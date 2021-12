ROTEIRO DE EXPOSIÇÃO

>> Achou alguma exposição interessante? Conte para nós



Luzescrita - Exposição de Arnaldo Antunes, Fernando Laszlo e Walter Silveira, no Solar Ferrão

Outras Estórias - Através de esculturas e pinturas, Paula Ângela retrata a realidade de algumas regiões em que viveu no Nordeste brasileiro. Ciranda Café Cultura & Artes – R. Fonte do Boi, Rio Vermelho (3012-3963). Entrada franca. Terça a domingo, das 11h30 às 23h30. Até 31 de janeiro.



O Nome das Coisas - A artista plástica Simone Nadyer expõe a sua tradução da realidade em figuras humanas e seres mitológicos. Através da pintura, ela busca o caminho para dar nome aos elementos que compõem a vida. Museu de Arte Sacra da Bahia - Rua do Sodré, 276, Centro. Entrada gratuita. De seg a sex, das 11h30 às 17h. Até 31 de janeiro. Saiba mais...



Brasilidades - A exposição traz cerca de 10 telas da artista plástica Tereza Mazolli, retratando a realidade multicultural da mulher brasileira. Galeria Nelson Dahia – Restaurante Escola Senac, Lg. do Pelourinho, 19, Centro Histórico. Entrada franca. Segunda a sábado, das 9h às 17h. Até 5 de fevereiro.



Genaro de Carvalho - De Memória: uma Retrospectiva - A mostra é uma retrospectiva da obra de Genaro de Carvalho, com pinturas, desenhos, tapeçarias, vestimentas e móveis que consolidaram nacional e internacionalmente a carreira de um dos criadores do modernismo na Bahia. Museu de Arte da Bahia – Av. Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória (3117-6902). Entrada franca. De terça a domingo, das 10h às 18h. Até 13 de fevereiro.



Luzescrita - Os artistas Arnaldo Antunes, Fernando Laszlo e Walter Silveira apresentam experiências criadas a partir de poemas escritos por Walter e Arnaldo, fotografados por Fernando Laszlo, e transformadas em objetos e instalações pelos três artistas. Centro Cultural Solar Ferrão – R. Gregório de Matos, 45, Pelourinho (3117-6467). Ter a sex, das 10h às 18h; sáb, dom e feriados, das 13h às 17h. Entrada franca. Até 13 de fevereiro.



Joseph Beuys - A Revolução Somos Nós - Cerca de 250 trabalhos do artista alemão Joseph Beuys, produzidos entre 1964 e 1986, estão em exposição. Cartazes, múltiplos e vídeos, abrangem um ciclo completo da trajetória do artista, abordando três aspectos principais: o da comunicação, o da política e o da ecologia. Museu de Arte Moderna da Bahia – Av. Contorno, s/n, Solar do Unhão (3117-6139). Terça a domingo, das 13 às 19h, e sábados, das 13 às 21h. Entrada franca. Até 13 de fevereiro.



Festas Populares de Salvador - Exposição de fotos e vídeos realizados pelos alunos da escola Oi! Kabum sobre as diferentes manifestações religiosas e festas de largo da cidade. Galeria Palácio Rio Branco – Praça Thomé de Souza, Pelourinho. Terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 13h às 17h. Entrada franca. Até 13 de fevereiro.



As Cinzas da Pedra - Inspirado pelos grandes mestres da pintura, o artista plástico Almaques faz uma imersão no flagelo do crack entre crianças e jovens de Salvador. Praia dos Livros – Largo do porto da Barra, s/n. Entrada franca. 3015-0093. Horário de visitação: das 12h às 22h. Até 25 de fevereiro.



Evento - A exposição do carioca Marcos Chaves apresenta três instalações em que interpreta a presença do elemento ar, do vento – que compõe no trocadilho do título. A mostra abre o calendário 2011 do Programa Ocupas com a primeira individual do artista em solo baiano. Palácio da Aclamação – Av. Sete de Setembro, 1330, Campo Grande. Entrada franca. Terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 13h às 17h. Até o dia 27 de fevereiro.



Auguste Rodin: Homem e Gênio - Após seis anos de contatos e investimentos, chega a Salvador a exposição que conta com 62 trabalhos do artista francês. O acervo permanece na Bahia, em regime de comodato, por três anos. Palacete das Artes - Rodin Bahia – R. da Graça, 284, Graça (3117-6982). Terça a domingo, das 10h às 18h. Entrada franca. Até 2012. Leia mais...



A Arte de Modelar, Esculpir e Trançar - Do Acervo Permanente do Artesanato Baiano, mostra com 518 peças que abrangem as tipologias: cerâmica, madeira, tecido, instrumento musical, entre outras. Instituto Mauá – R. Gregório de Mattos, 27, Centro Histórico. Entrada franca. Segunda a sexta, das 9h às 17h.



Correm Turvas as Águas Desse Rio - A mostra apresenta uma nova obra (um site-sepecific) além de peças que são referência na carreira do artista visual José Resende e encerra a 1ª edição do Programa Quarta Dimensão. Palacete das Artes Rodin Bahia – R. da Graça, 284, Graça, (71 3117-6983). Entrada franca. Terça a sexta, das 10h às 18h; fins de semana e feriados, das 13h às 17h. Até 2 de março.



Grafite: Sinais Urbanos - Exposição reúne sete grafiteiros baianos numa intervenção artística que tranformará a fachada e as parede internas do Centro Cultural Correios, no Pelourinho. Entrada gratuita. Seg a sex, das 10 às 18h, e sáb, das 8h às 12h. Até dia 12 de março. Saiba mais...



Entre a Maré e o Dendê - Composta de 40 fotografias de Tito Casal, a mostra é um recorte estético da relação do pescador com o mangue e o mar, que é sempre muito íntima. A proposta é valorizar os saberes e fazeres de marisqueiras e pescadores artesanais de todo Recôncavo, além de contribuir para a afirmação da identidade local. Centro de Abastecimento Iguatemi – Maragogipe (3283-7930). Até 12 de março.



O Mundo do Assobá Gravador – Hélio de Oliveira - Exposição com 50 xilogravuras nas quais Hélio de Oliveira empregava o gilete sobre superfícies de madeira para revelar aspectos do candomblé. Museu Afro Brasileiro – Terreiro de Jesus, Pelourinho (3283-5540). Antiga Faculdade de Medicina.Segunda a sexta, das 9h às 17h30; sábados, das 10h às 17h. R$ 6 e R$ 3. Até março.

Bença - Exposição de fotografias de João Milet Meirelles, tiradas a partir do espetáculo de mesmo nome, homenageiam o tempo e o respeito aos mais velhos. Foyer do Teatro vila Velha, Passeio Público - Campo Grande. Aberto à visitação sempre antes e depois de cada espetáculo, conforme programação do Teatro. Entrada gratuita. Até 31 de março. Saiba mais...



As Imagens da Fé – Coleção Museu Abelardo Rodrigues - Uma das maiores coleções de arte sacra do Brasil, reúne cerca de 800 peças de arte sacra que expressam a religiosidade do povo brasileiro e, em particular, do nordestino. Museu Abelardo Rodrigues - Centro Cultural Solar Ferrão – R. Gregório de Mattos, 45, Pelourinho (3117-6357). Entrada franca. Terça a sexta, das 10h às 18h; sábado, domingo e feriado, das 13h às 17h. Exposição de longa duração.



Novas Aquisições da Coleção MAM-BA - Nos últimos três anos, foram adquiridas 90 obras, que estarão expostas no museu . Destacam-se na mostra um conjunto de 67 gravuras dos artistas Renina Katz, Feres Lourenço Khoury, Alex Gama e Luise Weiss; uma série de oito fotografias do paulista Cristiano Mascaro, um dos mais reconhecidos expoentes da fotografia no país; uma pintura de Rodolpho Parigi e fotografias de Cinthia Marcelle e Beatriz Franco. Museu de Arte Moderna da Bahia – Av. Contorno, s/n, Solar do Unhão (3117-6139). Terça a domingo, das 13 às 19h, e sábados, das 13 às 21h. Entrada franca. Até abril.



Azulejos de Udo - Coleção do ceramista Udo Knoff, os mais de 300 azulejos que compõem a mostra apresentam um panorama da arquitetura de Salvador. Museu da Cerâmica Udo Knoff – R. Frei Vicente, 3, Pelourinho. Entrada franca.Terça a sexta, das 10 às 18h; sábados e domingos das 13 às 17h.



Circuito de Artes Perini - 13 quadros que retratam a pintura abstrata contemporânea, confeccionados através da técnica do óleo e acrílico sobre tela da artista plástica autodidata Rosana Viana Prates. Espaço Boulevard da Perini Graça – Av. Princesa Leopoldina, 398, Graça (3444-0004). Entrada franca. Diariamente, das 6h às 22h.



O Alquimista do Som – Coleção Walter Smetak - As “Plásticas Sonoras” – criadas por Walter Smetak (1913-1984) e consideradas obras de arte por críticos e pesquisadores - ganham sala especial para visitação pública. A mostra apresenta as peças do acervo da família do músico suíço que viveu na Bahia entre 1937 e 1984. Sala Walter Smetak – Centro Cultural Solar Ferrão - Rua Gregório de Mattos, 45, Pelourinho (3116-6467). Entrada franca. De terça a sexta, das 10h às 18h. Sábados, domingos e feriados, das 13h às 17h. Exposição de longa duração.





Acervo MAB – Coleções - O acervo de pinturas, artes decorativas dos séculos XVIII e XIX, porcelanas orientais e europeias, cristais e outros objetos de coleções como a do ex-governador da Bahia Francisco de Góes Calmon. Museu de Arte da Bahia – Av. Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória (3336- 5642). Entrada franca. Terça a sexta, das 14h às 19h; sábado e domingo, das 14h30 às 18h30. Exposição permanente.



Museu Nacional de Enfermagem Anna Nery - Espaço apresenta a história da enfermagem no Brasil e no mundo, destacando as contribuições de personalidades como Anna Nery e o legado indígena, europeu e africano. Rua Maciel de Cima, Centro Histórico (3321-3819). R$ 4 e R$ 2. Seg a sex, 9h30 às 17h30. Exposição permanente.



Achados - Exposição com achados arqueológicas de cidades históricas nas quais a Embasa realizou obras. Museu Arqueológico da Embasa – Av. Saldanha Marinho, s/n, região do Queimadinho, Caixa d'Água. (3241-8135). Segunda a sexta, das 8h30 às 12h e 14h às 17h30. Entrada franca.



Parque das Esculturas - Reunião de obras de grandes nomes brasileiros, como Mestre Didi, Mário Cravo Júnior e Carybé. Museu de Arte Moderna da Bahia – Av. Contorno, s/n, Solar do Unhão (3117-6141). Terça a domingo, das 13h às 19h; sáb das 13h às 21h. Entrada franca.



Museu da Misericórdia - A exposição permanente conta com quatro núcleos: o primeiro aborda a arte religiosa; o segundo mostra o processo de educacional das crianças, desde a antiga roda dos expostos aos dias atuais; o terceiro retrata a história da Santa Casa no campo da saúde; o quarto traz uma releitura das 14 obras da Misericórdia em arte contemporânea, na visão de 14 artistas baianos. Ala Sul do Museu da Misericórdia – R. da Misericórdia, 6, Praça da Sé, Centro Histórico (2203- 9662). Segunda a sábado das 10h às 17h, e domingos e feriados, das 13h às 17h.



Coleção Emilia Biancardi - A mostra permanente é composta por diversos instrumentos musicais de países do Oriente Médio, África, Europa, América do Sul e América do Norte, além de instrumentos de índios brasileiros reunidos pela etnomusicóloga e pesquisadora da música folclórica brasileira Emilia Biancardi. Instrumentos Musicais Tradicionais – R. Gregório de Mattos, 31, Pelourinho. Segunda a sexta, das 10h às 17h, e sábado, das 10h às 12h.



Coletiva - Juarez Paraíso, Juracy Dórea e Maria Adair estão entre os artistas que integram a mostra permanente do Espaço Cultural Sofia Olszewski Filha, Apub – R. Padre Feijó, 49, Canela (3235-7433). Segunda a sexta, das 9h às 18h.



Memórias do Mar/ Memórias do Forte/ Memórias da Cidade - As três exposições permanentes retratam episódios históricos. Forte São Marcelo – Baía de Todos os Santos (a travessia é feita por um barco que parte do Mercado Modelo por R$ 2). Ingresso: R$ 10 e R$ 5. Todos os dias, das 9h às 18h.



Jorge Amado: Vida e Obra - A mostra permanente conta com painéis, fotografias, prêmios, condecorações, objetos pessoais e os livros do autor. Fundação Casa de Jorge Amado – Lg. do Pelourinho, s/n (3321-0070). Segunda a sexta, das 9h às 18h, e sáb, das 10h às 16h.



Orixás da Bahia - Catorze estátuas de orixás, em tamanho natural, ganham figurino novo, totalmente baseado nos preceitos ritualísticos da nação ketu do candomblé. Museu da Cidade – Lg. do Pelourinho, 3, Centro Histórico (3321-1967). Segunda a sexta, das 12h às 18h. Ingresso: R$ 1 (entrada franca às quintas).



Coleções - Um acervo que engloba coleções de pintura e artes decorativas dos séculos XVIII e XIX, a Escola Baiana de Pintura e mobiliário baiano dos sécs. XVIII e XIX encontram-se dispostos em ambientes que refletem os usos e costumes. Museu de Arte da Bahia – Av. Sete de Setembro, 2340, Corredor da Vitória (3117-6903). Terça a sexta, das 14h às 19h; sábado, domingo e feriados, das 14h30 às 18h30 (às quintas a entrada é franca).



A Indústria do Petróleo no Brasil: Memória e Atualidade - A exposição traz detalhes históricos da descoberta do petróleo, trata do desenvolvimento da Petrobras e conta com equipamentos para prospecção usados pelos pioneiros na atividade. Museu Geológico da Bahia – Av. Sete de Setembro, 2.195, Corredor da Vitória (3336-6922). Terça a sexta, das 13h30 às 18h; sábado e domingo, das 13h às 17h.

Partículas Subatômicas - A mostra do artista plástico Artur Rios conta com 15 obras, nas categorias de desenho, pintura e escultura. O projeto contextualiza com o campo da Física, atribuindo assim um caráter mais existencial. Galeria Moacir Moreno do Theatro XVIII– R. Frei Vicente, 18, Pelourinho (3322-0018). Entrada franca. Diariamente, das 14h às 22h. Exceto às terças-feiras.

A Cultura Negra e Suas Cidades – Uma Homenagem a Makota Valdina - Exposição fotográfica reúne 60 imagens registradas em diversas locações como Salvador, Cuba e Paris, por diferentes fotógrafos e tem por finalidade celebrar a beleza da cultura negra e homenagear os 67 anos de Makota Valdina. Teatro Vila Velha – Av. Sete de Setembro, Campo Grande (71) 3083-4600. Ter a sex, das 14h às 19h; sáb e dom, das 14h30 às 18h30. Entrada franca.

