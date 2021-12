Ronaldo Jacobina: Paulo Gustavo grava programa em Salvador

Paulo Gustavo virá a Salvador para gravar aqui cenas do próximo programa que está preparando para estrear no começo do ano que vem, no Canal Multishow. O comediante vai aproveitar a agenda de apresentações do espetáculo Hiperativo, que integra o projeto Catálogo Brasileiro de Teatro, do produtor Fred Soares, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, no Teatro Casa do Comércio, para circular pela cidade em busca de histórias para a nova produção. Embora Marcelo Adnet tenha sido o escolhido da Globo como a nova aposta do humor, é Paulo Gustavo quem vem construindo uma história carregada de êxitos nessa área. No ar com os programas 220 Volts e Vai que Cola , o ator teve seu filme, Minha Mãe é Uma Peça, visto por quase 5 milhões de espectadores. Superamigo da cantora Ivete Sangalo, Gustavo já tem encontro marcado com a cantora aqui.

Será arte?

O prédio que abrigaria o Hotel Hilton, no Comércio, vai virar museu. Os fortes de Santa Maria e São Diogo, na Barra, abrigarão dois museus. Pelo menos é o que diz o secretário municipal Guilherme Bellintani. Que seja! A cidade agradece. Mas, enquanto isso, espaços como o Costa Pinto e o Museu de Arte da Bahia, dentre outros geridos pelo Estado, sofrem com a falta de recursos. Até o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, que está, há anos, no abre não abre, ameaçado de lacrar as portas de vez. Pelo mesmo motivo: falta de recursos. Só que, neste caso, federais.

Luciano Szafir é festejado na Casa Cor

O espaço da designer carioca Priscila Diniz na Casa Cor Bahia foi pensado para o ator e ex de Xuxa, Luciano Szafir. Essa semana, o pai de Sasha visitou o ambiente no Iguatemi e aprovou o estilo despojado que a decoradora pensou para ele. "Gosto assim".

Revoada fashion

O estilista Aládio Marques vai fazer uma verdadeira revoada com os pássaros que estampam seus vestidos. As peças da coleção Efloresense serão mostradas com performance de modelos, na quinta, às 20h, no espaço Armarinhos Teixeira, na Casa Cor que, este ano, está rolando no Iguatemi.

Dendê & Dengo

O designer Ricardo Ferreira aderiu à luta da cantora Sarajane. Neste sábado, 12, às 19h, ele promove um caruru beneficente em prol da ONG Acasa, tocada pela cantora. Os convidados contribuirão com 2 kg de alimentos não perecíveis para a instituição.

Pintura rupestre

O projeto Circuitos Arqueológicos: Práticas Sociais da Arqueologia na Chapada Diamantina, ação que valoriza e preserva o acervo de pinturas rupestres, venceu o Prêmio Rodrigo Melo Franco, do Iphan, na categoria Patrimônio Arqueológico.

Bastidores

Dessa vez, o baiano Antônio Torres deverá entrar na Academia de Letras Brasileira. A campanha está rolando nos bastidores.

Prêmio pela capela

Os arquitetos Gabriel Magalhães e Luiz Cláudio Souza ganharam o X Grande Prêmio de Arquitetura Corporativa, um dos mais importantes do País. Este ano foram inscritos 1.700 projetos. O prêmio foi pela Pousada A Capela, de Claudia Giúdice e Nil Pereira, em Arembepe.

Prestígio

O médico e pesquisador baiano Maurício Barreto passou a integrar a Academia Mundial de Ciências (World Science Academy). Ele é um dos 11 brasileiros que estão entre os 52 novos indicados para a associação. Barreto é professor do Instituto de Saúde Coletiva da Ufba.

Queridinha dos teens

A escritora Thalita Rebouças, a bola da vez entre os adolescentes, confirmou presença na Bienal do Livro da Bahia, no dia 16.

Axé de brincadeira

Será no Red River Café, no dia 15 de outubro, às 21h, a estreia da banda À La Vonté. O grupo musical é uma brincadeira levada a sério pelos veteranos da axé music Durval Lelys, Jonga Cunha, Ricardo Chaves, Manno Góes, Ramon Cruz e Magary.

