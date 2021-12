Ronaldo Jacobina: Heloisa Perissé volta a Salvador em julho

Heloisa Perissé volta a Salvador a convite do diretor artístico Fred Soares, com a comédia "E Foram Quase Felizes Para Sempre", nos dias 25 e 26 de julho, no Teatro Sesc Casa do Comércio.



Empresa baiana de marketing é escolhida pela Natura para lançamento do perfume masculino #urbano, em São Paulo

A Arandas Marketing Boutique, de Salvador, foi a agência escolhida pela Natura para fazer o lançamento de #urbano, a nova marca de perfumaria masculina da empresa de cosméticos, na última terça-feira, na Vila dos Ypês, em São Paulo. A Arandas, que é comandada por Sheila Arandas e Christian Baes, criou todas as ações para a coletiva de imprensa, que reuniu 200 jornalistas de todo o País, e comandou a festa, que teve show do Rappa e reuniu 800 convidados. A dupla, que teve parceria da também baiana GMF Arquitetos para criar a ambientação, transformou o espaço num cenário urbano e descolado, onde não faltaram grafite ao vivo com tinta perfumada com a fragrância e um vagão virtual de trem que transportava os convidados para a "praça". A empresa baiana, que já realizou outras ações para a Natura, desta vez saiu aclamada pela alta direção.

Cocriação

O #urbano foi desenvolvido num processo de cocriação entre a perfumista da Natura, Veronica Kato, e Natasha Cote, da Casa Givaudan, de Nova York. A perfumista, que veio dos EUA para a festa, contou que a fragrância foi inspirada nas metrópoles do mundo.

Pré-venda

A pré-venda do #urbano para as consultoras Natura começou no dia seguinte ao lançamento e deve chegar ao consumidor final a partir de 19 de junho a um custo de R$ 94. A nova revista de vendas traz o conceito Desperte seu Olhar e tem tiragem de três milhões.

Molécula inédita

Verônica Kato revelou que elas trabalharam com uma "paleta olfativa" de 16 óleos essenciais, à qual se juntou uma molécula nunca antes usada, o "akigalawood", obtido por um processo biotecnológico a partir do patchouli e com a mescla de notas cítricas e herbais.

Chef porto-riquenho quer casa no Morro

O chef Harry Pagancoss, do programa Guiados pelo Sabor, gravou em Morro de São Paulo, ao lado da modelo Talytha Pugliesi. Encantado com o lugar, prometeu voltar e comprar uma casa ali.

Promoter assina lista VIP da Budweiser

Passará pela fina peneira da promoter Rafaela Meccia os nomes dos 50 convidados VIPs de cada uma das cinco festas que a Budweiser planeja fazer durante a Copa do Mundo, na casa dos banqueiros Cunha Guedes, na Vitória. O histórico casarão, temporariamente rebatizado de Bud Mansion, sediará as baladas all inclusive animadas pelo DJ Enrico Masiero. Meccia ainda não fechou a lista, mas, para ela, que tem um mailling poderoso, não terá grandes dificuldades. Já para quem não goza de prestígio com a moça não precisa se desesperar. Basta meter a mão do bolso e pagar pelo ingresso. No caso das moças, R$ 180, para os rapazes, o passaporte diário sairá por "módicos" R$ 220.

Cinquentário

A exposição Espelho da Arte - A Atriz e Seu Tempo, sobre os 50 anos de carreira de Regina Duarte, chega a Salvador. A mostra, que já foi vista por mais de 40 mil pessoas, estará em cartaz no Iguatemi, de 11 de junho a 28 de julho. Na foto, a atriz em Minha Doce Namorada.

Copas de outrora

Mito Calabrich, da Século Passado Antiguidades, está expondo na vitrine do seu antiquário objetos resgatados em acervos de colecionadores de peças de copas do mundo passadas. Entre as raridades, uma chuteira de bronze oferecida como troféu ao jogador Orlando.

adblock ativo