Rolling Stones vão celebrar 50º aniversário com sucessos

Os Rolling Stones lançarão em novembro um álbum com canções de sucesso para celebrar o aniversário de 50 anos da banda, que incluirá o primeiro single "Come On".

"GRRR!" estará disponível em formatos diversos, incluindo uma versão com três CDs com 50 faixas, uma versão com Super-Deluxe com quatro CDs e 80 faixas e uma caixa com discos de vinil de 12 polegadas, informou o grupo em um comunicado na quinta-feira. Assim como Come On, de Chuck Berry, lançado em junho de 1963, e as canções vintage como "Satisfaction", "Jumping Jack Flash" e "Brown Sugar", haverá duas gravações novas em estúdio finalizadas pelo grupo recentemente em Paris.

"Essas novíssimas gravações constituem a primeira vez que Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood entraram todos juntos no estúdio depois de finalizado o elogiado álbum A Bigger Bang em 2005", disse o comunicado. Todos os formatos de GRRR! conterão uma pintura do artista norte-americano Walton Ford, autor de uma série de trabalhos de arte para a banda.

A notícia sobre o lançamento do álbum vem na esteira de uma reportagem da Billboard na semana passada de que os Stones deverão se apresentar em uma série de quatro concertos em novembro em Nova York e Londres. Jagger, Richards, Watts e Wood vão se apresentar em duas datas na arena O2, de Londres, e duas no novo Barclays Center, no Brooklyn, que ainda deve ser finalizado, informou a Billboard.

A notícia dos shows veio após os integrantes da banda afirmarem inicialmente que não fariam uma turnê neste ano e, depois, no lançamento de um livro comemorativo no verão de Londres, terem dado pistas de que iriam se apresentar. Nenhum representante da banda estava disponível de imediato para confirmar a notícia ou fazer comentários.

adblock ativo