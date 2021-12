ROTEIRO DE DANÇA

>> Assistiu a algum espetáculo? Envie a sua dica

Balé Folclórico da Bahia se apresenta no Teatro Miguel Santana



| EM CARTAZ|

Balé Folclórico da Bahia - Direção: Walson Botelho. Coreografia: Zebrinha. Espetáculo da companhia, que tem reconhecimento nacional e internacional, enfatiza as danças dos orixás. Teatro Miguel Santana – R. Gregório de Mattos, 49, Centro Histórico (3322-1962). R$ 30. Segunda a sábado, 20h, (exceto às terças).

Fricção - vencedor da segunda edição do prêmio VIVADANÇA, o espetáculo pretende lançar um olhar erotizante sobre a guerra. Montagem da bailarina e coreógrafa Isaura Tupiniquim. Em cartaz até 30 de abril, às 20h, no Teatro ICBA, Goethe Institut. A entrada é franca.

Tombé - Direção coreográfica: Jorge Alencar. O espetáculo reflete sobre paradigmas e modismos presentes em criações coreográficas e em discursos produzidos sobre dança nos contextos acadêmico, pedagógico e político. Teatro Sesc Senac Pelourinho – Pç. José Alencar, 19, Pelourinho (3324-4520). R$ 10 e R$ 5. Sábado, 30 de abril, às 20h.



Lúdico - Criação: Miriam Druwe. A companhia paulista Cia Druw traz para Salvador o espetáculo inspirado em um livro do pintor Wassily Kandinsky e pretende apresentar às crianças um universo colorido, criativo e cheio de informações sobre como se dá a criação de uma obra de arte. Teatro Vila Velha, Passeio Público – s/n, Campo Grande (3083-4607 / 3083- 4610). Sábado, 30/04, às 17h.

Espetáculo e O Chá das Cinco - As apresentações fazem parte do projeto Abril O Corpo. Em Espetáculo, o mineiro Luiz de Abreu traça um paralelo entre as vivências dos escravos e a realidade dos negros hoje em dia. Já em Chá das Cinco, Dandara Baldez aborda através do movimento a relação entre dança contemporânea e fotografia. Gamboa Nova – R. Gamboa de Cima, 3, Aflitos (3329-2418). R$ 10 e R$ 5. Sábado, às 20h. Dia 30 de abril.

Herança Sagrada - Um espetáculo que mostra as mais importantes manifestações folclóricas baianas, a exemplo da puxada de rede, Capoeira, Samba de Roda etc., prestando uma homenagem ao legado deixado pelos escravos. O Bale Folclórico da Bahia é considerado pela Associação Mundial de Críticos como a melhor companhia de dança folclórica do mundo. Teatro Castro Alves – Praça Dois de Julho, s/n, Campo Grande (3117-4899). R$ 1. Compra individual no dia do espetáculo, a partir das 9 horas no TCA, com acesso imediato do público. Domingo, às 10h.



