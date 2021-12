Rolling Stones devem anunciar novo disco no dia 6 de outubro

Os Rolling Stones postaram um vídeo de 10 segundos no Twitter anunciando a chegada de algum material inédito para essa quinta-feira, 6. É provável que o grupo divulgue seu mais novo single, além da data de estreia do próximo disco da banda. Em sua conta oficial no Twitter, Mick Jagger postou uma foto de sua maleta repleta de gaitas com a hashtag "tocando os blues".

As pistas levam a crer que a banda vai mesmo lançar um disco com versões para clássicos do blues. Caso a informação se confirme, esse poderia ser visto como um final adequado, e mesmo poético, à carreira discográfica do quarteto. Afinal, o trabalho de estreia deles, The Rolling Stones (1964), é basicamente composto por versões de blues e R&B norte-americanos.

