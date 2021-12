Ronaldo Jacobina

Éramos Gays conquista prêmio da Associação da Parada Gay em São Paulo

O musical Éramos Gays, escrito por Aninha Franco e dirigido por Adrian Steinway, em cartaz no Teatro Módulo, na Pituba, conquistou o Prêmio Cidadania em Respeito à Diversidade, promovido pela Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo (APOGLBT). A cerimônia de entrega está marcada para o dia 3 de maio, no Theatro São Pedro, na capital paulista. A autora e o diretor musical do espetáculo, Jerônimo, já estão de passagem marcada para a cidade, onde se juntarão ao diretor, que mora lá. O prêmio, que está na 13ª edição, é um reconhecimento da entidade ao trio pelo seu protagonismo para a promoção dos direitos humanos da população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT). Èramos Gays foi o vencedor na categoria Música.

Um presente para a cidade

O artista plástico Ray Vianna resolveu presentear a cidade com uma de suas obras. No dia 8 de maio, o baiano instalará na Avenida Vasco da Gama, recém-reformada, uma escultura em formato de flores. Espera-se que a gentileza do artista seja mais reconhecida do que foi a do goiano Siron Franco, que presentou a cidade com uma obra de arte na região do Dique do Tororó e que, há anos, vem sendo dilapidada por vândalos sem qualquer intervenção do poder municipal, responsável pela manutenção do patrimônio artístico da cidade.

Altas cifras em leilão de arte em SP

Duas das obras de Carybé que integravam o acervo do marchand Valdemar Szaniecki foram arrematadas esta semana no leilão promovido pelo galerista em São Paulo. A obra Os Canoeiros foi levada por R$ 375 mil, enquanto Mercado Negreiro foi comprada por R$ 310 mil. Além destas, a tela A Conversa também foi arrematada no leilão por R$ 245 mil. Outro artista em alta foi Pancetti, que teve sua obra Mar Grande arrematada por R$ 260 mil. Já a peça A Volta do Filho Pródigo, de Raimundo de Oliveira, foi adquirida no leilão por R$ 287 mil. O leiloeiro não divulgou os nomes dos novos donos das obras.

Um espaço para o artesanato baiano

Artesãos baianos vão ganhar um espaço para comercializar suas criações. A partir do próximo dia 30, a organização Filhos do Mundo, coordenada por Vasco Aguzzoli, começa a operar o Centro Público de Economia Solidária, localizado na Rua Afonso Celso, na Barra. O espaço vai funcionar em um casarão de dois andares, onde serão vendidos desde roupas e acessórios até objetos de cerâmica, tapetes de piaçava, além de guloseimas e produtos diferenciados, como chocolates orgânicos. O projeto de decoração da casa dos artesãos é assinado pelo arquiteto Décio Vianna.

Bem viver

Dividido entre os mercados da Bahia, Rio de Janeiro e Salvador, o arquiteto baiano Davi Bastos vai mostrar seu trabalho, mais uma vez, na edição paulista da Casa Cor, de 28 de maio a 21 de julho, no Jockey Clube. Davi vai assinar o projeto de um loft.

Beleza mineral

A modelo Dany Brugni foi uma das convidadas que deram um brilho especial no encontro beauty que a loja da bareMinerals do Barra organizou na quinta. O maquiador Regis Sodré mostrou o poder dos minerais para convidados ilustres que por lá compareceram.

Dose dupla

O escritor Mayrant Gallo lançará dois livros nos próximos dias. O primeiro, Cidade Singular, editado pela Calango, será na próxima segunda-feira, às 19h, no restaurante Casa de Teresa, no Rio Vermelho. Os Encantos do Sol (Editora Escrituras) terá lançamento no dia 8 de maio, às 19h, na Livraria Cultura do Salvador Shopping. Este, que por sinal, é o mais recente romance do escritor e levou cerca de oito anos para ficar pronto. O fim do trabalho culminou em uma conquista: o autor ganhou uma bolsa de criação literária e publicação de duas instituições públicas, a Petrobras e o Ministério da Cultura, em 2010.

adblock ativo