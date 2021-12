Ronaldo Fenômeno torce para Dourado vencer o BBB 10

O jogador Ronaldo Fenômeno e a mulher, Bia Anthony, se declaram "viciados" no reality show da Globo "Big Brother Brasil". De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do 'O Globo', depois de assinaram o pay per view e acompanhar mais a rotina dos participantes, o atacante do Corinthians já tem até o seu favorito, o Dourado.

"É o melhor jogador, me amarro nele, quero que ele ganhe, o Kadu também manda bem", disse o jogador.

Segundo a colunista, Ronaldo conheceu Dourado numa academia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em que ele era personal trainer. Para o jogador, o participante é uma pessoa animada e engraçada.





