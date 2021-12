ROTEIRO DE DANÇA

>> Assistiu a algum espetáculo? Envie a sua dica



Balé Folclórico da Bahia se apresenta no Teatro Miguel Santana





| EM CARTAZ|



Balé Folclórico da Bahia - Direção: Walson Botelho. Coreografia: Zebrinha. Espetáculo da companhia, que tem reconhecimento nacional e internacional, enfatiza as danças dos orixás. Teatro Miguel Santana – R. Gregório de Mattos, 49, Centro Histórico (3322-1962). R$ 30. Segunda a sábado, 20h.



Almejo - Com a Cia Robson Correia. Espetáculo baseado na seca e na “labuta” do povo nordestino. Integra o projeto Circuito de Dança. Praça da Revolução – Periperi. Entrada franca. Sáb, às 16h. Dia 30 de outubro.



Autólise - Realização: Cia Obcena. Com Thiago Enoque. No solo de dança contemporânea, o artista aborda o corpo como vitrine, explorando-o como um ambiente-celular, cuja atmosfera transita entre exposições belas e grotescas. Espaço KriyaCura – R. Democrata, 21, Dois de Julho, Centro. R$ 8 e R$ 4. Sex, sáb e dom, às 20h. Até 7 de novembro.



Divulgação: culturaonline@grupoatarde.com.br

adblock ativo