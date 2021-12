Ronaldo Jacobina: Clube Espanhol vai vender títulos

O Clube Espanhol, que planeja reabrir no verão, já entrou em campo para atrair novos associados. O clube, que conta com 1,5 mil sócios ativos, quer chegar a 2,5 mil. Para isso colocará à venda novos títulos, valendo R$ 10 mil, cada. Há dois anos, atolado em dívidas, o clube vendeu parte de sua área por R$ 31 milhões para um consórcio de construtoras que construiu um prédio lá. Na época, houve uma polêmica de que o imóvel tamparia a vista do mar. A construtora negou e a obra foi aprovada. Ao final, constata-se: a paisagem foi perdida. Ou melhor, restrita aos sócios e aos moradores do prédio de luxo.

Antígona: leituras na Bahia e estreia em SP

Depois de um mês trabalhando juntos, a dramaturga Aninha Franco e os atores Bete Coelho, Rita Assemany e Ricardo Bittencourt chegaram a Antígona. A peça foi escrita durante esse período pela dramaturga e terá leituras - feitas pelo trio de atores - de 26 a 29 de setembro, na sala XIV, anexo do Teatro XVIII. A encenação acontecerá em São Paulo, no próximo ano. Com este elenco e diretor ainda não definido. Em se tratando de Franco, é bom não ir esperando um Sófocles. "Tem apenas uma frase dele", diz.

Maison em Villas

O público de Villas do Atlântico vai ganhar uma maison digna dos grandes centros. Cassiano Santana inaugura, na quarta-feira (25), às 19h, a Donna e Uomo, uma superloja que vai oferecer marcas como Richard´s, Ellus, Lacoste, Farm e Tommy Hilfiger. Um luxo!

Quem espera...

Maria Beltrão - uma das maiores autoridades em arqueologia e paleontologia humana - espera há mais de 4 anos pela autorização do Iphan, em Brasília, para reiniciar as escavações na Toca da Esperança, em Central (BA), sítio arqueológico mais antigo das Américas.

...nunca alcança

A arqueóloga e sua equipe do Museu Nacional da UFRJ querem encontrar partes do esqueleto do homem fóssil, uma descoberta inédita e de grande importância mundial. Segundo Beltrão, esse tipo de autorização costuma sair no prazo máximo de 90 dias. Deu xabu!

Ócio e ofício

Habitué do verão baiano, o engraçadissimo ator Luiz Salém volta a Salvador para uma temporada no Teatro Jorge Amado. Desta vez com a comédia Gozados. Ao lado de Renata Celidônio, ele se apresenta entre os dias 11 e 20 de outubro. Já avisou à produção, vai circular.

Bar antológico

Após cinco meses de obras e um investimento de R$ 400 mil, o lendário Póstudo foi reaberto ontem, no Rio Vermelho. A casa volta à cena, após uma fase de decadência, com tudo. E com Dulce Ferrero no comando.

O feijão e o sonho

Será em ritmo de feijoada o aniversário de Jacques de Beauvoir, no próximo sábado (28), no Bahia Othon Palace. Sua amiga Jaqueline Costa Lino está cuidando de todos os detalhes.

Tá podendo!

Tereza Paim vai celebrar o 1º aniversário do Casa de Tereza no dia 24, com jantar degustação e caruru. Mas o maior presente foram os três vinhos da Pizzato que serão vendidos apenas lá, com o rótulo Tereza Paim. Um merlot, um chardonnay e um espumante brut. Bombou!

Casamento midiático

Sairão da Bahia os adereços para o casamento do casal mais midiático da atualidade: Daniela Mercury e Malu Verçosa, que acontece no dia 12/10. Iuri Sarmento criará as estampas dos vestidos que Alexandre Herchcovitch fará para as duas. Carlos Rodeiro ficou com as alianças.

