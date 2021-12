ROTEIRO DE EXPOSIÇÃO

>> Achou alguma exposição interessante? Conte para nós



Evento - A exposição do carioca Marcos Chaves apresenta três instalações em que interpreta a presença do elemento ar, do vento ¿ que compõe no trocadilho do título. A mostra abre o calendário 2011 do Programa Ocupas com a primeira individual do artista em solo baiano. Palácio da Aclamação ¿ Av. Sete de Setembro, 1330, Campo Grande. Entrada franca. Terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 13h às 17h. Até 27 de fevereiro.

Luz Escrita - Os artistas Arnaldo Antunes, Fernando Laszlo e Walter Silveira apresentam experiências criadas a partir de poemas escritos por Walter e Arnaldo, fotografados por Fernando Laszlo, e transformadas em objetos e instalações pelos três artistas. Centro Cultural Solar Ferrão ¿ R. Gregório de Matos, 45, Pelourinho (3117-6467). Ter a sex, das 10h às 18h; sáb, dom e feriados, das 13h às 17h. Entrada franca. Última semana. Até 27 fevereiro.



Auguste Rodin: Homem e Gênio - Após seis anos de contatos e investimentos, chega a Salvador a exposição que conta com 62 trabalhos do artista francês. O acervo permanece na Bahia, em regime de comodato, por três anos. Palacete das Artes - Rodin Bahia ¿ R. da Graça, 284, Graça (3117-6982). Terça a domingo, das 10h às 18h. Entrada franca. Até 2012. Leia mais...



A Arte de Modelar, Esculpir e Trançar - Do Acervo Permanente do Artesanato Baiano, mostra com 518 peças que abrangem as tipologias: cerâmica, madeira, tecido, instrumento musical, entre outras. Instituto Mauá ¿ R. Gregório de Mattos, 27, Centro Histórico. Entrada franca. Segunda a sexta, das 9h às 17h.



Correm Turvas as Águas Desse Rio - A mostra apresenta uma nova obra (um site-sepecific) além de peças que são referência na carreira do artista visual José Resende e encerra a 1ª edição do Programa Quarta Dimensão. Palacete das Artes Rodin Bahia ¿ R. da Graça, 284, Graça, (71 3117-6983). Entrada franca. Terça a sexta, das 10h às 18h; fins de semana e feriados, das 13h às 17h. Até 2 de março.

Jardim Suspenso - A mostra reúne ilustrações de Iansã Negrão, a maioria delas a tinta preta e lápis e em preto e branco. Galeria Moacir Moreno ¿ Theatro XVIII, Rua Frei Vicente, 18, Pelourinho (3322-0775). Entrada franca. Segunda a domingo (exceto às terças), das 13h às 18h. Até 2 de março.



Natureza Viva - A mostra é composta de 35 painéis fotográficos de Robinson Roberto com a percepção do artista de formas plasticamente originais, resultantes do contato das ondas do mar com as areias de praias do Nordeste, captadas sem nenhuma interferência física nem técnicas especiais. Galeria do Goethe-Institut ¿ Av. Sete de Setembro, 1809, Corredor da Vitória (3338-4700). Entrada franca. Segunda a sexta, das 9h às 18h30; sábado, das 9h às 13h. Até 2 de março.



Percussionistas, Percursos e Percussões - Exposição apresenta diversos instrumentos percussivos do acervo pessoal dos percussionistas Bira Reis, Emerson Taquari, Gabi Guedes, Giba Conceição, Ivan Huol, Jorge Wallace, Leonardo Reis, Luizinho de Jejê, Magary, Orlando Costa, Peu Meurray, Tony Mola, Waltinho Cruz e Walmir Paim com a intenção é compartilhar com o público a história dos instrumentos, de seus criadores e tocadores e a inventividade daqueles artistas. Sede do Pelourinho Cultural ¿ Casa 12, Centro Histórico. De 04 a 08 de março, das 13 às 17h.



Grafite: Sinais Urbanos - Exposição reúne sete grafiteiros baianos numa intervenção artística que tranformará a fachada e as parede internas do Centro Cultural Correios, no Pelourinho. Entrada gratuita. Seg a sex, das 10 às 18h, e sáb, das 8h às 12h. Até dia 12 de março. Saiba mais...



Entre a Maré e o Dendê - Composta de 40 fotografias de Tito Casal, a mostra é um recorte estético da relação do pescador com o mangue e o mar, que é sempre muito íntima. A proposta é valorizar os saberes e fazeres de marisqueiras e pescadores artesanais de todo Recôncavo, além de contribuir para a afirmação da identidade local. Centro de Abastecimento Iguatemi ¿ Maragogipe (3283-7930). Até 12 de março.

Cenas da Bahia - Na exposição, Leo Strand, baiano radicado em Petrópolis, resgata suas origens e com suas telas mostra imagens que remetem ao Recôncavo, ao Carnaval, saveiros e ambientes da boemia terra. Aliança Francesa de Salvador ¿ Av. Sete de Se tembro, 401, Ladeira da Barra (3336-7599). Segunda a sexta, das 8h às 21h e sábado, das 8h30 às 17h. Entrada franca. Até 12 de março.

Espelho - Na mostra, 32 fotografias de paisagens aéreas capturadas em um voo entre Nova York e Miami pelo músico e fotógrafo Oscar Dourado. A partir da reprodução das imagens manipuladas, criando outra cena, para além do capturado, as fotografias questionam as categorias de tempo/espaço. Pizzaria Piola Salvador ¿ Rua Conselheiro Pedro Luis, 113, Rio Vermelho (3311- -3300). Entrada franca. Segunda a quinta, das 18h às 0h; sexta a domingo, das 18h às 2h. Até 15 de março.

Humanus - A mostra é composta por pinturas e esculturas da artista plástica Zau Pimentel, que expõe seus trabalhos com o objetivo de sensibilizar o olhar para a necessidade urgente de se reencontrar o equilíbrio entre os valores do ¿ter¿ e do ¿ser¿. Núcleo de Cultura e Natureza Okada ¿ Rua Alfredo de Brito, 8, 1º andar, Pelourinho. Entrada franca. Segunda a sexta, 9h às 18hs; sábado e domingo, das 9h às 11h30. Até 20 de março.

Articidades da Bahia - A mostra coletiva traz obras de artistas plásticos baianos, objetivando homenagear o nosso Estado, apresentando por meio da pintura a sua pluralidade cultural. Foyer do Cine Teatro Sesc Casa do Comércio ¿ Av. Tancredo Neves, 1.109 (3273-8732). Entrada franca. Segunda a sexta, das 8h às 22h. Até 30 de março.



Bença - A exposição traz fotografias de João Milet Meirelles feitas a partir da peça teatral que comemora os 20 anos do Bando de Teatro Olodum. As fotos transbordaram o conceito de registro e se transformaram num terceiro trabalho onde uma homenagem ao tempo e o respeito aos mais velhos foram traduzidas em imagens fotográficas. Foyer do Teatro Vila Velha ¿ Av. 7 de Setembro, Campo Grande. Antes e depois de cada espetáculo, conforme programação do Teatro. Entrada Franca. Até 31 de março.



Mostra de Acervo - A mostra apresenta trabalhos de 25 artistas contemporâneos, entre eles Waltércio Caldas, Mario Cravo Neto, Caetano Dias, Vauluizo, Mario Cravo Júnior. Paulo Darzé Galeria de Arte ¿ Rua Chrysippo de Aguiar 8, Corredor da Vitória, (3267-0930). Entrada franca. Segunda a sexta, das 9h às 19h; sábado, das 9h às 13h. Até março.

O Mundo do Assobá Gravador ¿ Hélio de Oliveira - Exposição com 50 xilogravuras nas quais Hélio de Oliveira empregava o gilete sobre superfícies de madeira para revelar aspectos do candomblé. Museu Afro Brasileiro ¿ Terreiro de Jesus, Pelourinho (3283-5540). Antiga Faculdade de Medicina.Segunda a sexta, das 9h às 17h30; sábados, das 10h às 17h. R$ 6 e R$ 3. Até março.

Bença - Exposição de fotografias de João Milet Meirelles, tiradas a partir do espetáculo de mesmo nome, homenageiam o tempo e o respeito aos mais velhos. Foyer do Teatro vila Velha, Passeio Público - Campo Grande. Aberto à visitação sempre antes e depois de cada espetáculo, conforme programação do Teatro. Entrada gratuita. Até 31 de março. Saiba mais...



As Imagens da Fé ¿ Coleção Museu Abelardo Rodrigues - Uma das maiores coleções de arte sacra do Brasil, reúne cerca de 800 peças de arte sacra que expressam a religiosidade do povo brasileiro e, em particular, do nordestino. Museu Abelardo Rodrigues - Centro Cultural Solar Ferrão ¿ R. Gregório de Mattos, 45, Pelourinho (3117-6357). Entrada franca. Terça a sexta, das 10h às 18h; sábado, domingo e feriado, das 13h às 17h. Exposição de longa duração.



Novas Aquisições da Coleção MAM-BA - Nos últimos três anos, foram adquiridas 90 obras, que estarão expostas no museu . Destacam-se na mostra um conjunto de 67 gravuras dos artistas Renina Katz, Feres Lourenço Khoury, Alex Gama e Luise Weiss; uma série de oito fotografias do paulista Cristiano Mascaro, um dos mais reconhecidos expoentes da fotografia no país; uma pintura de Rodolpho Parigi e fotografias de Cinthia Marcelle e Beatriz Franco. Museu de Arte Moderna da Bahia ¿ Av. Contorno, s/n, Solar do Unhão (3117-6139). Terça a domingo, das 13 às 19h, e sábados, das 13 às 21h. Entrada franca. Até abril.



Azulejos de Udo - Coleção do ceramista Udo Knoff, os mais de 300 azulejos que compõem a mostra apresentam um panorama da arquitetura de Salvador. Museu da Cerâmica Udo Knoff ¿ R. Frei Vicente, 3, Pelourinho. Entrada franca.Terça a sexta, das 10 às 18h; sábados e domingos das 13 às 17h.



Circuito de Artes Perini - 13 quadros que retratam a pintura abstrata contemporânea, confeccionados através da técnica do óleo e acrílico sobre tela da artista plástica autodidata Rosana Viana Prates. Espaço Boulevard da Perini Graça ¿ Av. Princesa Leopoldina, 398, Graça (3444-0004). Entrada franca. Diariamente, das 6h às 22h.



O Alquimista do Som ¿ Coleção Walter Smetak - As ¿Plásticas Sonoras¿ ¿ criadas por Walter Smetak (1913-1984) e consideradas obras de arte por críticos e pesquisadores - ganham sala especial para visitação pública. A mostra apresenta as peças do acervo da família do músico suíço que viveu na Bahia entre 1937 e 1984. Sala Walter Smetak ¿ Centro Cultural Solar Ferrão - Rua Gregório de Mattos, 45, Pelourinho (3116-6467). Entrada franca. De terça a sexta, das 10h às 18h. Sábados, domingos e feriados, das 13h às 17h. Exposição de longa duração.





| PROGRAMAÇÃO PERMANENTE |

Acervo MAB ¿ Coleções - O acervo de pinturas, artes decorativas dos séculos XVIII e XIX, porcelanas orientais e europeias, cristais e outros objetos de coleções como a do ex-governador da Bahia Francisco de Góes Calmon. Museu de Arte da Bahia ¿ Av. Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória (3336- 5642). Entrada franca. Terça a sexta, das 14h às 19h; sábado e domingo, das 14h30 às 18h30. Exposição permanente.



Museu Nacional de Enfermagem Anna Nery - Espaço apresenta a história da enfermagem no Brasil e no mundo, destacando as contribuições de personalidades como Anna Nery e o legado indígena, europeu e africano. Rua Maciel de Cima, Centro Histórico (3321-3819). R$ 4 e R$ 2. Segunda a sexta, 9h30 às 17h30. Exposição permanente.



Achados - Exposição com achados arqueológicas de cidades históricas nas quais a Embasa realizou obras. Museu Arqueológico da Embasa ¿ Av. Saldanha Marinho, s/n, região do Queimadinho, Caixa d'Água. (3241-8135). Segunda a sexta, das 8h30 às 12h e 14h às 17h30. Entrada franca.



Parque das Esculturas - Reunião de obras de grandes nomes brasileiros, como Mestre Didi, Mário Cravo Júnior e Carybé. Museu de Arte Moderna da Bahia ¿ Av. Contorno, s/n, Solar do Unhão (3117-6141). Terça a domingo, das 13h às 19h; sábado das 13h às 21h. Entrada franca.



Museu da Misericórdia - A exposição permanente conta com quatro núcleos: o primeiro aborda a arte religiosa; o segundo mostra o processo de educacional das crianças, desde a antiga roda dos expostos aos dias atuais; o terceiro retrata a história da Santa Casa no campo da saúde; o quarto traz uma releitura das 14 obras da Misericórdia em arte contemporânea, na visão de 14 artistas baianos. Ala Sul do Museu da Misericórdia ¿ R. da Misericórdia, 6, Praça da Sé, Centro Histórico (2203- 9662). Segunda a sábado das 10h às 17h, e domingos e feriados, das 13h às 17h.



Coleção Emilia Biancardi - A mostra permanente é composta por diversos instrumentos musicais de países do Oriente Médio, África, Europa, América do Sul e América do Norte, além de instrumentos de índios brasileiros reunidos pela etnomusicóloga e pesquisadora da música folclórica brasileira Emilia Biancardi. Instrumentos Musicais Tradicionais ¿ R. Gregório de Mattos, 31, Pelourinho. Segunda a sexta, das 10h às 17h, e sábado, das 10h às 12h.



Coletiva - Juarez Paraíso, Juracy Dórea e Maria Adair estão entre os artistas que integram a mostra permanente do Espaço Cultural Sofia Olszewski Filha, Apub ¿ R. Padre Feijó, 49, Canela (3235-7433). Segunda a sexta, das 9h às 18h.



Memórias do Mar/ Memórias do Forte/ Memórias da Cidade - As três exposições permanentes retratam episódios históricos. Forte São Marcelo ¿ Baía de Todos os Santos (a travessia é feita por um barco que parte do Mercado Modelo por R$ 2). Ingresso: R$ 10 e R$ 5. Todos os dias, das 9h às 18h.



Jorge Amado: Vida e Obra - A mostra permanente conta com painéis, fotografias, prêmios, condecorações, objetos pessoais e os livros do autor. Fundação Casa de Jorge Amado ¿ Lg. do Pelourinho, s/n (3321-0070). Segunda a sexta, das 9h às 18h, e sáb, das 10h às 16h.



Orixás da Bahia - Catorze estátuas de orixás, em tamanho natural, ganham figurino novo, totalmente baseado nos preceitos ritualísticos da nação ketu do candomblé. Museu da Cidade ¿ Lg. do Pelourinho, 3, Centro Histórico (3321-1967). Segunda a sexta, das 12h às 18h. Ingresso: R$ 1 (entrada franca às quintas).



Coleções - Um acervo que engloba coleções de pintura e artes decorativas dos séculos XVIII e XIX, a Escola Baiana de Pintura e mobiliário baiano dos sécs. XVIII e XIX encontram-se dispostos em ambientes que refletem os usos e costumes. Museu de Arte da Bahia ¿ Av. Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória (3117-6903). Terça a sexta, das 14h às 19h; sábado, domingo e feriados, das 14h30 às 18h30 (às quintas a entrada é franca).



A Indústria do Petróleo no Brasil: Memória e Atualidade - A exposição traz detalhes históricos da descoberta do petróleo, trata do desenvolvimento da Petrobras e conta com equipamentos para prospecção usados pelos pioneiros na atividade. Museu Geológico da Bahia ¿ Av. Sete de Setembro, 2.195, Corredor da Vitória (3336-6922). Terça a sexta, das 13h30 às 18h; sábado e domingo, das 13h às 17h.

Partículas Subatômicas - A mostra do artista plástico Artur Rios conta com 15 obras, nas categorias de desenho, pintura e escultura. O projeto contextualiza com o campo da Física, atribuindo assim um caráter mais existencial. Galeria Moacir Moreno do Theatro XVIII¿ R. Frei Vicente, 18, Pelourinho (3322-0018). Entrada franca. Diariamente, das 14h às 22h. Exceto às terças-feiras.

A Cultura Negra e Suas Cidades ¿ Uma Homenagem a Makota Valdina - Exposição fotográfica reúne 60 imagens registradas em diversas locações como Salvador, Cuba e Paris, por diferentes fotógrafos e tem por finalidade celebrar a beleza da cultura negra e homenagear os 67 anos de Makota Valdina. Teatro Vila Velha ¿ Av. Sete de Setembro, Campo Grande (71) 3083-4600. Ter a sex, das 14h às 19h; sáb e dom, das 14h30 às 18h30. Entrada franca.

