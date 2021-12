Ronaldo Jacobina: Festa VIP em hotel de luxo

Convento do Carmo será fechado para festa eletrônica

André Gagliano e José Augusto Vasconcelos vão fechar o Hotel Pestana Convento do Carmo, no Centro Histórico, para realizar a esperada festa de aniversário do Clube San Sebastian, que este ano completa cinco anos. A balada, que terá um time de DJs internacionais cujos nomes estão sendo guardados a sete-chaves, acontece no dia 6 de setembro, a partir 23 horas. A escolha pelo suntuoso hotel foi, segundo a dupla, para dar mais conforto aos baladeiros de outros estados que costumam prestigiar o evento. "Vamos oferecer pacotes para quem quiser se hospedar no hotel e, assim, não só curtir a festa até o final, como também aproveitar os encantos do centro histórico", diz Vasconcelos.

Casa Cor vai celebrar os 20 anos num casarão histórico

Luizinha Brandão quer festejar os 20 anos da Casa Cor Bahia 2014 em alto estilo. Depois da claustrofóbica edição do ano passado, no estacionamento do Iguatemi, a empresária decidiu voltar aos bons e velhos tempos da mostra de decoração. A exposição de ambientes decorados será num belo casarão histórico, conhecido como Chácara Baluarte, ao lado do Forte do Santo Antônio. Além do valor histórico do imóvel, o espaço dá vista para a deslumbrante Bahia de Todos-os-Santos.

Performática

A top DJ Grá Ferreira, residente da boate The Week, em São Paulo, vai agitar o The Hall no próximo sábado, durante a festa Mega que irá comemorar dois anos de sucesso. Além da performática Grá, a festa terá ainda os DJs Fábio Campos (Josefine/BH) e os cearenses Pedro Campana e Tonny Davino.

Pioneirismo

O produtor Fred Soares colocou em operação sua plataforma exclusiva para venda de ingressos dos seus projetos. Para viabilizar o projeto, firmou parceria com a Ticketmix. Pois é. Enquanto isso, a maioria dos teatros baianos, incluindo o TCA, ainda vive na idade da pedra. Promete, mas chega até a internet.

Artesanato

Cristina Franco continua empenhada em valorizar o artesanato brasileiro. A consultora de moda e estilo levará para a exposição Renda-se, em Brasília, no dia 29, trabalhos das cinco regiões brasileiras. Da Bahia irão um patchwork de Goya Lopes e a renda de bilro de Saubara.

Cozinha show

Licia Fabio vai trocar a sala pela cozinha. A empresária e promoter vai comandar uma aula-show no Grande Sertão, no Costa Azul, durante o 9º Encontro de Eventos Mescla Gastrô, promovido pela Unifacs. As bandas Seu Maxixe e Torres da Lapa se encarregam dos shows.

Memória

Além do espaço inusitado, a Casa Cor 2014 vai ganhar um livro especial dos seus 20 anos. Profissionais que participaram das edições anteriores da mostra de decoração estão sendo ouvidos para falar de suas experiências e de seus projetos.

Parceria

Letieres Leite e Orkestra Rumpilezz são os novos artistas da Janela do Mundo. A parceria foi firmada por Claudia Lima e o maestro e a ideia é trabalharem juntos no desenvolvimento de projetos e no fortalecimento da imagem do grupo, que já é super bem posicionado no cenário da música nacional.

Novidades

A médica Genviéve Coelho recebeu um grupo de formadores de opinião, na noite de quinta, no Pobre Juan, para apresentar as novidades do IVI. A mais importante, sem dúvida, é o exame de compatibilidade genética desenvolvido pelo instituto, que é inédito no Brasil.

Masterplan

Autora de diversos projetos nas edições anteriores da mostra Casa Cor, a arquiteta Eliane Kruschewsky recebeu a missão de desenvolver o projeto master da casa. É sua missão harmonizar os espaços e criar os ambientes para os profissionais.

Ajustes

A mostra está prevista para acontecer entre os dias 20 de outubro e 30 de novembro deste ano. O contrato entre as partes demorou para ser fechado. O martelo foi batido na noite da última quinta-feira depois dos contrantes fazerem os ajustes.

Duas linhas

Batuque, luta braba

Livro de Frede Abreu é lançado quinta, 18h, Forte S. Antônio

Para Gil & Caetano

Margareth Menezes grava DVD, na quinta-feira, no Vivo Rio

François Hautekeur

Sommelier da LVHM harmoniza jantar no Pasta Gialla, dia 29

Outlet Premium

Maria Fernanda Cândido posou para campanha do shopping

Porta dos Fundos

Coletivo de humor, sucesso na internet, lança filme em 2015

