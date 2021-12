ROTEIRO DE EXPOSIÇÃO

Mostra 'Baianidade' fazhomenagem ao aniversário de Salvador

Auguste Rodin: Homem e Gênio - Após seis anos de contatos e investimentos, chega a Salvador a exposição que conta com 62 trabalhos do artista francês. O acervo permanece na Bahia, em regime de comodato, por três anos. Palacete das Artes - Rodin Bahia – R. da Graça, 284, Graça (3117-6982). A partir do dia 26. Terça a domingo, das 10h às 18h. Entrada franca. Até 2012. Leia mais...

23 Anos de Magia e Patifaria - Exposição comemorativa ao Dia Mundial do Teatro traz fotos, cartazes e adereços utilizados pela Cia. Baiana de Patifaria desde a sua criação, em 1987. Foyer da Biblioteca Pública do Estado da Bahia – R. General Labatut, 27, Barris (3117- 6000). Seg a dom, das 8h30 às 18h. Entrada franca. Até 31 de março.



Anjos Baldios - Projeto do artista Nelson Magalhães Filho, tem como suporte de investigação o corpo humano em toda sua desolação física, mental, sexual e mutante. Galeria do Conselho do Palácio da Aclamação – Av. Sete de Setembro, 1.330, Campo Grande (3117-6146). Ter a sex, das 10h às 18h; sáb, dom e feriados, das 13h às 17h. Entrada franca. Até 4 de abril.



Arquitetura Religiosa na Bahia - Mostra conta com 75 imagens de igrejas de Salvador e do Recôncavo baiano. Museu Tempostal – R. Gregório de Mattos, Pelourinho (3117- 6382). Seg a sex, das 10 às 18h; sáb e dom, das 13 às 17h. Entrada franca. Até 30 de agosto.



Arte Postal - A mostra traz postais assinados por artistas do mundo inteiro, que chegam à casa como suportes para lindas obras de arte, através de uma parceria com o projeto Arte em Trânsito, do artista Marcelus Freitas. O Sobrado – Al. das Algarobas, 74, Caminho das Árvores (3013-1142). O ingresso é 1 kg de alimento não perecível. Seg a sex, das 10h às 18h. Até 5 de abril.



Azulejos de Udo - Coleção do ceramista Udo Knoff, os mais de 300 azulejos que compõem a mostra apresentam um panorama da arquitetura de Salvador. Museu da Cerâmica Udo Knoff – R. Frei Vicente, 3, Pelourinho. Entrada franca. Ter a sex, das 10 às 18h; sáb e dom das 13 às 17h. Até 30 de junho.



Bahia – Litoral e Sertão - Postais e fotos do início do séc. XX retratam a relação econômica e social entre o litoral e o sertão baianos. Museu Tempostal – R. Gregório de Mattos, 33, Centro Histórico (3117-6382). Ter a sex, das 10 às 18h; sáb e dom, das 13 às 17h. Entrada franca. Até 30 de agosto.



Baianidade - A mostra, em homenagem ao aniversário de Salvador, conta com os trabalhos de 20 diferentes fotógrafos, que abordam as mais diversas formas de expressão, entre elas a cultural, arquitetônica e religiosa, da capital baiana. Shopping Paseo Itaigara – R. Rubens Guelli, 135, Itaigara (3011-5457). Seg a sáb, das 9h às 21h. Até 25 de abril.



Bibliotecárias - Mostra biográfica e iconográfica sobre as bibliotecárias e diretoras da unidade, trazendo fotografias das atividades das gestoras ao longo de 41 anos. Biblioteca Juracy Magalhães Júnior – R. Borges Reis, s/n, Rio Vermelho (3116- 5369). Seg a sex, das 8h às 17h. Entrada franca. Até 31 de março.



Abril Indígena 2010 - Exposição de cestaria indígena. Museu de Arqueologia e Etnologia / Museu Afro-Brasileiro – Terreiro de Jesus, s/n, Faculdade de Medicina da Ufba, Pelourinho (3283- 5530). Entrada franca. Seg a sex, das 9h às 18h.



Fragmentos: Artefatos Populares, o Olhar de Lina Bo Bardi - Coleção de objetos representa cultura do Nordeste, com peças da Bahia, Pernambuco e Ceará. Centro Cultural Solar Ferrão – R. Gregório de Mattos, 45, Pelourinho (3117-6380). Ter a sex, das 10h às 18h; sáb, dom e feriados, das 13h às 17h. Entrada franca. Até 30 de junho.



Hansen Bahia 95 Anos - A mostra apresenta matrizes de xilogravuras, painéis em madeira, telas da Etiópia e até portas de lavabo feitos pelo artista plástico alemão Karl Heinz Hansen, ou Hansen Bahia, que, se estivesse vivo, completaria 95 anos. Galeria do ICBA – Goethe-Institut, Av. Sete de Setembro, 1.809, Corredor da Vitória (3338-4700). Entrada franca. Seg a sex, das 9h às 18h30; sáb, das 9h às 13h. Até 3 de abril.



Igreja da Ajuda e Suas Transformações - Mostra com enfoque nas transformações sofridas pela igreja desde o início da fundação da cidade de Salvador até os dias atuais. Biblioteca Pública do Estado da Bahia – Rua General Labatut, 27 – Barris (3117-6000). Seg a Sex, das 9h às 21h, sáb, das 9h às 12h. Entrada franca. Até 10 de abril.



Literatura Brasileira em Quadrinhos – O Humor Gráfico em Cartum, Charge, Caricatura e Tiras - Exposição sobre a história dos quadrinhos brasileiros, personagens e criadores em comemoração ao Dia Nacional da História em Quadrinhos. Biblioteca Pública do Estado da Bahia – Sala de exposições, 2º andar, R. General Labatut, 27, Barris (3117-6060). Entrada franca. Seg a dom, das 8h30 às 18h. Até 10 de abril.



Mostra Como Quê! - Mostra fotográfica e tipográfica dos trabalhos realizados por 63 jovens dos cursos de formação em linguagens multimídia, como design, fotografia, vídeo e artes gráficas da Oi Kabum!. Oi Kabum! Escola de Arte e Tecnologia – Largo do Terreiro de Jesus, 17, Pelourinho (3331-5077). Entrada franca. Seg a sex, das 8h às 18h. Até 18 de junho.



Mostra História da Bahia - Projeto narra a história do estado e a evolução do jornalismo através de uma mostra com 20 capas históricas de jornal, produzidas entre 1912 e 1955. Sala de exposições da Biblioteca Pública do Estado da Bahia – R. General Labatut, 27, Barris (3117-6000). Seg a dom, das 8h30 às 21h. Entrada franca. Até 31 de março.



Mulheres Prêmio Nobre de Literatura - Exposição recorda as mulheres que se distinguiram na literatura mundial, destacando as figuras de Sigrid Undset, Selma Lagerlöf e Grazia Deledda. Biblioteca Juracy Magalhães Júnior – R. Borges Reis, s/n, Rio Vermelho (3116-5369). Seg a sex, das 8h às 17h. Entrada franca. Até 31 de março.



Roberto Burle Marx - Apresenta uma série em litografia abstrata e de paisagens criadas pelo arquiteto e paisagista, Roberto Burle Marx. Caixa Cultural – R. Carlos Gomes, 57, Centro (3322-0228). Entrada franca. Ter a dom, das 9h às 18h. Até 18 de abril.



Oferenda ao Pelourinho - Moringas, potes e gamelas, objetos das tradições nordestinas da cerâmica, compõem a mostra da paulista de Caroline Harari. Museu da Cerâmica Udo Knoff – R. Frei Vicente, 03, Pelourinho (3117-6388). Entrada franca. Ter a sex, das 10h às 18h; sáb e dom das 13h às 17h. Até 18 de abril.



Panáfrica - Reunião de 860 peças que apontam a riqueza estética e a diversidade da produção cultural africana do século XX, expressada em objetos, máscaras, estatuetas e utensílios de uso cotidiano ou ritualístico. Centro Cultural Solar Ferrão – R. Gregório de Matos, 45, Pelourinho (3117-6467/6357). Ter a sex, das 10h às 18h; sáb, dom e feriados, das 13h às 17h . Entrada franca.



Peças da Arte Sacra Brasileira - Exposição com mais de 800 peças consideradas raridades, de vários estilos, especialmente do barroco brasileiro e nordestino. Centro Cultural Solar Ferrão – R. Gregório de Mattos, 45, Pelourinho (3117-6380). Ter a sex, das 10h às 18h; sáb, dom e feriados, das 13h às 17h. Entrada franca. Até 31 de março.



Pelos Caminhos de Salvador - Exposição sobre a urbanização, crescimento e modernização de Salvador. Museu Tempostal – R. Gregório de Mattos, 33, Centro Histórico (3117-6382). Ter a sex, das 10h às 18h; sáb e dom, das 13h às 17h. Entrada franca. Até 30 de agosto.



Revisitando Um Acervo de Arte Baiana – Coleção Desenbahia - Mostra apresenta 70 obras de 30 importantes artistas plásticos da Bahia a exemplo de Carybé, Jenner Augusto, Sante Scaldaferri, Calazans, Jaime Hora, Lev Smarcevscki, Genaro Carvalho, Tati Moreno. Museu de Arte da Bahia (MAB) – Av. Sete de Setembro, 2.340, Corredor da Vitória (3336-5642). Ter a sex, das 14h às 19h; Sáb e dom, das 14h30 às 18h30. Entrada franca. Até 2 de maio.



Rosas de Março - Exposição sobre mulheres que fizeram história no Brasil conta com fotos e pequena biografia de nomes como Maria Quitéria, Chiquinha Gonzaga, Celina Guimarães. Museu Eugênio Teixeira Leal – R. do Açouguinho, 1, Pelourinho (3321- 9551). Entrada franca. Seg a sex, das 9h às 18, sáb e dom, das 13h às 17h. Até 16 de abril.



Salvador 461 Anos – Uma Cidade Linda de Ver - Homenagem do Shopping Paralela em parceria com a Agência de Notícias A Tarde ao aniversário de 461 anos da cidade, é um convite a trazer à memória épocas, cenários, lugares ícones e momentos inesquecíveis da antiga capital através de 34 painéis com fotográficos. Shopping Paralela – Av. Luiz Viana, 8.544, Paralela (3555- 7019). Entrada franca. Seg a sáb, das 9h às 22h; dom e feriados, das 12h às 21h. Até 31 de março.



Sonhos - Idealizada pelo fotógrafo Mário Edson, a mostra fotográfica homenageia a obra e o centenário do cineasta japonês Akira Kurosawa. É composta por 18 imagens subdivididas entre céu ou paraíso e inferno ou purgatório, além de textos explicativos sobre o tema abordado em cada registro. Ciranda Café, Cultura e Artes – R. Fonte do Boi, Rio Vermelho (3012-3964). Entrada franca. Diariamente, das 11h30 as 23h30. Até abril.



Thaïs Helt: Ofício Gravura - A mostra reúne trabalhos da artista que tem a memória como tema. São variações das experiências em litografia, desenho e pintura, dos anos 70 até a produção mais recente. Centro Cultural Correios – Pç. Anchieta, 20, Pelourinho. Seg a sex, das 10h às 18h; sáb, das 8h às 12h. Até 10 de abril.



Exposição Coletiva Waldo Robatto - Oficina de Arte Alunos e artistas convidados de Edvaldo Gato e Zú Campos expõem quadros. Casa do Comércio – Av. Tancredo Neves, 1109, Pituba. Entrada franca. Segunda a domingo, das 10h ás 20h. Até 30 de março.



Papel de Palhaço - Fábio Pinheiro apresenta coloridos bonecos de palhaços trapezistas, mágicos, arlequins e pierrôs, feitos com técnica de bandagem ou empapelamento. Espaço Jayme Figura do Teatro Gamboa Nova – R. Gamboa de Cima, 3, Aflitos (3329-2418). Seg a ter, das 14h às 18h; qua e sáb, das 14h às 20h. dom, das 14h às 17h. Entrada franca. Até 31 de março.



Acervo de Arte Baiana da Coleção Desenbahia - Exposição reúne 70

obras de 30 importantes artistas plásticos do Estado da Bahia, como

Carybé, Jenner Augusto, Sante Scaldaferri, Calazans e Jaime Hora,

dentre outros. Museu de Arte da Bahia (Corredor da Vitória - Salvador).

Entrada gratuita. Até 2 de maio.









Achados - Exposição com achados arqueológicas de cidades históricas nas quais a Embasa realizou obras. Museu Arqueológico da Embasa – Av. Saldanha Marinho, s/n, região do Queimadinho, Caixa d'Água. (3241-8135). Segunda a sexta, das 8h30 às 12h e 14h às 17h30. Entrada franca.



Parque das Esculturas - Reunião de obras de grandes nomes brasileiros, como Mestre Didi, Mário Cravo Júnior e Carybé. Museu de Arte Moderna da Bahia – Av. Contorno, s/n, Solar do Unhão (3117-6141). Terça a domingo, das 13h às 19h; sáb das 13h às 21h. Entrada franca.

Museu da Misericórdia - A exposição permanente conta com quatro núcleos: o primeiro aborda a arte religiosa; o segundo mostra o processo de educacional das crianças, desde a antiga roda dos expostos aos dias atuais; o terceiro retrata a história da Santa Casa no campo da saúde; o quarto traz uma releitura das 14 obras da Misericórdia em arte contemporânea, na visão de 14 artistas baianos. Ala Sul do Museu da Misericórdia – R. da Misericórdia, 6, Praça da Sé, Centro Histórico (2203- 9662). Segunda a sábado das 10h às 17h, e domingos e feriados, das 13h às 17h.



Coleção Emilia Biancardi - A mostra permanente é composta por diversos instrumentos musicais de países do Oriente Médio, África, Europa, América do Sul e América do Norte, além de instrumentos de índios brasileiros reunidos pela etnomusicóloga e pesquisadora da música folclórica brasileira Emilia Biancardi. Instrumentos Musicais Tradicionais – R. Gregório de Mattos, 31, Pelourinho. Segunda a sexta, das 10h às 17h, e sábado, das 10h às 12h.



Coletiva - Juarez Paraíso, Juracy Dórea e Maria Adair estão entre os artistas que integram a mostra permanente do Espaço Cultural Sofia Olszewski Filha, Apub – R. Padre Feijó, 49, Canela (3235-7433). Segunda a sexta, das 9h às 18h.



Memórias do Mar/ Memórias do Forte/ Memórias da Cidade - As três exposições permanentes retratam episódios históricos. Forte São Marcelo – Baía de Todos os Santos (a travessia é feita por um barco que parte do Mercado Modelo por R$ 2). Ingresso: R$ 10 e R$ 5. Todos os dias, das 9h às 18h.



Jorge Amado: Vida e Obra - A mostra permanente conta com painéis, fotografias, prêmios, condecorações, objetos pessoais e os livros do autor. Fundação Casa de Jorge Amado – Lg. do Pelourinho, s/n (3321-0070). Segunda a sexta, das 9h às 18h, e sáb, das 10h às 16h.



Orixás da Bahia - Catorze estátuas de orixás, em tamanho natural, ganham figurino novo, totalmente baseado nos preceitos ritualísticos da nação ketu do candomblé. Museu da Cidade – Lg. do Pelourinho, 3, Centro Histórico (3321-1967). Segunda a sexta, das 12h às 18h. Ingresso: R$ 1 (entrada franca às quintas).



Coleções - Um acervo que engloba coleções de pintura e artes decorativas dos séculos XVIII e XIX, a Escola Baiana de Pintura e mobiliário baiano dos sécs. XVIII e XIX encontram-se dispostos em ambientes que refletem os usos e costumes. Museu de Arte da Bahia – Av. Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória (3117-6903). Terça a sexta, das 14h às 19h; sábado, domingo e feriados, das 14h30 às 18h30 (às quintas a entrada é franca).



A Indústria do Petróleo no Brasil: Memória e Atualidade - A exposição traz detalhes históricos da descoberta do petróleo, trata do desenvolvimento da Petrobras e conta com equipamentos para prospecção usados pelos pioneiros na atividade. Museu Geológico da Bahia – Av. Sete de Setembro, 2.195, Corredor da Vitória (3336-6922). Terça a sexta, das 13h30 às 18h; sábado e domingo, das 13h às 17h.

Partículas Subatômicas - A mostra do artista plástico Artur Rios conta com 15 obras, nas categorias de desenho, pintura e escultura. O projeto contextualiza com o campo da Física, atribuindo assim um caráter mais existencial. Galeria Moacir Moreno do Theatro XVIII– R. Frei Vicente, 18, Pelourinho (3322-0018). Entrada franca. Diariamente, das 14h às 22h. Exceto às terças-feiras.

