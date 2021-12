Ronaldo Jacobina

Restaurante La Figa, no Pelourinho, muda de nome e de dono

O restaurante La Figa, um dos poucos que mantiveram a clientela em meio à crise que se abateu sobre o Centro Histórico nos últimos anos, vai mudar de nome e dono. A partir de setembro, o italiano Salvatore Distefano passará o comando da casa para seu compatriota, Rapaheli Alpi, que deverá manter basicamente o mesmo cardápio que fez do restaurante um ícone da cozinha mediterrânea no Pelourinho. O espaço, que ganhará o nome de Arcangelo, passará por discretas intervenções na decoração. Distefano, que está dividindo a direção da Taverna Paradiso, na Praia do Forte, com a chefe Nalva Oliveira, planeja se fixar pelo Litoral Norte. "Depois de setembro, quando encerro meu acordo com o La Figa, pensarei no que fazer. Mas creio que será na área de gastronomia", diz.

ACM Neto: cabelo é seu principal adversário

"Só tenho um problema na vida: meu cabelo". A confissão acima foi feita pelo prefeito ACM Neto à revista Poder, que acabou de chegar às bancas. Durante a entrevista, feita no gabinete do prefeito, na Praça Municipal, Neto se revelou um homem bastante preocupado com seu visual. A ponto de pedir à equipe da revista que deixasse a sessão de fotos para o dia seguinte para que ele tivesse tempo de ajeitar os rebeldes fios que, segundo diz, são ondulados e requerem visitas constantes ao salão de cabeleireiro para mantê-los sem as grandes ondulações. Lisos mesmo. Irônico, o repórter descreve o chefe do Palácio Tomé de Souza como um homem vaidoso ao extremo. "O traje - tão "imexível" quanto o cabelo - dá ao prefeito o acabamento de um embrulho para presente", escreve o jornalista. Dentre muitas revelações pessoais, o prefeito declarou que sempre gostou de comprar suas roupas de grife no exterior, mas que ultimamente está sem tempo para estas viagens.

Circuito das Artes ganha itinerância



O Circuito das Artes, evento que desde 2006 promove a produção de artistas locais, vai se estender para duas outras cidades brasileiras. O projeto, que por aqui será de 6 a 21 de julho, e conta com nomes como o do artista visual Gaio (foto), seguirá depois para Brasília e Recife. Vinte dos 60 artistas serão escalados para expor na capital federal. Outros 20 levarão suas obras para a capital pernambucana. Em outubro, os daqui e os de lá de fora se unem numa grande mostra no Museu de Arte Moderna. Alejandra Munhoz assina a curadoria.

Baby Beef à venda



A EAO, do grupo Odebrecht, não tem mais interesse no Baby Beef. As ações que possui no restaurante estão à venda. Leonel Jardim e Ivan Duarte permanecem como sócios e procuram novos investidores para se associar a eles. Segundo Jardim, já existem grupos interessados.

Novas franquias



Assim como o Baby Beef, o EAO passou adiante o Petit Bernard, no Shopping Salvador. O grupo ficará apenas com a rede Baby Beef Express, que possui três unidades e estuda a abertura de franquias. Leonel Jardim e Ivan Duarte também continuam à frente do Chez Bernard.

Paula Lavigne se despede da Natasha

A Natasha, marca de muitos projetos de Caetano Veloso, não pertence mais a sua ex Paula Lavigne. O nome vinha sendo disputado pela ex-sócia da empresária, Conceição Lopes, que ganhou, e agora cobra de Lavigne R$ 2,7 milhões por uso indevido.

