Rolling Stones volta às raízes e lançam um vibrante álbum de covers

“O blues de Chicago nos pegava de um jeito absoluto”, lembra o guitarrista dos Rolling Stones, Keith Richards, em sua autobiografia. “Tínhamos crescido ouvindo as mesmas coisas que todo mundo, rock and roll, mas terminamos focados no blues. E, enquanto ficávamos juntos, podíamos fingir que éramos negros”.

Foi, então, esta paixão pelo blues que fez com que os Rolling Stones se unissem como banda e gravassem, no início de carreira, covers dos mestres do gênero – os negros americanos, discriminados em seu país, mas respeitados pela riqueza musical na Inglaterra.

Passados mais de 50 anos desde o lendário debut da banda no Marquee Club de Londres, em 12 de julho de 1962, os fãs estavam ansiosos por um disco de novas canções. Afinal, eram 11 anos desde o lançamento do último álbum de estúdio, A Bigger Bang.

As expectativas eram muitas quando os Stones, no clima das comemorações de seu cinquentenário, gravaram duas novas canções, Doom And Gloom e One More Shot, incluídas na coletânea GRRR, de 2012.

Finalmente, no dia 6 de outubro deste ano, a banda anunciou que lançaria em 2 de dezembro o álbum Blue & Lonesome, que, para surpresa geral, não conteria nenhuma música nova deles. Apenas um apanhado de covers de blues, como faziam no início de carreira (outro grupo veterano, o norte-americano Aerosmith, já havia feito projeto semelhante, com Honkin’on Bobo, de 2004).

Claro que um anúncio desta natureza abre espaço para todo tipo de especulação. Será que os Rolling Stones já esgotaram sua veia criativa? Estariam eles à beira da desintegração como banda? E por que outro motivo voltariam às raízes e lançariam um disco de blues dos velhos mestres?

Tributo às lendas

Especulações à parte, Blue & Lonesome é um discaço de blues. Em suas 12 faixas os músicos veteranos mostram que estão com um bom estoque de gás ainda e conseguem fazer com que um blues antigão soe consistente e relevante ainda hoje. As músicas, em sua maior parte, são de nomes lendários, como Little Walter, Howlin’ Wolf, Willie Dixon, Memphis Slim e Jimmy Reed, entre outros.

O detalhe é que o blues está tão presente no DNA dos Stones que eles gravaram tudo praticamente de um fôlego só – em três dias, ao vivo, no estúdio British Grove, em Londres, com produção dividida entre Mick Jagger/Keith Richards e Don Was.

Uma vez Keith Richards disse que, como músico, Mick Jagger era um ótimo gaitista. E, de fato, neste disco a velha harmônica do vocalista mostra-se completamente afiada. Ela é uma presença frequente e eloquente no disco. Sem falar que ele está cantando que é uma beleza – é sempre bom lembrar que no passado muitas vezes nem os próprios ingleses entendiam o que Jagger cantava.

Qualquer receio de que Blue & Lonesome pudesse soar como o registro burocrático de uma banda cansada se desfaz na primeira faixa, Just Your Fool (Buddy Johnson). Já aí o velho motor dos Stones começa a funcionar a contento, como uma locomotiva deslizando pela railway.

Outros blues igualmente impetuosos e saltitantes, como I Gotta Go (Little Walter) e Just Like I Treat You (Willie Dixon), virão lá na frente. E tem também neste rol das velozes e furiosas Ride’Em On Down (Eddie Taylor), um típico blues das noitadas de Chicago, assim como Hate To See You Go (Little Walter).

Mas por hora é tempo de quebrar o ritmo com o andamento mais compassado e lento de Commit a Crime (Howlin’Wolf), sobre um caso de amor que pode acabar em tragédia. Ela antecipa, como uma freada calculada, um slow blues por excelência, típico, sentimental e dilacerado, que geme pela volta da mulher amada: Blue And Lonesome, de Memphis Slim.

Everybody Knows About My Good Thing (Miles Grayson e Lemon Horton) é outra de andamento lento, mas o clima é mais bucólico e seu baloiçar é enriquecido pelos fraseados da guitarra de Eric Clapton (ele estava gravando no mesmo estúdio e foi convidado para duas faixas).

E tem ainda as faixas All Of Your Love (Magic Sam), blues estradeiro salpicado de boogie; Hoo Doo Blues (Otis Hicks e Jerry Wes), conduzida pelo bumbo e num estilo próximo ao de John Lee Hooker; e Little Rain (Ewart G. Abner Jr. e Jimmy Reed), despojada e com uma guitarra ondulante.

Refrata-se aí, nas 12 faixas do álbum, o blues em seus vários matizes, um mosaico com o qual qualquer leigo pode entender todas as variações, andamentos e balanços deste gênero genuinamente negro.

Note-se que praticamente nenhuma das canções faz parte do que se poderia chamar de cânone blueseiro (nada de Sweet Home Chicago, Crossroad ou The Thrill Is Gone, por exemplo). Talvez a mais conhecida seja a que fecha o álbum, I Cant Quit You Babe, de Willie Dixon – também com Eric Clapton na guitarra –, mas isto porque o Led Zeppelin a imortalizou em seu primeiro álbum, de 1968.

Rolam as pedras?

Com o disco de blues em alta rotação, o futuro dos Rolling Stones continua em aberto, a julgar pelos depoimentos recentes de seus integrantes. Mick Jagger declarou que a banda desistiu de um novo álbum autoral porque o público não mostra interesse pelas novas músicas nos shows.

E disse também que possui muitas canções guardadas, que poderiam servir para a banda ou para um trabalho solo dele. E isto, claro, traz novas especulações: será que os septuagenários Stones rolarão por caminhos diferentes daqui por diante? As pistas já vêm sendo dadas na verdade desde o ano passado, quando Keith Richards lançou um novo disco solo, o excelente Crosseyed Heart.

De concreto, por hora, é que a banda que já lançou um disco chamado It’s Only Rock’n’Roll tem apenas blues a oferecer.

