Romance Gabriela Cravo e Canela faz 50 anos

Ela é mesmo assim e vai ser sempre assim: alegre, despudorada, espontânea, amoral. A brejeira Gabriela, que veio ao mundo em 1958, aproveita seu cinqüentenário para voltar em todo seu esplendor.



No próximo mês de junho, a Companhia das Letras – que adquiriu, em 2007, os direitos sobre a obra de Jorge Amado – lança nova edição do mais famoso livro do autor, Gabriela, cravo e canela. Esta será a 80ª edição do romance no Brasil.

A editora promete uma publicação com inovações gráficas e um posfácio do poeta e crítico literário José Paulo Paes, além de um caderno de fotos das produções audivisuais inspiradas na obra.

Sucesso – Gabriela, como não poderia deixar de ser, nunca conheceu a indiferença. Já foi um sucesso desde o lançamento. Só no primeiro ano, teve seis edições. No exterior, já foi publicada em mais de 30 idiomas e até hoje é a obra de Jorge Amado mais traduzida e citada. Só que o criador não chegava a se dobrar aos chamegos da criatura. Ingrato, chegava a declarar que seu personagem predileto era Pedro Arcanjo, de Tenda dos milagres. Da morena cheirosa, Jorge Amado lembrava para admitir que era sua criação mais conhecida.

Se para o desprendido Jorge Gabriela já era do mundo, para os críticos o romance foi um marco dos mais importantes no trabalho do escritor baiano, um verdadeiro divisor de águas.

“A partir deste livro, a literatura de Jorge deixa de ser político-partidária para desenvolver uma nova etapa”, explica Jorge Araújo, professor de literatura brasileira da Uefs e autor de Dionísio & Cia na moqueca de dendê: desejo, revolução e prazer na obra de Jorge Amado.

Sensualidade – Jorge Araújo aponta que, a partir da lasciva Gabriela, Jorge começou a imprimir uma fisionomia mais contemporânea a sua ficção, absorvendo novas formas de ver a realidade social.

O escritor é um dos apaixonados pela personagem, que considera de uma sensualidade sem travas: “Ela não obedece às regras da gramática social e é capaz de viver o prazer como instância da liberdade humana”. Como não se apaixonar por uma mulher assim?

A retirante que enfeitiçou o árabe Nacib com seus encantos e temperos inspirou obras de incomparáveis artistas da TV, do cinema, da música e das artes plásticas.

Tudo que existiu primeiro no imaginário do autor foi traduzido pelos pincéis de Carlos Bastos, Carybé e Floriano Teixeira.

Este, para o artista plástico e crítico de arte César Romero, o que melhor transpôs a morena para a tela. “Seu traço é sensual, e ele tinha a percepção do grande mistério do corpo feminino”, aponta.

Sonial – O corpo que acabou por se solidificar como a imagem de Gabriela foi mesmo o de Sônia Braga, atriz que fez o papel na novela da Globo, em 1975, e no filme de Bruno Barreto, com Marcello Mastroianni, dez anos depois.

E se o corpo de Gabriela é de uma selvagem Sônia, sua alma é de Gal Costa, a voz que melhor interpretou as canções-tema de Dorival Caymmi e Tom Jobim. Assim, 50 anos depois, ela continua mesmo assim: Gabriela, sempre Gabriela.

Veja algumas cenas da novela:

