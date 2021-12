Rosamaria Murtinho e Leticia Spiller encenam Dorotéia

Três viúvas feias e sem ancas, que vivem numa casa sem quartos, sem leitos, têm um defeito visual que as impede de ver homem. Pior: por eles, elas sentem grandes náuseas. Neste ambiente desolador, onde a feiúra é vista como virtude e os desejos sexuais são reprimidos, uma bela mulher, ex-prostituta, pede abrigo.

A trama é do espetáculo Dorotéia, clássico de Nelson Rodrigues (1912-1980), que chega a Salvador com sucesso de público e com críticas elogiosas. No palco, como as protagonistas, Rosamaria Murtinho, que comemora 60 anos de carreira artística, e Letícia Spiller, no papel título.

Arrependida de seus pecados, Dorotéia procura as primas. Mas, para viver com elas, terá de aceitar as condições e tornar-se tão feia quanto o resto da família.

A peça, que nesta versão é ambientada em uma clareira de uma floresta, com grandes árvores, também traz no elenco as atrizes Alexia Dechamps, Anna Machado, Dida Camero e Jaqueline Farias. Será apresentada no Teatro Isba, em Ondina, sexta, 5, e sábado, 6, às 21h, e domingo, 7, às 20 horas.

Visceralidade

Na pele de Dona Flávia, a mais implacável e repressora das três viúvas - elas não dormem para não sonhar com homens -, está Rosamaria Murtinho, uma atriz talentosa, de alta carga dramática, que trafega tanto na tragédia como na comédia com desenvoltura.

Ao contrário das mulheres ricas e sofisticadas que representa muito na televisão, Rosamaria encarna a mais intransigente das primas más e invejosas da personagem vivida por Letícia Spiller e aparece ao público horrenda, lembrando muito uma medusa ou megera da mitologia grega.

As viúvas, aliás, nesta peça mítica de Nelson Rodrigues, ganham diferentes leituras, que fazem alusão às moiras gregas, que tanto tecem como cortam o fio da vida dos humanos, ou às erínias ou fúrias (personificações da vingança). Há outras camadas que podem ser lidas nesta encenação

Nova roupagem

"Ignorei as rubricas da obra de Nelson, não visto as viúvas de preto, nem Dorotéia de vermelho. O jarro (um dos símbolos fálicos da obra) será representado por seis homens (atores/músicos). Meu desafio foi sair da zona de conforto e justamente não colocar a obra de Nelson no mesmo lugar", afirma o diretor Jorge Farjalla, que também assina a encenação.

O diretor "linka" o universo rodrigueano com a obra pictórica Primavera, de Botticelli (Letícia, na montagem, traz algo da Vênus, do quadro). Ele também faz alusão à obra do espanhol Garcia Lorca, A Casa de Bernarda Alba. A personagem título de Lorca também reprime as filhas do desejo sexual. Não é à toa que a trilha traz o flamenco. Cenas belas de nudez não faltam.

Desconstrução

Simpaticíssima, Rosamaria, durante entrevista, por telefone, no Rio de Janeiro, afirmou que foi ela que propôs ao diretor um personagem que a desconstruísse, que a desafiasse. Tanto ela quanto Letícia encenam um Nélson Rodrigues pela primeira vez.

E como foi a construção do personagem? "Ficamos um ano estudando o texto aqui no sofá da minha casa, destrinchando frase por frase, intenção... O que me preocupei foi como captar bem o que o autor quis dizer", afirmou a atriz, que na primeira semana do espetáculo quebrou uma costela, mas não interrompeu a encenação.

Para a caracterização de Dona Flávia, diz que se inspirou em Maryl Streep no filme Caminhos da Floresta e por isso deixou o cabelo crescer. Uma pasta anti-alérgica reforça o cabelo branco. "Levo uma hora na maquiagem", conta.

Mãos de Lula

"Também uso uma cinta para apertar o seio e me deixar um tanto corcunda", confidencia. Detalhista, diz que até o gestual de suas mãos teve inspiração no ex-presidente Lula, "quando fica bravo". "Esta personagem de Dorotéia, junto com a personagem de Os Pequenos Burgueses, obra de Gorki, são os mais difíceis de minha carreira", afirma a atriz, que revela estar contente com sua trajetória.

Não é para menos. Com carreira sólida e respeitada pelos pares, casamento duradouro (57 anos com Mauro Mendonça, de quem ficou separada oito anos e depois reatou) e três filhos, soube equilibrar a vida pessoal e o trabalho.

A atriz, que reclama que faltam papéis para mulheres maduras, gosta de ler (atualmente se divide em três livros: um, de Virgínia Wolf, outro sobre o papa Francisco e Eu Não Sou Cachorro Nnão, de Paulo César de Araújo, sobre a perseguição sofrida pelos autores e cantores considerados bregas).

Outro prazer? "Receber pessoas na minha casa em São Conrado e jogar buraco". Mais: estuda astrologia profundamente. A profundidade, para ela, que é de Escorpião, não é uma palavra vã.

Dualidade preservada

Já a atriz Letícia Spiller diz que entre seus maiores desafios no processo estão o de "expor a dualidade da personagem Dorotéia e suas contradições, bem como romper a barreira do texto e das palavras".

A intérprete, que participará da próxima novela da Rede Globo, Sol Nascente, diz que o espetáculo tem referências imagéticas e simbólicas.

