Ronaldo Jacobina: Daniela retoma camarote vip no Carnaval

O Hotel Monte Pascoal, na Avenida Oceânica, Barra, será a sala de visitas de Daniela Mercury neste carnaval. A cantora, que anunciou, em agosto do ano passado, o fechamento do seu espaço privé, após 18 anos, alegando prejuízos à sua conta bancária, voltou atrás na sua decisão. O Camarote Daniela Mercury permanecerá na folia recebendo 800 convidados/dia. No começo deste ano, a cantora andou procurando um espaço no centro na cidade para montar um novo camarote. Chegou a sondar o Hotel Sheraton, que tinha outros planos. Diante da dificuldade de encontrar a área adequada, ela se voltou de novo para a Barra, onde, aliás, foi pioneira, e firmou uma parceria com o SBT, que detém o contrato de exclusividade com o hotel há anos. A assessoria e a produção da artista não quiseram adiantar nada. Disseram que Daniela convocará uma coletiva de imprensa, na próxima semana, para falar do seu carnaval.

Parceria com SBT

Embora o contrato tenha sido firmado entre a artista e a emissora, a parceria termina aí. O SBT tocará seu espaço independente da área destinada à artista. A emissora de Sílvio Santos ficará com uma sala no primeiro andar para receber seus convidados VIPs e uma outra para os equipamentos da transmissão.

Área privilegiada

O camarote da rainha ocupará a varanda, os dois salões do hotel, os restaurantes e metade da área da recepção. O espaço será aberto na quinta-feira para imprensa, patrocinadores, fornecedores e poucos convidados. A partir da sexta-feira, até a terça, o reduto privê receberá de 800 a mil convidados por dia.

Nil Pereira

Toda a estrutura de operação, produção e serviço do camarote da cantora ficará a cargo de Nil Pereira, ex-sócia de Licia Fabio e que desde a ruptura da sociedade passou a responder por toda a produção do Camarote Contigo!. Este ano, a produtora se dividirá no comando dos dois camarotes.

Boi Preto

Pelo que se conhece do trabalho de Nil Pereira, o espaço deverá primar pelo bom serviço, como, aliás, sempre foi a marca do camarote da rainha. Inclusive quando passou a ser conduzido unicamente pela ex-parceira de Daniela, Licia Fabio. O restaurante Boi Preto vai oferecer aos convidados as carnes primes.

Terreno

O terreno onde Daniela Mercury fazia o seu camarote será ocupado por Licia Fabio, que montará uma megaestrutura com sua marca para mil convidados por dia.

Licia Fabio

Licia Fabio, que por 18 anos assumiu o comando do espaço da rainha, afirmou à coluna que a relação de amizade entre as duas continua sólida. "Daniela é como uma filha. Fiquei feliz com o camarote dela. Ela é a maior expressão do Carnaval da Barra e merecia ter o seu espaço. Se ela conseguiu uma boa configuração para montá-lo, só posso ficar feliz por ela".

