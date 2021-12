Ronaldo Jacobina

Filha do maestro Tom Jobim, Beth Jobim expõe na Roberto Alban Galeria de Arte

A artista plástica Beth Jobim, filha do maestro Tom Jobim, está entre os mais de 20 artistas brasileiros que terão seus trabalhos expostos na mostra Aproximações Contemporâneas, que marca a abertura da mais nova galeria da cidade, a Roberto Alban Galeria de Arte. O espaço, que tem mais de 1,5 mil m² de área e que fica em Ondina, será aberto com festa, no próximo dia 18, a partir das 20h. A exposição, que reúne grandes nomes da arte contemporânea de diversos estados, incluindo a Bahia, terá obras de Alexandre Amorim, Luiz Hermano, dentre outros. A mostra, que pode ser vista de segunda a sexta na casa de arte, poderá ser visitada pelo público até 1º de junho.

Daniela Mercury

A cantora baiana, que declarou seu amor por uma mulher esta semana nas redes sociais, ganhou um apoio mais do que especial ontem. Em sua página do Facebook, a filha da cantora, Giovana Póvoas, deu um tapa na cara dos caretas: "Só te amo cada dia mais minha mãe!", escreveu a bailarina.

Prévia em Stella

O paulista Fernando Scarpi comanda hoje, a partir da meia-noite, o warm-up para o lançamento da quinta edição do Hell & Heaven, maior festival de música eletrônica do Brasil. A balada acontece no Hotel Stella Mares e terá line up dos DJ´s Felipe Lira e Rodolfo Bravat.

Quilo salgadinho

O Mignon da Graça vai ganhar casa nova. Bruna e Ana Martins estão preparando a abertura para a próxima quarta-feira, das 19h às 22h. O restaurante a quilo foi um dos primeiros a oferecerem cardápio mais elaborado. Isso reflete no preço, que, por sinal, é meio salgadinho.

Novo olhar

O advogado e professor Sérgio Habib mergulhou no universo de Jorge Amado para escrever Ideias Penais na Obra de Jorge Amado . O livro aborda aspectos penais de alguns personagens amadianos. O lançamento é no dia 19 de abril, 19h, na Cultura do Salvador Shopping.

Gaac faz 25 anos

Roberto Sá Menezes anunciou as ações dos 25 anos do Grupo de Apoio à Criança com Câncer (Gacc) durante almoço, na quinta-feira, no Barbacoa. Na segunda-feira, ele festeja a data no Museu da Misericórdia, às 19h, com lançamento de selo e livro com a história da instituição. Restrição Na trajetória do Gaac, muitas conquistas. E sem ajuda do poder público, como, aliás, prefere a instituição. Se não ajuda, não deveria atrapalhar.

Restrição

Na trajetória do Gaac, muitas conquistas. E sem ajuda do poder público, como, aliás, prefere a instituição. Se não ajuda, não deveria atrapalhar. A Anvisa restringiu a realização de exames e coleta de medula aos hemocentros. O laboratório da entidade está amargando prejuízos.

Um olho na missa e outro no celular

Desde que comprou casa no Santo Antônio, Regina Casé tenta se passar por uma local. Na semana passada, ela foi à missa da igreja do bairro. Fotografou tudo e depois postou no Instagram.

DUAS LINHAS

Café de la Musique

Entrou água na negociação da vinda da marca para a Marina

Preta Gil

Solteira, a cantora tem sido vista pela cidade com Léo Santana

