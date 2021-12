Ron Wood, guitarrista dos Rolling Stones, é flagrado em sacada de hotel no Rio

Ron Wood, guitarrista base da lendária banda de rock inglesa Rolling Stones, foi flagrado neste domingo, 9, ao lado da namorada brasileira Ana Araújo, 33 anos mais nova, na sacada do hotel Fasano, no tradicional bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. As informações são do Globo.com.

Wood estava enrolado numa toalha e aproveitou para acenar para os fãs, que puderam vê-lo trocar beijos com a namorada, com quem aproveita as delícias do verão carioca.

