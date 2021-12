Rosa Passos transforma show uruguaio em CD

Dona de uma carreira internacional invejável, a cantora baiana Rosa Passos vive cruzando os continentes, levando sua música para os quatro cantos do mundo. O registro de uma dessas apresentações em território estrangeiro se transformou no CD Rosa Passos Ao Vivo, gravado no Teatro Uama, no Uruguai, recém-lançado pela gravadora Biscoito Fino.

O novo disco, que é o primeiro ao vivo da carreira da artista, nasceu meio que por acaso. "Quando fui fazer essa turnê no Uruguai, não pensei em um disco ao vivo. Mas o menino [técnico de som] fez uma gravação tão boa que a sonoridade ficou como se fosse pra um CD ao vivo. Nós ficamos muito empolgados com a qualidade e apresentamos o material para a gravadora, que também gostou da ideia", explica a cantora.

Rosa Passos Ao Vivo traz 14 canções de compositores que costumam fazer parte do repertório da artista, como Tom Jobim, Djavan e Gilberto Gil. Estão lá músicas como Ladeira da Preguiça, Maçã e Olhos Verdes, sempre executadas com a voz macia e marcante da cantora baiana.

No show gravado no Uruguai, Rosa, como de costume, faz como ninguém a junção do jazz com a brasilidade que lhe é peculiar. A apresentação é recheada de elementos do samba e da bossa nova que caminham lado a lado com fraseados jazzísticos.

Muito da qualidade sonora alcançada no novo trabalho é graças, também, ao time de músicos que acompanha Rosa há mais de 20 anos: Lula Galvão (violão), Celso de Almeida (bateria), Paulo Paulelli (baixo acústico) e José Reinoso (piano).

O resultado de uma relação tão duradoura é o entrosamento musical, evidenciado em canções como Só Danço Samba, que traz um dueto entre Rosa e Paulo Paulelli. "Nós somos uma família. Existe uma afinidade de muito tempo tocando juntos. E isso nos deixa bem entrosados. A gente não precisa nem se olhar mais pra saber o que o outro vai fazer", comenta.

Reconhecimento

Rosa Passos está entre as grandes vozes femininas da música brasileira, mas, apesar disso, o reconhecimento parece vir mais de fora do que de dentro do país. "Eu tenho uma relação muito boa no mundo. Faço shows em muitos lugares, mas, por incrível que pareça, o local onde eu menos me apresento é o Brasil", constata a cantora, que recentemente voltou de turnê nos Estados Unidos, onde se apresentou na famosa casa de jazz Blue Note, em Nova York.

Se dependesse da vontade de Rosa, os shows dela no Brasil seriam muito mais constantes. Mas, para ela, o problema é a desvalorização da boa música. "Como o nosso país tem um sistema cultural muito descartável, sempre com as canções da moda na grande mídia, as músicas de qualidade têm menos espaço", acredita.

No próximo sábado Rosa Passos faz o show de lançamento do novo disco, em São Paulo. Em dezembro ela volta aos Estados Unidos para fazer dois shows especiais em comemoração aos 100 anos do jazz, no Lincoln Center, em Nova York.

