6982). Entrada franca. De terça a domingo, das 10h às 18h. Até 15 de agosto. Leia mais...



Colheita Humana - A mostra traz a reflexão sobre a venda e exportação de bebês. Ciranda Café, Cultura e Arte – R. Fonte do Boi, Rio Vermelho (3012- 3964). Seg a dom, 11h30 às 23h30. Até 1 de julho.

CyBer Art - A mostra é uma retrospectiva dos 25 anos de carreira do artista plástico francês Zaven Paré e apresenta ao público seis obras, entre marionetes eletrônicas, robôs e esculturas, 67 desenhos inéditos e ainda uma videoinstalação. Caixa Cultural – R. Carlos Gomes, 57, Centro (3322- 0228). Entrada franca. Ter a sáb, das 10h às 22h, e dom, das 10h às 21h. Até 11 de julho.

Futebol Arte – A Copa por Outros Ângulos - Video-instalações de sete artistas visuais da Bahia e do Brasil propõem subverter a transmissão ao vivo da Copa do Mundo a partir de diferentes suportes, ao mesmo tempo em que, numa outra sala, todos os jogos serão transmitidos ao vivo num telão, transformando a Galeria num ponto de encontro de torcedores de vários países.Galeria Solar Ferrão - Rua Gregório de Mattos, 45, Pelourinho, (3117-6357). De terça a sexta, das 10h às 18h. Finais de semana e feriados, das 13h às 17h. Até 11 de julho.

Troncos e Correntes - As fotos abordam a vida e a morte das florestas, em diversos países, como Brasil, Alemanha e Índia. Ciranda Café, Cultura e Artes – R. Fonte do Boi, Rio Vermelho (3012- 3964). Seg a dom, 11h30 às 23h30. Até 1 de julho.

Miguel Rio Branco - Exposição conta com obras do fotógrafo e pintor. Paulo Darzé Galeria de Arte – Rua Dr. Chrisippo Aguiar 8, Corredor da Vitória (3267- 0930). Entrada Franca. Segunda a sexta, 9h às 19h; sábado, 9h às 13h. Até 30 de junho.

Signos Urbanos - Mostra pictória de aguadas e veladuras do artista Genê, contemplada pelo edital Portas Abertas Para as Artes Visuais 2009. Galeria do Conselho do Palácio da Aclamação – Av. Sete de Setembro, 1.330, Campo Grande (3116-6953). Entrada franca. Segunda a sexta, das 13h às 17h30. Até 1° de julho.

Goeldi – Luz Noturna - A mostra reúne cerca de 60 obras em xilogravura, livros ilustrados, uma cronologia ilustrada do ravador, desenhista, ilustrador e professor Oswaldo Goeldi, assim como estudos, registros, manuscritos, cartas, documentos, fotos, objetos pessoais e ainda um video-wall. Caixa Cultural – R. Carlos Gomes, 57, Centro (3322- 0228). Entrada franca. Terça a domingo, das 9h às 18h. Até 4 de julho.



Biblioteca Pública do Estado da Bahia - Mostra comemorativa aos 199 anos da primeira biblioteca pública do Brasil e da América Latina. Biblioteca Pública do Estado – Rua general Labatut, Barris (3117-6084). Grátis. A partir de 10 de junho. Diariamente, das 8h30 às 18h. Até 10 de julho.



Luanda, Suave e Frenética 2 - A mostra apresenta 19 obras, entre fotografia, vídeo, instalação, pintura, documentário, curta e arquitetura. São fruto do trabalho individual de 15 artistas, que mostram sua visão da capital angolana: Chilala Moco, Ihosvanny, Pualo Kapela, Kiluanji, Bamba, Ndilo Mutima, Mástio Mosquito, Nguxi Marcas, Jorge Palmas, Pocas Pascoal, Orlando Sérgio, Paulo Azevedo, Marita Sila, Cláudia Veiga e Yomanini. Museu de Arte Moderna da Bahia – Av. Contorno, s/n, Solar do Unhão (3117-6065). Terça a domingo, das 13h às 19h; sábado das 13h às 21h. Até 18 de julho.

Reencontrar José Valladares – O Mestre - A exposição focaliza a brilhante trajetória de José Valladares, enquanto historiador, crítico de arte, jornalista e diretor do Museu do Estado de que pode ser considerado o seu verdadeiro criador. Estarão expostos os principais quadros da coleção Abbott. Museu de Arte da Bahia – Av. Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória (3336-5642). Terça a sextz, das 14h às 19h; sábado e domingo, das 14h30 às 18h30. Entrada franca. Até 18 de julho.

Raízes – Mostra reúne 50 obras, entre raízes e troncos de árvores e pinturas em alto relevo sobre telas de madeira, produzidas pelo artista César Oliver. Castelo Garcia D'Ávila, Alameda do Farol, Praia do Forte – Mata de São João. Diariamente, das 9h às 17h30. Entrada gratuita. Até 26 de julho. Leia mais...

Freehand - O fotógrafo nova-iorquino Burt Sun apresenta sua primeira exposição no Brasil, em uma série de 25 fotografias em preto e branco que transpõe o convencionalismo ao combinar técnicas de pintura abstrata e caligrafia chinesa. RV Cultura e Arte – R. Barro Vermelho, 32, Rio Vermelho (3347-4929). Entrada franca. Segunda a sexta, das 9h às 19h; sábado, das 9h às 15h. Até 31 de julho.

Solte-se para Dentro - O artista plástico Zéu Borges traz personagens negras em movimento, como uma celebração do eu. São 15 quadros em alto relevo com cerâmica e quatro esculturas. Espaço Jayme Figura do Teatro Gamboa Nova – R. Gamboa de Cima, 3, Aflitos (3329-2418). Entrada franca. Quarta a domingo, a partir das 16h. Até 1º de agosto.

Arquitetura Religiosana Bahia - Mostra conta com 75 imagens de igrejas de Salvador e do Recôncavo baiano. Museu Tempostal – R. Gregório de Mattos, Pelourinho (3117- 6382). Segunda a sexta, das 10 às 18h; sábado e domingo, das 13 às 17h. Entrada franca. Até 30 de agosto.

Bahia – Litoral e Sertão - Postais e fotos do início do séc. XX retratam a relação econômica e social entre o litoral e o sertão baianos. Museu Tempostal – R. Gregório de Mattos, 33, Centro Histórico (3117-6382). Terça a sexta, das 10 às 18h; sábado e domingo, das 13 às 17h. Entrada franca. Até 30 de agosto.



Pelos Caminhos de Salvador - Exposição sobre a urbanização, crescimento e modernização de Salvador. Museu Tempostal – R. Gregório de Mattos, 33, Centro Histórico (3117-6382). Terça a sexta, das 10h às 18h; sábado e domingo, das 13h às 17h. Entrada franca. Até 30 de agosto.



| PROGRAMAÇÃO PERMANENTE |

Achados - Exposição com achados arqueológicas de cidades históricas nas quais a Embasa realizou obras. Museu Arqueológico da Embasa – Av. Saldanha Marinho, s/n, região do Queimadinho, Caixa d'Água. (3241-8135). Segunda a sexta, das 8h30 às 12h e 14h às 17h30. Entrada franca.



Parque das Esculturas - Reunião de obras de grandes nomes brasileiros, como Mestre Didi, Mário Cravo Júnior e Carybé. Museu de Arte Moderna da Bahia – Av. Contorno, s/n, Solar do Unhão (3117-6141). Terça a domingo, das 13h às 19h; sáb das 13h às 21h. Entrada franca.

Museu da Misericórdia - A exposição permanente conta com quatro núcleos: o primeiro aborda a arte religiosa; o segundo mostra o processo de educacional das crianças, desde a antiga roda dos expostos aos dias atuais; o terceiro retrata a história da Santa Casa no campo da saúde; o quarto traz uma releitura das 14 obras da Misericórdia em arte contemporânea, na visão de 14 artistas baianos. Ala Sul do Museu da Misericórdia – R. da Misericórdia, 6, Praça da Sé, Centro Histórico (2203- 9662). Segunda a sábado das 10h às 17h, e domingos e feriados, das 13h às 17h.



Coleção Emilia Biancardi - A mostra permanente é composta por diversos instrumentos musicais de países do Oriente Médio, África, Europa, América do Sul e América do Norte, além de instrumentos de índios brasileiros reunidos pela etnomusicóloga e pesquisadora da música folclórica brasileira Emilia Biancardi. Instrumentos Musicais Tradicionais – R. Gregório de Mattos, 31, Pelourinho. Segunda a sexta, das 10h às 17h, e sábado, das 10h às 12h.



Coletiva - Juarez Paraíso, Juracy Dórea e Maria Adair estão entre os artistas que integram a mostra permanente do Espaço Cultural Sofia Olszewski Filha, Apub – R. Padre Feijó, 49, Canela (3235-7433). Segunda a sexta, das 9h às 18h.



Memórias do Mar/ Memórias do Forte/ Memórias da Cidade - As três exposições permanentes retratam episódios históricos. Forte São Marcelo – Baía de Todos os Santos (a travessia é feita por um barco que parte do Mercado Modelo por R$ 2). Ingresso: R$ 10 e R$ 5. Todos os dias, das 9h às 18h.



Jorge Amado: Vida e Obra - A mostra permanente conta com painéis, fotografias, prêmios, condecorações, objetos pessoais e os livros do autor. Fundação Casa de Jorge Amado – Lg. do Pelourinho, s/n (3321-0070). Segunda a sexta, das 9h às 18h, e sáb, das 10h às 16h.



Orixás da Bahia - Catorze estátuas de orixás, em tamanho natural, ganham figurino novo, totalmente baseado nos preceitos ritualísticos da nação ketu do candomblé. Museu da Cidade – Lg. do Pelourinho, 3, Centro Histórico (3321-1967). Segunda a sexta, das 12h às 18h. Ingresso: R$ 1 (entrada franca às quintas).



Coleções - Um acervo que engloba coleções de pintura e artes decorativas dos séculos XVIII e XIX, a Escola Baiana de Pintura e mobiliário baiano dos sécs. XVIII e XIX encontram-se dispostos em ambientes que refletem os usos e costumes. Museu de Arte da Bahia – Av. Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória (3117-6903). Terça a sexta, das 14h às 19h; sábado, domingo e feriados, das 14h30 às 18h30 (às quintas a entrada é franca).



A Indústria do Petróleo no Brasil: Memória e Atualidade - A exposição traz detalhes históricos da descoberta do petróleo, trata do desenvolvimento da Petrobras e conta com equipamentos para prospecção usados pelos pioneiros na atividade. Museu Geológico da Bahia – Av. Sete de Setembro, 2.195, Corredor da Vitória (3336-6922). Terça a sexta, das 13h30 às 18h; sábado e domingo, das 13h às 17h.

Partículas Subatômicas - A mostra do artista plástico Artur Rios conta com 15 obras, nas categorias de desenho, pintura e escultura. O projeto contextualiza com o campo da Física, atribuindo assim um caráter mais existencial. Galeria Moacir Moreno do Theatro XVIII– R. Frei Vicente, 18, Pelourinho (3322-0018). Entrada franca. Diariamente, das 14h às 22h. Exceto às terças-feiras.

Panáfrica - Reunião de 860 peças que apontam a riqueza estética e a diversidade da produção cultural africana do século XX, expressada em objetos, máscaras, estatuetas e utensílios de uso cotidiano ou ritualístico. Centro Cultural Solar Ferrão – R. Gregório de Matos, 45, Pelourinho (3117-6467/6357). Terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 13h às 17h . Entrada franca.

