Rolling Stones confirma turnê pelo Brasil em 2016

Era especulação, daquela quase dada como certa. Faltava a confirmação. E ela chegou nesta quinta-feira, 5: a banda Rolling Stones vem mesmo ao Brasil no primeiro semestre de 2016. Serão quatro shows em quatro cidades, dez anos depois da última passagem do grupo pelo País.

As cidades brasileiras escolhidas para receber a banda - a maior do rock em atividade no momento? - entre fevereiro e março do próximo ano. Passam primeiro pelo Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, em 20 de fevereiro, seguem para São Paulo, onde se apresentam no estádio Morumbi, nos dias 24 e 27 do mesmo mês, e encerram a passagem por essas bandas em Porto Alegre, no Beira-Rio, no dia 2 de março.

Mick Jagger, Ronnie Woon, Keith Richards e Charlie Watts preparam uma grande turnê latino-americana com 12 datas no total. Passam pela primeira vez por alguns países do continente, tais quais Colômbia, Peru e Uruguai. Completam a tour: Chile, Argentina e Cidade do México.

"Faz muito tempo que não vamos para a América Latina. Mal posso esperar para voltar", disse Jagger, em um vídeo promocional da turnê. "O público na América Latina é simplesmente o melhor. A atmosfera é elétrica", completa Richards.

O comunicado da turnê Olé, dos Stones, garante uma cenografia de palco totalmente nova e, claro, muitos clássicos do grupo, como Gimme Shelter, (I Can't Get No) Satisfaction, Jumpin' Jack Flash, Sympathy For The Devil, Start Me Up e Miss You.

Preço dos ingressos e início das vendas serão revelados em breve.

