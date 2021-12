Ronaldo Jacobina estreia nova coluna no 2+, aos domingos

A espera acabou. A partir deste domingo, 5, os leitores de A TARDE voltam a contar com a companhia de Ronaldo Jacobina no Caderno 2+.



Isso mesmo, agora o jornalista passa a assinar sua coluna aos domingos, assumindo o espaço que antes era ocupado por Therezinha Cardoso.



"Me sinto honrado em ocupar um espaço que durante décadas foi assinado por uma decana do colunismo baiano", declara.



Recém-chegado das férias, Jacobina volta ao trabalho com fôlego renovado e expectativa em alta. "No domingo a coluna vai ganhar mais espaço, além de mais visibilidade. Vou estar perto de um número maior de leitores", comemora.



Variedades



A única coisa que não vai mudar é o estilo que o leitor já conhece desde 2012, ano em que o jornalista passou a integrar o time do Caderno 2+. O forte da coluna continuará sendo a abordagem de temas variados, o que já era marca registrada quando era publicada aos sábados.



"É uma coluna de variedades. Mas, essencialmente, uma coluna de notícias", ressalta Ronaldo Jacobina. "Isso quer dizer que a apuração continuará sendo a base de sustentação da informação", acrescenta.



Notícias quentes de áreas como arte, gastronomia e economia podem ganhar destaque na nova coluna. Portanto, a cada domingo, podemos nos deparar com notas e fotos exclusivas que contam novidades da sociedade baiana em primeira mão.



Ronaldo Jacobina também lembra aos leitores que, a partir de agora, eles terão sua companhia em dose dupla. Isso porque ele segue assinando a coluna Muitíssimo, publicada na revista Muito que chega às bancas junto com a edição de domingo de A TARDE.

