ROTEIRO DE DANÇA

Balé Folclórico da Bahia se apresenta no Teatro Miguel Santana





| EM CARTAZ|



Balé Folclórico da Bahia - Direção: Walson Botelho. Coreografia: Zebrinha. Espetáculo da companhia, que tem reconhecimento nacional e internacional, enfatiza as danças dos orixás. Teatro Miguel Santana – R. Gregório de Mattos, 49, Centro Histórico (3322-1962). R$ 30. Segunda a sábado, 20h.



Balé TCA - A companhia realiza aulas abertas para interessados em conhecer mais sobre as práticas do grupo; vagas limitadas. Sala de Ensaios do BTCA – Teatro Castro Alves, Pç. Dois de Julho, Campo Grande. Entrada franca. Sex, 13h15.



Olhares/Miradas - Direção: Tina Leiro. Espetáculo traz novos olhares sobre os elementos típicos da cultura espanhola, como a gaita de fole e as castanholas. A apresentação contará com a participação de Fátima Suarez e Juana Navarro, da Escola Contemporânea de Dança. Teatro Isba – Av. Oceânica, Ondina. R$ 40 e R$ 20. Sáb e dom, às 20h.





